Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России

Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России - 16.01.2026 Украина.ру

Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России

Главная задача Евросоюза — сохранить свое единство и выжить как объединение. Россия заложена в эту систему как необходимый для внутренней консолидации внешний враг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

Эксперт описал текущие приоритеты европейского руководства. "Сейчас задача Евросоюза — сохранить свое единство, выжить как объединение. Для этого им необходимо создать оборонительный альянс, жестко управляемый из центра", — заявил Сидоров.Он напомнил о соответствующем заявлении главы Еврокомиссии. "Такую задачу уже поставила [председатель ЕК] Урсула фон дер Ляйен", — сказал политолог.Сидоров раскрыл ключевую роль, которая в этой логике отводится России. "А для того, чтобы создавать такой альянс, нужен враг. Поэтому мы заложены в саму систему существования Евросоюза как противник", — пояснил эксперт."Украина может сохраниться в рамках западных областей, которые исторически были окраиной западного мира. Но нельзя допустить, чтобы земли Новороссии, я сюда включаю и Днепропетровскую область, оставались под контролем европейских стран", —резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО в материале "Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины" на сайте Украина.ру.

