Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского - 16.01.2026
Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского
Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского
Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского
Ноябрьские выборы в Конгресс определят не только условия для правления Дональда Трампа во второй половине президентского срока, но положение главы киевского режима Владимира Зеленского на политической арене Украины
Хотя до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября, ещё почти 10 месяцев, избирательная кампания уже стартовала.У каждой партии свои методы завоевания контроля над Конгрессом13 января Национальный комитет Демократической партии объявил о запуске самой масштабной программы по регистрации избирателей When We Count ("Когда мы считаем"). Суть в том, чтобы провести регистрации сторонников-демократов собственными силами, а не доверить эту важную задачу сторонним некоммерческим организациям, и сфокусироваться на тех группах электората, чья активность снизилась в ходе президентских выборов-2024: молодёжь (граждане в возрасте 18–29 лет), избиратели без высшего образования и представители этнических меньшинств (особенно латиноамериканцы и американцы азиатского происхождения).В политике, как и на войне, все средства хороши. Для повышения шансов на получение контроля над палатами Конгресса демократы прибегли к изменению границ избирательных округов.Сейчас большинство и в Палате представителей, и в Сенате у республиканцев, но оно очень зыбкое. Это очень беспокоит президента США Дональда Трампа, он предупреждает своих однопартийцев об опасности потери контроля в законодательной ветви власти.На выездном заседании фракции в Палате представителей 6 января президент сказал, чем грозит победа демократов на ноябрьских выборах: "Нужно победить на промежуточных выборах. Они найдут повод объявить мне импичмент. Меня подвергнут импичменту".А демократы могут, тем более, они уже делали это, причём дважды в первый срок правления Трампа. Процедуру импичмента запускает Палата представителей, в том числе поэтому республиканцам так важно сохранить там большинство, но даже президент не уверен, что это получится, о чём говорил в конце 2025 года. Даже если нижняя палата признаёт главу государства виновным по предъявленным пунктам обвинения, Сенат может оправдать его, и он продолжит дальше править страной. Так что в контексте импичмента контроль над верхней палатой Конгресса тоже имеет важное значение.Отношение электората к правящей партии тесно связано с деятельностью президента, представляющего её. По итогам 2025 года, как показало исследование Gallup, рейтинг одобрения работы Трампа составил 36% (положительно деятельность главы государства оценили 89% республиканцев, 25% независимых избирателей и 3% демократов), что совсем немного превышает его личный минимум в 34%, зафиксированный в январе 2021 года, перед окончанием первого срока правления.Трамп, никогда не отличавшийся скромностью и заниженной самооценкой, нашёл, на кого свалить вину: избиратели просто не видят достижений республиканцев, а ещё есть недостатки в информационном посыле представителей партии. Президент дал советы законодателям-однопартийцам относительно их риторики: нужно активно продвигать политические приоритеты и реформировать национальную систему медицинского страхования (это главный камень преткновения с демократами при согласовании бюджета страны, из-за чего прошлой осенью страна пережила самый продолжительный шатдаун), а ещё распространить сведения о налоговом законодательстве. Попутно Трамп расхваливал меры по борьбе с миграцией, тарифную политику, усилия по снижению цен на лекарства, законопроект о налогах и расходах.Однако далеко не все жители США солидарны с ним, при оценке действий администрации в сфере экономики, иммиграции и инфляции больше недовольных, разница между одобряющими и неодобряющими имеет минусовое значение (-14,4%, -3,8%, -24,4% соответственно).Сейчас, согласно опросам, в борьбе за Конгресс демократы немного впереди: 46,4% против 42,1%. К тому же исторически сложилось, что политическая сила действующего президента проигрывает выборы в Конгресс.Тем не менее, Трамп старается сохранять оптимизм."Мы войдём в историю и побьём все рекорды благодаря эпической победе на промежуточных выборах, которую мы одержим!" - пообещал президент законодателям-республиканцам на том же выездном заседании.Выборы внутренние, но тесно связанные с политикой внешнейПо мнению эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Кортунова, достаточно неплохие внутренние экономические показатели США (уровень безработицы, экономический рост и пр.) позволили администрации Белого дома проводить более агрессивную внешнюю политику.В 2025 году Республиканская партия потерпела ряд поражений на местных выборах, поэтому президенту нужно продемонстрировать крупные внешнеполитические достижения накануне промежуточных выборов в Конгресс, считает американист."Наблюдаемая сейчас гиперактивность – это попытка укрепить свои позиции внутри страны с учётом перспективы, что демократы могут отобрать у республиканцев нижнюю палату", - объяснил Кортунов.В то же время внутриамериканские процессы могут оказать влияние на ситуацию на международной арене. Так, в прогнозе на 2026 год аналитический центр Stratfor предполагает, что ближайшие 12 месяцев станут переломным моментом в украинском конфликте, предоставив России наиболее благоприятную возможность для заключения сделки, а основным катализатором этого, по мнению экспертов, станут выборы в Конгресс, которые подтолкнут администрацию Трампа к активному поиску дипломатического урегулирования."Усиление военного, экономического и политического давления на обе стороны в совокупности с промежуточными выборами в США повысит вероятность урегулирования путём переговоров в 2026 году. Администрация Трампа будет и дальше оказывать дипломатическое давление на Москву и Киев в целях урегулирования", — написано в статье.По логике Stratfor, Кремль будет уделять первоочередное внимание заключению соглашения, если посчитает, что достижение сделки с американской администрацией до прихода к власти враждебного к России состава Конгресса представляет собой оптимальный вариант для закрепления территориальных завоеваний и ослабления санкций. В реальности же Москва исходит из того, чтобы будущие договорённости учитывали её национальные интересы и обеспечивали наступление долгосрочного мира, а не простое перемирие для перевооружения ВСУ с последующим возобновлением боевых действий, как это было с Минскими соглашениями.Как раз Stratfor об этом и предупреждает: достигнутое в 2026 году перемирие будет, скорее, неустойчивой паузой, чреватой новой дестабилизацией, что может спровоцировать глубокий политический кризис внутри Украины, волну националистического протеста и потерю доверия к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, которого будут обвинять в капитуляции, что поставит под вопрос дальнейшую стабильность украинской государственности.Читайте также: Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году
Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского

04:50 16.01.2026
 
Ноябрьские выборы в Конгресс определят не только условия для правления Дональда Трампа во второй половине президентского срока, но положение главы киевского режима Владимира Зеленского на политической арене Украины
Хотя до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября, ещё почти 10 месяцев, избирательная кампания уже стартовала.
У каждой партии свои методы завоевания контроля над Конгрессом
13 января Национальный комитет Демократической партии объявил о запуске самой масштабной программы по регистрации избирателей When We Count ("Когда мы считаем"). Суть в том, чтобы провести регистрации сторонников-демократов собственными силами, а не доверить эту важную задачу сторонним некоммерческим организациям, и сфокусироваться на тех группах электората, чья активность снизилась в ходе президентских выборов-2024: молодёжь (граждане в возрасте 18–29 лет), избиратели без высшего образования и представители этнических меньшинств (особенно латиноамериканцы и американцы азиатского происхождения).
В политике, как и на войне, все средства хороши. Для повышения шансов на получение контроля над палатами Конгресса демократы прибегли к изменению границ избирательных округов.
Сейчас большинство и в Палате представителей, и в Сенате у республиканцев, но оно очень зыбкое. Это очень беспокоит президента США Дональда Трампа, он предупреждает своих однопартийцев об опасности потери контроля в законодательной ветви власти.
На выездном заседании фракции в Палате представителей 6 января президент сказал, чем грозит победа демократов на ноябрьских выборах: "Нужно победить на промежуточных выборах. Они найдут повод объявить мне импичмент. Меня подвергнут импичменту".
А демократы могут, тем более, они уже делали это, причём дважды в первый срок правления Трампа. Процедуру импичмента запускает Палата представителей, в том числе поэтому республиканцам так важно сохранить там большинство, но даже президент не уверен, что это получится, о чём говорил в конце 2025 года. Даже если нижняя палата признаёт главу государства виновным по предъявленным пунктам обвинения, Сенат может оправдать его, и он продолжит дальше править страной. Так что в контексте импичмента контроль над верхней палатой Конгресса тоже имеет важное значение.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
5 марта 2025, 16:17
Зашли с востока. Демократы пригрозили Трампу импичментом, но не за УкраинуНа фоне речи Дональда Трампа в Конгрессе США произошло примечательное событие. Представители Демократической партии впервые с начала его новой президентской каденции открыто пригрозили Трампу импичментом
Отношение электората к правящей партии тесно связано с деятельностью президента, представляющего её. По итогам 2025 года, как показало исследование Gallup, рейтинг одобрения работы Трампа составил 36% (положительно деятельность главы государства оценили 89% республиканцев, 25% независимых избирателей и 3% демократов), что совсем немного превышает его личный минимум в 34%, зафиксированный в январе 2021 года, перед окончанием первого срока правления.
Трамп, никогда не отличавшийся скромностью и заниженной самооценкой, нашёл, на кого свалить вину: избиратели просто не видят достижений республиканцев, а ещё есть недостатки в информационном посыле представителей партии. Президент дал советы законодателям-однопартийцам относительно их риторики: нужно активно продвигать политические приоритеты и реформировать национальную систему медицинского страхования (это главный камень преткновения с демократами при согласовании бюджета страны, из-за чего прошлой осенью страна пережила самый продолжительный шатдаун), а ещё распространить сведения о налоговом законодательстве. Попутно Трамп расхваливал меры по борьбе с миграцией, тарифную политику, усилия по снижению цен на лекарства, законопроект о налогах и расходах.
Однако далеко не все жители США солидарны с ним, при оценке действий администрации в сфере экономики, иммиграции и инфляции больше недовольных, разница между одобряющими и неодобряющими имеет минусовое значение (-14,4%, -3,8%, -24,4% соответственно).
- РИА Новости, 1920, 26.12.2025
26 декабря 2025, 06:43
Американская парадигма: с чем Дональд Трамп завершает 2025-й и вступает в трудный 2026 годЧто произошло с президентом США Дональдом Трампом в уходящем году и как сложится для него следующий
Сейчас, согласно опросам, в борьбе за Конгресс демократы немного впереди: 46,4% против 42,1%. К тому же исторически сложилось, что политическая сила действующего президента проигрывает выборы в Конгресс.
Тем не менее, Трамп старается сохранять оптимизм.
"Мы войдём в историю и побьём все рекорды благодаря эпической победе на промежуточных выборах, которую мы одержим!" - пообещал президент законодателям-республиканцам на том же выездном заседании.
Выборы внутренние, но тесно связанные с политикой внешней
По мнению эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Кортунова, достаточно неплохие внутренние экономические показатели США (уровень безработицы, экономический рост и пр.) позволили администрации Белого дома проводить более агрессивную внешнюю политику.
В 2025 году Республиканская партия потерпела ряд поражений на местных выборах, поэтому президенту нужно продемонстрировать крупные внешнеполитические достижения накануне промежуточных выборов в Конгресс, считает американист.
"Наблюдаемая сейчас гиперактивность – это попытка укрепить свои позиции внутри страны с учётом перспективы, что демократы могут отобрать у республиканцев нижнюю палату", - объяснил Кортунов.
Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Вчера, 10:50
Политика США в 2026 году. Трамп показал, что он понимает под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" После вероломного вторжения США в Венесуэлу международное сообщество гадает, кто станет следующим. И никаких сценариев исключать нельзя, учитывая, что нынешний американский лидер Дональд Трамп готов перейти к силовым методам, если дипломатические не работают
В то же время внутриамериканские процессы могут оказать влияние на ситуацию на международной арене. Так, в прогнозе на 2026 год аналитический центр Stratfor предполагает, что ближайшие 12 месяцев станут переломным моментом в украинском конфликте, предоставив России наиболее благоприятную возможность для заключения сделки, а основным катализатором этого, по мнению экспертов, станут выборы в Конгресс, которые подтолкнут администрацию Трампа к активному поиску дипломатического урегулирования.
"Усиление военного, экономического и политического давления на обе стороны в совокупности с промежуточными выборами в США повысит вероятность урегулирования путём переговоров в 2026 году. Администрация Трампа будет и дальше оказывать дипломатическое давление на Москву и Киев в целях урегулирования", — написано в статье.
По логике Stratfor, Кремль будет уделять первоочередное внимание заключению соглашения, если посчитает, что достижение сделки с американской администрацией до прихода к власти враждебного к России состава Конгресса представляет собой оптимальный вариант для закрепления территориальных завоеваний и ослабления санкций. В реальности же Москва исходит из того, чтобы будущие договорённости учитывали её национальные интересы и обеспечивали наступление долгосрочного мира, а не простое перемирие для перевооружения ВСУ с последующим возобновлением боевых действий, как это было с Минскими соглашениями.
Как раз Stratfor об этом и предупреждает: достигнутое в 2026 году перемирие будет, скорее, неустойчивой паузой, чреватой новой дестабилизацией, что может спровоцировать глубокий политический кризис внутри Украины, волну националистического протеста и потерю доверия к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, которого будут обвинять в капитуляции, что поставит под вопрос дальнейшую стабильность украинской государственности.
Читайте также: Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСШАвыборыДональд ТрампсенатДемократическая партияПалата представителей Когресса СШАРеспубликанская партияимпичмент
 
