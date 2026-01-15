https://ukraina.ru/20260115/oleg-nemenskiy-esli-tramp-sdelaet-grenlandiyu-51-m-shtatom-ssha-zapadu-pridetsya-pozabyt-ob-ukraine-1074356750.html

Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине

Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине - 15.01.2026 Украина.ру

Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине

Сейчас все живут в предвкушении ноябрьских выборов в США. Если Трамп укрепится, будет одна политическая реальность. Если республиканцы уступят демократам, голос самого Трампа станет слабее. К сожалению, надо признать, что у Киева есть возможности оказывать давление на Трампа и сопротивляться его требованиям.

2026-01-15T19:00

2026-01-15T19:00

2026-01-15T19:00

интервью

украина

киев

вашингтон

дональд трамп

юлия тимошенко

владимир зеленский

reuters

нато

гренландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053193147_109:35:791:418_1920x0_80_0_0_99780841924c2f72130d4297704490a3.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.Экс-премьеру Украины и главе фракции "Батькивщина" в Раде Юлии Тимошенко антикоррупционные органы вручили подозрение в подкупе депутатов Верховной рады с целью повлиять на их решения при голосовании.- Олег Борисович, почему кейс Тимошенко всплыл именно сейчас? Означает ли это, что Зеленский зачищает поляну от конкурентов перед возможными выборами?- Не думаю, что это можно назвать зачисткой. Тимошенко действительно активно неформально работала по расколу депутатов фракции большинства и подрыву возможности Банковой продвигать свои законопроекты через парламент. Попытка осадить ее закономерна и понятна.При этом Тимошенко не имеет большого рейтинга и существенного влияния на общественные настроения не оказывает. Можно сказать, что она в слабой позиции, если удалось сделать такие записи, на основе которых ее можно было бы обвинить.Закончится это скорее всего какой-то договорённостью. Вряд ли на Банковой заинтересованы в том, чтобы снова посадить Тимошенко, сделав из нее вновь гонимую фигуру.- Возможно, что этот скандал вызовет обратный эффект и рейтинги Тимошенко как политика, который вступил в конфликт с действующей властью, вырастут?- На Банковой сидят не наивные люди в этом плане. Они понимают, что такой результат возможен и что Тимошенко очень опытный политик. И перед тем, как начать эту историю продумали способы не допустить подобного. Тимошенко — это человек очень способный к кулуарным договоренностям. С ней постараются договориться, чтобы сделать ее более удобным партнером для власти. В нынешних условиях ей разумнее будет на это пойти.- Тем временем Дональд Трамп обвинил Зеленского в срыве мирного процесса, как сообщает Reuters. Можно ли это считать своего рода черной меткой лидеру киевского режима?- Трамп все время обвиняет то Киев, то Москву в том, что они срывают его мирные инициативы. За этим отдельные наблюдатели пытаются усмотреть какое-то развитие взглядов, серьезные перемены. Мне кажется, что их на самом деле нет. Он действительно расстроен тем, что ему не удалось протолкнуть свой вариант разрешения этой ситуации. США заинтересованы в том, чтобы конфликт был заморожен. Все, что Америке было нужно, лона уже от этого конфликта получила. Разрешить его, чтобы наладить отношения Европы и России, Америке незачем. А заморозить его в безопасной форме Вашингтон хотел бы. Но это пока не удается.Трамп периодически выражает свое раздражение этим обстоятельством, но сделать что-то с этим не может. Не удается убедить Россию пойти на неприемлемые для нее уступки, ни убедить Киев принять решение, которые были бы спасительны для украинской государственности, но губительны для тех, кто сейчас представляет власть на Украине.У Киева есть серьезная поддержка в лице Великобритании, крупных европейских государств, глобалистской элиты в целом, в том числе американской. Поэтому он может небезуспешно сопротивляться трамповскому давлению.- Но как же тогда расценивать назначение Буданова*на должность главы Офиса Зеленского? Традиционно считается, что он ориентирован на Вашингтон.- Вашингтон делает все возможное, чтобы усилить свои позиции в Киеве. Делает он это небезуспешно. Какое-то время Вашингтон сдавал свои позиции в пользу Лондона. При Трампе во многом удается вернуть свое влияние. Но пока что это влияние не столь принципиально, чтобы Киев был вынужден послушаться Трампа и пойти на предлагаемые им решения.- То есть сейчас речь не идет о подготовке какого-то избирательного цикла на Украине?- Киев сможет избежать такого сценария. Там обсуждаются различные способы пойти на выборы, чтобы снова легитимировать свою же власть. Но это очень опасные сценарии для Украины. И легитимация будет сомнительной. На Украине и в Европе многие политики заявляют, что выборы, проведенные в таких условиях, будут под большим сомнением. У Киева достаточно сил, чтобы откладывать этот вопрос на будущее и далее.- Как трудности с отопительным сезоном, массовые отключения электричества повлияют на устойчивость режима Зеленского? Может ли кто-то на Украине использовать нарастающее общественное недовольство?- У Зеленского есть определённый временной лаг. Нарастание недовольства будет нарастать все более заметно к марту, но потом весна сделает свое дело. Опасность возникнет перед будущей зимой. Сейчас недовольство народа растет, но на дискурсивном уровне нет нарративов, которые позволили бы состояться массовому протестному движению, которое не было бы обвинено в предательстве интересов страны.Пока что лидером патриотического дискурса остается Банковая, и ее положение в этом плане довольно прочное. Не думаю, что отдельные вспышки социальных протестов будут представлять серьезную угрозу для власти.- Какова сейчас стратегическая задача Зеленского и его окружения? Некоторые эксперты полагают, что в Киеве надеются "пересидеть" Трампа, когда силы, которые стоят за американским президентом проиграют выборы в Конгресс.- Да, сейчас все живут в предвкушении ноябрьских выборов в США. Если Трамп укрепится, будет одна политическая реальность. Если республиканцы уступят демократам, голос самого Трампа станет слабее. Сейчас идет игра в те или иные политические конфигурации, которые могут усилить или ослабить Трампа. К сожалению, надо признать, что у Киева есть возможности оказывать давление на Трампа и сопротивляться его требованиям.- Как будет выражаться это давление?- Неудача Трампа в осуществлении заморозки конфликта, о которой в Вашингтоне не раз заявляли, будет сильно ударять и по предвыборной кампании республиканцев, и по имиджу Трампа, по оценкам его реальных возможностей влиять на международное сообщество. Но насколько сильным будет это влияние, мы пока не знаем, так как в этом году могут произойти серьезные вещи, инициированные Вашингтоном, которые перебьют это впечатление.Вполне возможно, что уже к началу осени об Украине будут говорить очень мало, не потому что она перестанет быть проблемой, а потому что появятся более существенные поводы для переживаний, связанные с Ираном или с Гренландией.Скорее, Вашингтон сознательно пойдет на то, чтобы неудачную для себя тему с Украиной спрятать за другими более актуальными международными вопросами.- Условно говоря, если Гренландия станет 51-м штатом, то об Украине не вспомнят.- Да, если представить такой сценарий, то на Украину, по большому счёту, будет уже всем наплевать. Потому что это будут очень серьезные перемены во всей системе международных отношений. Особенно в евроатлантических отношениях. Это будут серьезные проблемы, которые поставят на повестку дня вопросы выживания НАТО. Украина окажется второстепенным фактором.*признан террористом в РФТакже на эту тему - Евросоюз назначает главного по Путину, но война закончится в 2026-м. Украина в международном контексте

https://ukraina.ru/20260115/elena-markosyan-timoshenko-gibkaya-kak-kitayskiy-malchik-mozhet-stat-mostom-mezhdu-rossiey-i-evropoy-1074331410.html

https://ukraina.ru/20260115/politika-ssha-v-2026-godu-tramp-pokazal-chto-on-ponimaet-pod-lozungom-sdelaem-ameriku-snova-velikoy--1074321131.html

украина

киев

вашингтон

сша

банковая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, киев, вашингтон, дональд трамп, юлия тимошенко, владимир зеленский, reuters, нато, гренландия, сша, банковая