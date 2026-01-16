https://ukraina.ru/20260116/mozhet-pereletet-polyarnuyu-shapku-leonkov-o-tom-pochemu-u-zapada-net-protivoyadiya-ot-oreshnika-1074356200.html

Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника"

Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника" - 16.01.2026 Украина.ру

Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника"

Развертывание комплексов "Орешник" в Белоруссии создает новый фактор сдерживания на европейском театре военных действий, при этом эти ракеты способны достигать территории США через Арктику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2026-01-16T04:10

2026-01-16T04:10

2026-01-16T04:10

новости

запад

россия

белоруссия

украина.ру

"орешник"

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136344_0:19:768:451_1920x0_80_0_0_210d4958636ae5fbdede008f1852d315.jpg.webp

9 января в Минобороны РФ сообщили об ударе гиперзвуковым комплексом "Орешник" по авиаремонтному предприятию во Львове. На этом заводе обслуживают военную авиатехнику и производят дроны для украинской армии.Отвечая на вопрос о дальнейшем применении "Орешника", Леонков сообщил о его серийном производстве и дислокации. Он указал на глобальные возможности системы. "Но понятное дело, что если "Орешник" имеет шасси, его можно разместить и на северной границе. Он спокойно может перелететь полярную шапку и долететь до территории наших потенциальных противников – США", — сказал эксперт.Леонков подтвердил, что эта угроза воспринимается в Вашингтоне серьезно. "Американцы прямо об этом говорят и подсчитывают ущерб, в зависимости от того, где будет размещен "Орешник" — на Новой Земле или на Камчатке", — отметил он. При этом, как подчеркнул аналитик, у Запада нет ответа на этот вызов. "Повторюсь... никакого противоядия на 10-15 лет у них не существует", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.

запад

россия

белоруссия

сша

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, белоруссия, украина.ру, "орешник", сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, сша, вс рф, львов, ракетный удар, сво на украине: последние новости, главные новости, новости россии