https://ukraina.ru/20260115/ne-namereny-miritsya-zakharova-predupredila-ob-otvetnykh-shagakh-na-fone-militarizatsii-evropy-1074362803.html

"Не намерены мириться": Захарова ответила Украина.ру о действиях России на фоне милитаризации Европы

"Не намерены мириться": Захарова ответила Украина.ру о действиях России на фоне милитаризации Европы - 15.01.2026 Украина.ру

"Не намерены мириться": Захарова ответила Украина.ру о действиях России на фоне милитаризации Европы

Россия не будет мириться с действиями Запада, несущими угрозу её безопасности, и будет вынуждена учитывать новую реальность. В Москве со всей серьёзностью подходят к милитаризации Европы и провокационным учениям у своих границ. Об этом на брифинге для журналистов 15 января рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова

2026-01-15T22:09

2026-01-15T22:09

2026-01-15T22:34

новости

россия

европа

москва

урсула фон дер ляйен

ес

еврокомиссия

мид

безопасность

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg

Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, готова ли Россия действовать в случае угроз со стороны военно-политических блоков стран Западной Европы так же, как это было во времена гитлеровской коалиции, Мария Захарова заявила, что этот вопрос касается российской обороноспособности.Официальный представитель МИД России отметила, что Россия внимательно отслеживает действия ЕС и НАТО, направленные на усиленную милитаризацию Европы."Мы внимательно отслеживаем практические шаги ЕС и НАТО, направленные на форсированную милитаризацию европейских стран, наращивание их военного потенциала, в том числе у российских границ, размещение ударных систем, масштабные учения откровенного провокационного характера, также накачивание оружием киевского режима, который используют как инструмент. Мы регулярно все это комментируем", — сказала дипломат.Она подчеркнула, что на фоне агрессивной линии руководства Евросоюза в отношении России Москва очень серьезно подходит к подобным процессам."И на фоне агрессивной линии нынешнего западноевропейского руководства в отношении России, запугивания собственного населения якобы неизбежностью войны с Россией, это они себе придумали, подходим к подобным процессам со всей серьезностью", — отметила Захарова.Официальный представитель МИД заявила, что Россия не будет мириться с действиями, которые несут потенциальную угрозу безопасности страны."Не намерены мириться с действиями, которые несут потенциальную угрозу безопасности нашей страны", — констатировала она. В качестве ответа, по словам Захаровой, Москва будет учитывать новые реалии в своём военном планировании."В качестве ответа будем вынуждены учитывать эту новую реальность в нашем военном планировании, об этом говорило неоднократно российское руководство, включая программы модернизации всех видов вооружений, и военной техники", — резюмировала Мария Захарова.В четверг, 15 января, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции заявила, что Евросоюз начал работу над новой стратегией безопасности."Мы только начинаем работу над новой европейской стратегией безопасности, и на начальном этапе нецелесообразно заранее жестко ограничивать или, наоборот, расширять перечень тем. <...> Цель этого процесса — собрать все знания, зафиксировать происходящие геостратегические изменения и существующие потребности, а также геополитические изменения в мире и дать на них адекватный ответ", — так ответила глава ЕК на вопрос, будет ли создан Европейский совет безопасности.Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил с заявлением о поддержке в ЕС идеи создания постоянной европейской армии. По его словам, численность таких формирований должна составить 100 тысяч военнослужащих.Также еврокомиссар призвал страны Европы обсудить возможность формирования нового органа — Европейского совета безопасности.19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию, которая изначально носила название "Перевооружение Европы". Впоследствии документ был переименован в "Готовность 2030" после протестов со стороны ряда стран — участниц ЕС.Согласно стратегии, в течение четырёх лет планируется привлечь около 800 миллиардов евро. Основная часть финансирования — примерно 650 миллиардов — должна поступить из бюджетов европейских государств. Ещё 150 миллиардов предусмотрено в форме кредитов. Еврокомиссия намерена предоставить странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправить на военные нужды средства, ранее выделенные на региональное развитие.Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение оборонных расходов стран-участниц до 1,5% от их ВВП.Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свою деятельность, объясняя это необходимостью якобы "сдерживания российской агрессии". Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, создающие потенциальную опасность для её интересов.Ранее Мария Захарова ответила на вопрос Украина.ру о том, какие усилия необходимо предпринять, чтобы Россию услышали и поняли в Европе. Подробности в публикации: "Атмосфера военной истерии": Захарова о том, почему ЕС содержит "кровавых трутней", но не слышит Россию".

россия

европа

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

новости, россия, европа, москва, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, мид, безопасность, сво, дзен новости сво, мария захарова, эксклюзив, вооружения, геополитика, евросоюз, война, главные новости, конфликт, милитаризация, оборона, новости россии, новости россии и украины, украина.ру дзен, дзен сво