"Нефть дорожает вслед за рынком": эксперт о росте доходов России и ситуации на Ближнем Востоке - 13.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260313/neft-dorozhaet-vsled-za-rynkom-ekspert-o-roste-dokhodov-rossii-i-situatsii-na-blizhnem-vostoke-1076723290.html
"Нефть дорожает вслед за рынком": эксперт о росте доходов России и ситуации на Ближнем Востоке
"Нефть дорожает вслед за рынком": эксперт о росте доходов России и ситуации на Ближнем Востоке - 13.03.2026 Украина.ру
"Нефть дорожает вслед за рынком": эксперт о росте доходов России и ситуации на Ближнем Востоке
Для России период нестабильности на Ближнем Востоке означает рост доходов за счет повышения мировых цен. Даже с дисконтом к Brent российская нефть дорожает вслед за глобальным рынком. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
2026-03-13T04:00
2026-03-13T04:00
новости
россия
ближний восток
сша
юрий станкевич
украина.ру
brent
госдума
опек
ресурсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070555578_0:8:761:436_1920x0_80_0_0_01658c9c44bc1e442ddfb55c17f66eda.jpg
Отвечая на вопрос о том, сколько Россия сможет заработать на ближневосточном кризисе, эксперт подтвердил, что бюджет получит дополнительные поступления. Он пояснил, что дополнительным фактором становится удорожание фрахта: в условиях ограниченного доступа к международной логистике собственная инфраструктура приобретает стратегическое значение.Однако сохраняются и ограничения: ценовой потолок, санкционные издержки, дисконт, квоты ОПЕК+ и ограниченные возможности быстрого наращивания добычи. "Если нефть удержится устойчиво выше 100 долларов, бюджет действительно получит дополнительные поступления", — добавил эксперт."Но исторический опыт показывает: геополитические премии чаще живут месяцами, а не годами. Затяжной кризис несет риск глобальной рецессии, а это уже фактор снижения спроса и давления на цены. Поэтому "окно сверхдоходов" обычно ограничено фазой острой турбулентности", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: Иран использует тактику войны на Украине и может сражаться с США еще как минимум полгода" на сайте Украина.ру.
россия
ближний восток
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070555578_84:0:675:443_1920x0_80_0_0_f9f6ec446ce5da39b1b16b01ed4e338b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ближний восток, сша, юрий станкевич, украина.ру, brent, госдума, опек, ресурсы, нефть, цена на нефть, рынок, энергетика, энергетический кризис, экономика, главные новости, главное, срочно, прогноз
Новости, Россия, Ближний Восток, США, Юрий Станкевич, Украина.ру, Brent, Госдума, ОПЕК, ресурсы, нефть, цена на нефть, рынок, энергетика, энергетический кризис, экономика, Главные новости, главное, срочно, прогноз

"Нефть дорожает вслед за рынком": эксперт о росте доходов России и ситуации на Ближнем Востоке

04:00 13.03.2026
 
© Фотобаррели нефти
баррели нефти - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Для России период нестабильности на Ближнем Востоке означает рост доходов за счет повышения мировых цен. Даже с дисконтом к Brent российская нефть дорожает вслед за глобальным рынком. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Отвечая на вопрос о том, сколько Россия сможет заработать на ближневосточном кризисе, эксперт подтвердил, что бюджет получит дополнительные поступления.
"Для России период нестабильности на Ближнем Востоке потенциально означает рост доходов — прежде всего за счет повышения мировых цен. Даже с учетом дисконта к Brent российская нефть дорожает вслед за глобальным рынком", — заявил Станкевич.
Он пояснил, что дополнительным фактором становится удорожание фрахта: в условиях ограниченного доступа к международной логистике собственная инфраструктура приобретает стратегическое значение.
Однако сохраняются и ограничения: ценовой потолок, санкционные издержки, дисконт, квоты ОПЕК+ и ограниченные возможности быстрого наращивания добычи. "Если нефть удержится устойчиво выше 100 долларов, бюджет действительно получит дополнительные поступления", — добавил эксперт.
"Но исторический опыт показывает: геополитические премии чаще живут месяцами, а не годами. Затяжной кризис несет риск глобальной рецессии, а это уже фактор снижения спроса и давления на цены. Поэтому "окно сверхдоходов" обычно ограничено фазой острой турбулентности", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: Иран использует тактику войны на Украине и может сражаться с США еще как минимум полгода" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБлижний ВостокСШАЮрий СтанкевичУкраина.руBrentГосдумаОПЕКресурсынефтьцена на нефтьрынокэнергетикаэнергетический кризисэкономикаГлавные новостиглавноесрочнопрогноз
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:45Станкевич: Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, ЕС столкнется с конкуренцией за СПГ
04:32Евросоюз сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине — МИД РФ
04:30Геннадий Алехин: ВКС России уничтожили группу ВСУ при форсировании реки у Малой Волчьей
04:20"История мирного сосуществования заходит на второй круг" — Ющук о новом витке холодной войны
04:10Юрий Станкевич: "Блокировка Ормузского пролива может обернуться серьезным энергетическим шоком"
04:05Нетаньяху заявил, что война против Ирана может сделать Израиль сверхдержавой
04:00"Нефть дорожает вслед за рынком": эксперт о росте доходов России и ситуации на Ближнем Востоке
03:45"Уже с ножницами стали ходить": жители Харьковской области борются с оптоволоконными дронами ВСУ
03:25США разрешили ещё месяц покупать нефть и нефтепродукты из России, но с условием
03:00Экипаж разбившегося американского самолета-заправщика погиб — IRIB
02:42Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь — губернатор
02:24Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:42США потеряли во время операции против Ирана самолёт-заправщик KC-135
01:23События 12 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:57В Анапе вводят свободное посещение учебных заведений из-за угрозы атак БПЛА
00:34Фронтовая сводка за 12 марта от канала "Дневник Десантника"
23:56"Трансхлопец" сам пришел в ТЦК, но застрял у психиатра: смена пола не помогла избежать мобилизации*
23:50Эксперты предрекают Украине топливный коллапс в апреле
23:47Венгерский эксперт побоялся ехать в Киев из-за ТЦК
23:43В Одессе СБУ задержала врача и пенсионера за "пророссийские разговоры" по телефону
Лента новостейМолния