"Нефть дорожает вслед за рынком": эксперт о росте доходов России и ситуации на Ближнем Востоке

https://ukraina.ru/20260313/neft-dorozhaet-vsled-za-rynkom-ekspert-o-roste-dokhodov-rossii-i-situatsii-na-blizhnem-vostoke-1076723290.html

Для России период нестабильности на Ближнем Востоке означает рост доходов за счет повышения мировых цен. Даже с дисконтом к Brent российская нефть дорожает вслед за глобальным рынком. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

2026-03-13T04:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070555578_0:8:761:436_1920x0_80_0_0_01658c9c44bc1e442ddfb55c17f66eda.jpg

Отвечая на вопрос о том, сколько Россия сможет заработать на ближневосточном кризисе, эксперт подтвердил, что бюджет получит дополнительные поступления. Он пояснил, что дополнительным фактором становится удорожание фрахта: в условиях ограниченного доступа к международной логистике собственная инфраструктура приобретает стратегическое значение.Однако сохраняются и ограничения: ценовой потолок, санкционные издержки, дисконт, квоты ОПЕК+ и ограниченные возможности быстрого наращивания добычи. "Если нефть удержится устойчиво выше 100 долларов, бюджет действительно получит дополнительные поступления", — добавил эксперт."Но исторический опыт показывает: геополитические премии чаще живут месяцами, а не годами. Затяжной кризис несет риск глобальной рецессии, а это уже фактор снижения спроса и давления на цены. Поэтому "окно сверхдоходов" обычно ограничено фазой острой турбулентности", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: Иран использует тактику войны на Украине и может сражаться с США еще как минимум полгода" на сайте Украина.ру.

