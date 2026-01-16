https://ukraina.ru/20260116/maduro-khodil-po-krayu-i-svalilsya-v-propast--ekspert-o-tsene-politicheskogo-riska-1074338210.html

"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска

"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска - 16.01.2026 Украина.ру

"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска

Падение Мадуро предопределила "партия мира" внутри элиты, готовая на сделку с США. Суверенитет требует тысячелетней истории, которой нет у революционных государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев

2026-01-16T04:20

2026-01-16T04:20

2026-01-16T04:20

новости

сша

венесуэла

россия

николас мадуро

украина.ру

власть

государство

кризис

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103382/64/1033826458_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_bc45ca5ecff3380f2df13a4c0e357edb.jpg

Развивая тему причин падения власти президента Николаса Мадуро, эксперт описал внутреннюю ситуацию в венесуэльской элите. "Видимо, в Венесуэле есть своя "партия мира". Там их голос более весомый, чем у нас", — заявил Сергейцев. Он пояснил, что для венесуэльской верхушки ноша противостояния с США была слишком тяжела.По словам политтехнолога, это привело к решению части элиты. "Поэтому среди венесуэльского начальства есть группа лиц, которая рассуждает так: "Давайте насколько можно вступим в диалог с США". Иными словами, совершить предательство, которое будет как-то оправдано", — сказал он.Говоря о долгосрочных итогах, Сергейцев заявил о хрупкости молодых государств. "Кто сказал, что государства, которые образовались относительно недавно в результате революций (социально-политических катастроф), в принципе могут долго просуществовать?" — задался он вопросом, констатировав, что для реального суверенитета нужна тысячелетняя история.Отвечая на неозвученный вопрос о судьбе лидеров, эксперт дал философскую оценку. "Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть. Но политика всегда связана с риском для жизни", — сказал Сергейцев. "Кто имеет право на власть? Тот, кто рискует жизнью", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Латинской Америке — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Розенталь о том, почему колумбийцы идут в рекруты для ВСУ и стоит ли России уходить из Венесуэлы" на сайте Украина.ру.

сша

венесуэла

россия

латинская америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, украина.ру, власть, государство, кризис, война, конфликт, главные новости, латинская америка, дзен новости сво, украина.ру дзен