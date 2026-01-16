https://ukraina.ru/20260116/kogda-udarit-novyy-oreshnik-polittekhnolog-pro-adekvatnye-tseli-i-unikalnoe-rossiyskoe-oruzhie-1074341058.html

Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружие

Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружие - 16.01.2026 Украина.ру

Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружие

Комплекс "Орешник" представляет собой технологию, недоступную для США. Его создание стало возможным благодаря научной школе, которую нельзя создать на коммерческой основе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев

2026-01-16T06:00

2026-01-16T06:00

2026-01-16T06:00

новости

сша

россия

украина

владимир путин

украина.ру

ядерное оружие

гиперзвук

ракетный удар

"орешник"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_7d90198f1d2cea99ea91b072625b4b32.jpg

9 января Министерство обороны России сообщило об успешной атаке ракетным комплексом "Орешник" по Львовскому авиационно-ремонтному заводу, центру ремонта авиационной техники и производства БПЛА для ВСУ. В пресс-службе МО РФ заявили, что это ответный удар на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря.Отвечая на вопрос журналиста о значении удара по авиаремонтному заводу, Сергейцев заявил, что применение гиперзвукового оружия будет продолжено.Он дал яркое описание и технические характеристики. "Это действительно красиво. Когда Зевс в гневе метал молнии, это выглядело подобным образом. Против лома нет приема. Скорость "Орешника" составляет 10-11 махов. Это примерно 4 километра в секунду – половина скорости, с которой ракеты выводят на орбиту", — сказал политтехнолог.Рассуждая о технологической конкуренции России и США, Сергейцев сделал однозначное заявление. "Такое кроме нас сделать пока никто не может. Даже у США. И долго не будет", — пояснил он, отметив, что американские успехи часто базируются на заемном интеллекте. "А в США такие "деревья" не растут, потому что они растут не на коммерческой мотивации", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.О том, почему на войне нередко переплетается смешное и трагическое — в материале Александра Чаленко "Позывной "Калина": Мы же из Сталинграда – у нас руки, держащие пулемет, не трясутся" на сайте Украина.ру.

сша

россия

украина

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, владимир путин, украина.ру, ядерное оружие, гиперзвук, ракетный удар, "орешник", вооружения, львов, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, спецоперация, новости сво россия, новости сво