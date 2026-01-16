Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника" - 16.01.2026 Украина.ру
Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника"
Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника"
Развертывание комплексов "Орешник" в Белоруссии создает новый фактор сдерживания на европейском театре военных действий, при этом эти ракеты способны достигать территории США через Арктику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
9 января в Минобороны РФ сообщили об ударе гиперзвуковым комплексом "Орешник" по авиаремонтному предприятию во Львове. На этом заводе обслуживают военную авиатехнику и производят дроны для украинской армии.Отвечая на вопрос о дальнейшем применении "Орешника", Леонков сообщил о его серийном производстве и дислокации. Он указал на глобальные возможности системы. "Но понятное дело, что если "Орешник" имеет шасси, его можно разместить и на северной границе. Он спокойно может перелететь полярную шапку и долететь до территории наших потенциальных противников – США", — сказал эксперт.Леонков подтвердил, что эта угроза воспринимается в Вашингтоне серьезно. "Американцы прямо об этом говорят и подсчитывают ущерб, в зависимости от того, где будет размещен "Орешник" — на Новой Земле или на Камчатке", — отметил он. При этом, как подчеркнул аналитик, у Запада нет ответа на этот вызов. "Повторюсь... никакого противоядия на 10-15 лет у них не существует", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника"

© Фото : сгенерировано ИИ
Развертывание комплексов "Орешник" в Белоруссии создает новый фактор сдерживания на европейском театре военных действий, при этом эти ракеты способны достигать территории США через Арктику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
9 января в Минобороны РФ сообщили об ударе гиперзвуковым комплексом "Орешник" по авиаремонтному предприятию во Львове. На этом заводе обслуживают военную авиатехнику и производят дроны для украинской армии.
Отвечая на вопрос о дальнейшем применении "Орешника", Леонков сообщил о его серийном производстве и дислокации.
"Уже запущено серийное производство "Орешника". Часть комплексом стоит на вооружении в Белоруссии. Управляют ими российские военнослужащие. Это фактор сдерживания Запада на европейском ТВД", — заявил аналитик.
Он указал на глобальные возможности системы. "Но понятное дело, что если "Орешник" имеет шасси, его можно разместить и на северной границе. Он спокойно может перелететь полярную шапку и долететь до территории наших потенциальных противников – США", — сказал эксперт.
Леонков подтвердил, что эта угроза воспринимается в Вашингтоне серьезно. "Американцы прямо об этом говорят и подсчитывают ущерб, в зависимости от того, где будет размещен "Орешник" — на Новой Земле или на Камчатке", — отметил он.
При этом, как подчеркнул аналитик, у Запада нет ответа на этот вызов. "Повторюсь... никакого противоядия на 10-15 лет у них не существует", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиЗападРоссияБелоруссияУкраина.ру"Орешник"СВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияСШАВС РФЛьвовракетный ударСВО на Украине: последние новостиГлавные новостиновости России
 
