Дело российского археолога в Польше доверили судье, освободившему украинского террориста

В Варшаве 15 января прошло заседание суда по делу об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина. Защита потребовала отвода судьи, ранее отпустившего обвиняемого в подрыве "Северных потоков".

Вот уже второй месяц в Польше томится за решёткой известный российский археолог Александр Бутягин, заведующий сектором античной археологии Эрмитажа. 4 декабря 2025 года Бутягина по запросу Киева задержали сотрудники польской спецслужбы ABW в Варшаве. В польской столице учёный должен был выступить с лекцией "Последний день Помпеи", посвященной событиям в древнеримском городе незадолго до извержения вулкана Везувий. До приезда в Варшаву археолог успел выступить в Праге и Амстердаме.Украинская сторона требует экстрадиции россиянина в связи с археологическими работами в Крыму после воссоединения полуострова Россией – в частности, на территории объекта "Древний город Мирмекий" в Керчи. Осенью 2024 года Служба безопасности Украины заочно сообщила Бутягину о подозрении, обвинив археолога в "незаконных раскопках" и якобы "нанесении ущерба украинскому культурному наследию" на сумму свыше 200 млн гривен (4,7 млн долларов).5 декабря 2025 года польский суд арестовал Александра Бутягина на 40 дней, а 12 января Окружной суд Варшавы продлил срок содержания археолога под стражей до 4 марта 2026 года. После этого в Министерство иностранных дел РФ был вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский, которому был выражен решительный протест в связи с задержанием российского учёного. В Москве потребовали немедленного освобождения своего гражданина. В ответ в МИД Польши заявили, что Варшава продолжит рассматривать запрос Украины об экстрадиции Бутягина.Накануне судебного заседания об экстрадиции Бутягина на сайте посольства РФ в Варшаве появилась настоятельная рекомендация россиянам воздержаться от поездок в Польшу без особой необходимости. "В Польше отмечаются рост русофобских настроений, увеличение случаев преследования российских граждан, обвинений в их адрес по совершенно надуманным предлогам. Существуют риски, связанные с поездками в новые регионы России. Такие действия могут быть интерпретированы польскими властями по запросу Украины как противоправные", – было сказано в сообщении.В судебном заседании 15 января принял участие лично Александр Бутягин, который не присутствовал на слушании по продлению меры пресечения. На заседание Окружного суда Варшавы археолога привели в наручниках под конвоем пяти полицейских. На вопрос журналистов о самочувствии учёный ответил: "Нормально", и добавил, что выдача на Украину угрожает его здоровью и жизни, поскольку он является гражданином России.Этот момент отметил редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский. "Обращаю внимание, что в аргументации не идёт речь о безосновательности обвинений украинской стороны или несправедливом украинском суде. Нет, Бутягин – в связи с тем, что он является россиянином, – само своё пребывание на Украине обоснованно считает угрозой своей жизни и здоровью", – подчеркнул журналист в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Как и слушание о продлении меры пресечения, судебное заседание 15 января также прошло в закрытом режиме. Представители медиа на него допущены не были, но журналисты смогли пообщаться в коридоре суда с адвокатом российского учёного – Адамом Доманьским. В заседании также участвовал представитель посольства России, но от комментариев он отказался, сославшись на то, что не уполномочен этого делать.Во время первого перерыва адвокат Бутягина рассказал, что в самом начале ходатайствовал о переносе слушания. По его словам, защита российского археолога ещё не успела ознакомиться с материалами дела, переданными украинской стороной – их перевод был получен лишь в день заседания. Доманьский добавил, что защита учёного будет требовать от украинской стороны информации, касающейся оснований предъявленных обвинений."Господин Бутягин заявил, что является человеком науки, а его труд был достоянием всего человечества…Украинцы обвиняют нашего клиента в проведении исследовательских работ без соответствующего разрешения. Господин Бутягин признаёт, что как археолог такие работы проводил. Однако лишь одно это не может служить основанием для его выдачи Украине. На Украине наказание за это деяние не связано с лишением свободы", – отметил Доманьский.По словам адвоката, в ходе судебного заседания Бутягин отметил, что археологические работы в Крыму проводил беспрерывно с 1990-х годов, всегда получая на них разрешения украинской стороны. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году он не имел возможности получать разрешения в украинском Министерстве культуры, и с этого момента разрешения ему выдавали соответствующие органы РФ.Отметим, что за незаконное проведение археологических раскопок без умышленного разрушения или уничтожения объектов культурного наследия ст. 298 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до 2 лет. В свою очередь, в Уголовно-процессуальном кодексе Польши говорится о возможности отказать в экстрадиции иностранного гражданина, если законодательство страны, требующей экстрадиции, предусматривает за совершенное преступление наказание менее года лишения свободы, или же предусмотрено иное менее суровое наказание.Во время второго перерыва Адам Доманьский рассказал СМИ, что суд отклонил ходатайства защиты о переносе заседания и требовании к украинской стороне предоставить дополнительную информацию касательно ущерба, который якобы причинён раскопками в Крыму. По словам защитника, Бутягин на экстрадицию в Украину не согласился, поскольку опасается, что Киев лишит его права на справедливый суд и возможности видеться с семьей. Адвокат подчеркнул, что экстрадиция, по мнению Бутягина, может угрожать его здоровью и жизни, так как ученый – гражданин РФ.Спустя полчаса после возобновления судебного заседания Адам Доманьский вышел к журналистам и сказал, что на сегодня оно завершено, поскольку адвокат подал ходатайство об отводе судьи. По словам Доманьского, защита сомневается в его беспристрастности."Мы приняли это решение, исходя из того, как судья [Дариуш Любовский] до этого момента реагировал на все ходатайства защиты. Также была принята во внимание информация, которая ранее публиковалась в СМИ, о другом деле, которое вёл этот судья – деле гражданина Украины, который не был выдан немецкой стороне в связи с оценкой суда о том, что диверсия, предположительно совершенная этим гражданином Украины, не является преступлением", – заявил адвокат.Речь идёт о скандальном решении, которое судья Любовский принял 17 октября 2025 года, отказав в экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлёва. Немецкие правоохранители обвиняют Журавлёва в координации деятельности диверсантов, которые подорвали газопроводы системы "Северный поток"."Независимо от того, кто взорвал "Северные потоки", это не было преступлением", – заявил тогда Дариуш Любовский. Действия в рамках войны следует признать юридически уникальными, исключающими уголовную ответственность, отметил судья. "Если обвиняемый действительно участвовал в этой операции, он действовал в интересах украинского государства. Поэтому ответственность за произошедшее лежит на государстве", – подчеркнул Дариуш Любовский."Отмечу, что это решение касалось страны Европейского Союза, и Польша фактически поставила под сомнение выводы немецкого правосудия. Обоснование решения было настолько, мягко говоря, странным, что из него можно сделать вывод о политической ангажированности господина судьи Любовского. Потому неудивительно, что защита ходатайствовала о его отводе, справедливо полагая, что предубеждения судьи могут повлиять на его решения, касающиеся доктора Бутягина", – сказал изданию Украина.ру Мачей Вишнёвский.Примечательно, что как раз 15 января стало известно о решении Федерального суда Германии, в котором сказано, что взрывы на "Северных потоках", вероятно, заказало иностранное государство. "Взрывы на газопроводах "с высокой долей вероятности" были вызваны "по поручению иностранного государства"... Далее в документе становится ясно, что суд имеет в виду Украину", – говорится в материале немецкого издания Der Spiegel.По словам Адама Доманьского, сейчас защита Бутягина будет ждать назначения судьи, который рассмотрит ходатайство об отводе судьи Любовского. После этого должна быть определена дата нового судебного заседания по вопросу об экстрадиции российского учёного.Предваряя решение суда, прокурор Ирена Ногайская заявила государственному Польскому радио, что, по её мнению, нет оснований для отказа в экстрадиции российского гражданина. "Мы подали ходатайство об определении юридической допустимости экстрадиции господина Бутягина на Украину. Мы не видим оснований, которые сделали бы его экстрадицию недопустимой", – заявила она."Я, к сожалению, не надеюсь на положительные для господина Бутягина решения судов, поскольку польская система правосудия ничем не отличается от польского политикума, насквозь пропитанного негативным отношением к России. А это предопределяет судебные и прочие решения. Но нельзя терять надежды", – считает Мачей Вишнёвский.Стоит отметить, что после судебного заседания о продлении меры пресечения для Александра Бутягина его адвокат сообщил, что ожидает дополнительные поручительные письма от европейских коллег российского археолога. Но повлияют ли эти письма на польские суды, которые в последние годы массово отправляют за решётку не только россиян, но и оппозиционных польских политиков, – сказать сложно.Другие подробности дела Бутягина - в интервью Александра Дюков "Дело Бутягина сфабриковано, любой российский ученый может быть выдан Киеву из Европы

