"Жёсткий мир" для Украины и "жёсткие меры" для Ирана: мировой порядок Трампа против НАТО
"Жёсткий мир" для Украины и "жёсткие меры" для Ирана: мировой порядок Трампа против НАТО - 15.01.2026 Украина.ру
"Жёсткий мир" для Украины и "жёсткие меры" для Ирана: мировой порядок Трампа против НАТО
Заявление Дональда Трампа о готовности Владимира Путина к "мирной сделке" и визит его советника Джареда Кушнера в Киев вызвали панику в европейских столицах... Украина.ру, 15.01.2026
видео
Заявление Дональда Трампа о готовности Владимира Путина к "мирной сделке" и визит его советника Джареда Кушнера в Киев вызвали панику в европейских столицах. Евросоюз видит в этом подготовку к принуждению Украины к территориальным уступкам, пока российская армия наращивает наступление по всему фронту.
