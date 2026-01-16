https://ukraina.ru/20260116/ikh-zhdet-nepriyatnyy-syurpriz-leonkov-o-minirovanii-logistiki-vsu-s-pomoschyu-novykh-geraney-1074365505.html

"Их ждет неприятный сюрприз": Леонков о минировании логистики ВСУ с помощью новых "Гераней"

"Их ждет неприятный сюрприз": Леонков о минировании логистики ВСУ с помощью новых "Гераней" - 16.01.2026 Украина.ру

"Их ждет неприятный сюрприз": Леонков о минировании логистики ВСУ с помощью новых "Гераней"

Российская армия планирует активнее использовать барражирующие боеприпасы и роботизированные системы для минирования логистических маршрутов ВСУ. Эта тактика призвана сорвать попытки противника оперативно перебрасывать резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2026-01-16T04:30

2026-01-16T04:30

2026-01-16T04:30

новости

россия

стрый (город)

европа

вооруженные силы украины

герань

дроны

бпла

беспилотники

беспилотники сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931205_0:25:800:475_1920x0_80_0_0_a6e2dccc5e968612324cb2959856ad26.jpg

Отвечая на вопрос о новых возможностях российских ударных дронов, Леонков подтвердил их расширенный функционал. "У "Гераней" возможности большие. Как барражирующие боеприпасы они могут быть в одноразовом варианте. Если они будут в многоразовом варианте, то радиус применения их будет меньше. Скорее всего, их возможность минирования логистических путей как раз будет в тактической и оперативно-тактической зоне", — заявил аналитик.Потому что именно в оперативно-тактической зоне противник всегда пытается сосредоточить резерв для затыкания брешей в обороне, сказал эксперт.Леонков напомнил, что во время отражения контрнаступа ВСУ одну из ключевых ролей сыграли именно российские системы дистанционного минирования. "ВСУ проходили через поля, которые считались чистыми, а когда им приходилось отступать, они вдруг оказывались заминированными, из-за чего противник терял технику", — отметил он.Аналитик добавил, что помимо дронов будут задействованы и другие средства. "Это будет и БПЛА, и "Земледелие". Наземные роботизированные комплексы тоже занимаются минированием. Они скрытно проникают на территорию противника и минируют его коммуникации", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кого испугал "Орешник" на сайте Украина.ру.

россия

стрый (город)

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, стрый (город), европа, вооруженные силы украины, герань, дроны, бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, мины, минирование, всу, спецоперация, главные новости, новости россии, война на украине