Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/chtoby-vyzhit-i-sokhranit-edinstvo-politolog-obyasnil-zachem-es-sozdaet-alyans-protiv-rossii-1074327882.html
Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России
Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России - 16.01.2026 Украина.ру
Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России
Главная задача Евросоюза — сохранить свое единство и выжить как объединение. Россия заложена в эту систему как необходимый для внутренней консолидации внешний враг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-01-16T04:45
2026-01-16T04:45
новости
россия
днепр
сумы
дональд трамп
ес
украина.ру
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_80ae50c60e975f0314e9bd92ee5a5493.jpg
Эксперт описал текущие приоритеты европейского руководства. "Сейчас задача Евросоюза — сохранить свое единство, выжить как объединение. Для этого им необходимо создать оборонительный альянс, жестко управляемый из центра", — заявил Сидоров.Он напомнил о соответствующем заявлении главы Еврокомиссии. "Такую задачу уже поставила [председатель ЕК] Урсула фон дер Ляйен", — сказал политолог.Сидоров раскрыл ключевую роль, которая в этой логике отводится России. "А для того, чтобы создавать такой альянс, нужен враг. Поэтому мы заложены в саму систему существования Евросоюза как противник", — пояснил эксперт."Украина может сохраниться в рамках западных областей, которые исторически были окраиной западного мира. Но нельзя допустить, чтобы земли Новороссии, я сюда включаю и Днепропетровскую область, оставались под контролем европейских стран", —резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО в материале "Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины" на сайте Украина.ру.
россия
днепр
сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_43d56e80daa0a89453813d26a70f3e18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепр, сумы, дональд трамп, ес, украина.ру, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Днепр, Сумы, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Главные новости, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России

04:45 16.01.2026
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
Читать в
ДзенTelegram
Главная задача Евросоюза — сохранить свое единство и выжить как объединение. Россия заложена в эту систему как необходимый для внутренней консолидации внешний враг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Эксперт описал текущие приоритеты европейского руководства. "Сейчас задача Евросоюза — сохранить свое единство, выжить как объединение. Для этого им необходимо создать оборонительный альянс, жестко управляемый из центра", — заявил Сидоров.
Он напомнил о соответствующем заявлении главы Еврокомиссии. "Такую задачу уже поставила [председатель ЕК] Урсула фон дер Ляйен", — сказал политолог.
Сидоров раскрыл ключевую роль, которая в этой логике отводится России. "А для того, чтобы создавать такой альянс, нужен враг. Поэтому мы заложены в саму систему существования Евросоюза как противник", — пояснил эксперт.
"Украина может сохраниться в рамках западных областей, которые исторически были окраиной западного мира. Но нельзя допустить, чтобы земли Новороссии, я сюда включаю и Днепропетровскую область, оставались под контролем европейских стран", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО в материале "Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДнепрСумыДональд ТрампЕСУкраина.руЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенГлавные новостидзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:05Атака на Тимошенко. Какие цели преследуют противники Зеленского
05:00Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ, обороняясь, отступают, ВС РФ неумолимо идут вперед
04:55"Загнали людей в подполье, а экономику - в тень". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
04:50Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского
04:45Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России
04:35Пушков заявил о паническом страхе руководителей стран Европы перед Трампом
04:30"Их ждет неприятный сюрприз": Леонков о минировании логистики ВСУ с помощью новых "Гераней"
04:20"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска
04:15"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию
04:10Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника"
04:09Постпред России в ООН призвал США прекратить строить из себя мирового судью
04:00"Не соглашаетесь на наш мирный план — введем пошлины": политолог Сидоров о методах Трампа
03:47В Гаване простились с погибшими в Венесуэле военными
03:24Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России
02:57Венесуэльская оппозиционерка Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую медаль мира
02:33В Запорожской области в трёх округах восстановили электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ
01:55Ракетная опасность, угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:21"Изменённое сознание" киевского режима. Обзор 15 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру"
00:38ВС РФ теснят противника на всех направлениях. Фронтовая сводка за 15 января от Анатолия Радова
00:11Зеленский выступил с критикой в адрес Трампа
Лента новостейМолния