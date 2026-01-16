https://ukraina.ru/20260116/pushkov-zayavil-o-panicheskom-strakhe-rukovoditeley-stran-evropy-pered-trampom-1074371612.html
Пушков заявил о паническом страхе руководителей стран Европы перед Трампом
Руководители стран Европы боятся Трампа, как огня и своими заявлениями демонстрируют собственное бессилие. Об этом российский сенатор Алексей Пушков 16 января заявил в своём телеграм-канале
2026-01-16T04:35
"И вот спрашивается — зачем Европе нужен этот фарс? Это же самодискредитация Европы. Она всегда зависела от США, её руководители боятся Трампа, как огня, сделать они, как и Дания, ничего не могут, из НАТО в знак протеста никто не выйдет — кишка тонка", — написал Пушков.Белый дом заявил, что планы стран Европы отправить военных в Гренландию не меняют намерения Трампа завладеть островом, отметил сенатор. А вот эта "холодная решимость" Европы противостоять Трампу силами взвода — "это просто курам на смех"."Так зачем ещё нужен — в дополнение ко всему вышесказанному — этот водевиль? Неужели в евростолицах этого не понимают? Не понимают, что такая "отправка войск" — это не солидарность с Данией, а демонстрация собственного бессилия?" — добавил Пушков.В ночь на 15 января телеканалы ряда стран ЕС показали кадры скрытной высадки военнослужащих стран НАТО на территории датской автономии. По данным немецкого Bild, первые самолёты со спецназом и разведчиками из Дании и Франции приземлились с выключенными транспондерами в Нууке и на западе острова. Ожидается прибытие контингентов из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.Представитель Минобороны Дании Тобиас Роед Йенсен, комментируя ситуацию, заявил, что датские военнослужащие обязаны открыть огонь, если США попытаются силовым путём присоединить Гренландию.О возможных последствиях действий США в отношении Гренландии в публикации - Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
