"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/maduro-khodil-po-krayu-i-svalilsya-v-propast--ekspert-o-tsene-politicheskogo-riska-1074338210.html
"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска
"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска - 16.01.2026 Украина.ру
"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска
Падение Мадуро предопределила "партия мира" внутри элиты, готовая на сделку с США. Суверенитет требует тысячелетней истории, которой нет у революционных государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев
2026-01-16T04:20
2026-01-16T04:20
новости
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
украина.ру
власть
государство
кризис
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103382/64/1033826458_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_bc45ca5ecff3380f2df13a4c0e357edb.jpg
Развивая тему причин падения власти президента Николаса Мадуро, эксперт описал внутреннюю ситуацию в венесуэльской элите. "Видимо, в Венесуэле есть своя "партия мира". Там их голос более весомый, чем у нас", — заявил Сергейцев. Он пояснил, что для венесуэльской верхушки ноша противостояния с США была слишком тяжела.По словам политтехнолога, это привело к решению части элиты. "Поэтому среди венесуэльского начальства есть группа лиц, которая рассуждает так: "Давайте насколько можно вступим в диалог с США". Иными словами, совершить предательство, которое будет как-то оправдано", — сказал он.Говоря о долгосрочных итогах, Сергейцев заявил о хрупкости молодых государств. "Кто сказал, что государства, которые образовались относительно недавно в результате революций (социально-политических катастроф), в принципе могут долго просуществовать?" — задался он вопросом, констатировав, что для реального суверенитета нужна тысячелетняя история.Отвечая на неозвученный вопрос о судьбе лидеров, эксперт дал философскую оценку. "Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть. Но политика всегда связана с риском для жизни", — сказал Сергейцев. "Кто имеет право на власть? Тот, кто рискует жизнью", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Латинской Америке — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Розенталь о том, почему колумбийцы идут в рекруты для ВСУ и стоит ли России уходить из Венесуэлы" на сайте Украина.ру.
сша
венесуэла
россия
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103382/64/1033826458_25:0:1090:799_1920x0_80_0_0_4d4c23680a60f3a496383c3aa63c9e79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, украина.ру, власть, государство, кризис, война, конфликт, главные новости, латинская америка, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Украина.ру, власть, государство, кризис, война, конфликт, Главные новости, Латинская Америка, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен

"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска

04:20 16.01.2026
 
© Фото : Открытые источникиМадуро
Мадуро - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Открытые источники
Читать в
ДзенTelegram
Падение Мадуро предопределила "партия мира" внутри элиты, готовая на сделку с США. Суверенитет требует тысячелетней истории, которой нет у революционных государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев
Развивая тему причин падения власти президента Николаса Мадуро, эксперт описал внутреннюю ситуацию в венесуэльской элите.
"Видимо, в Венесуэле есть своя "партия мира". Там их голос более весомый, чем у нас", — заявил Сергейцев. Он пояснил, что для венесуэльской верхушки ноша противостояния с США была слишком тяжела.
По словам политтехнолога, это привело к решению части элиты. "Поэтому среди венесуэльского начальства есть группа лиц, которая рассуждает так: "Давайте насколько можно вступим в диалог с США". Иными словами, совершить предательство, которое будет как-то оправдано", — сказал он.
Говоря о долгосрочных итогах, Сергейцев заявил о хрупкости молодых государств. "Кто сказал, что государства, которые образовались относительно недавно в результате революций (социально-политических катастроф), в принципе могут долго просуществовать?" — задался он вопросом, констатировав, что для реального суверенитета нужна тысячелетняя история.
Отвечая на неозвученный вопрос о судьбе лидеров, эксперт дал философскую оценку. "Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть. Но политика всегда связана с риском для жизни", — сказал Сергейцев. "Кто имеет право на власть? Тот, кто рискует жизнью", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в Латинской Америке — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Розенталь о том, почему колумбийцы идут в рекруты для ВСУ и стоит ли России уходить из Венесуэлы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроУкраина.рувластьгосударствокризисвойнаконфликтГлавные новостиЛатинская Америкадзен новости СВОУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:05Атака на Тимошенко. Какие цели преследуют противники Зеленского
05:00Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ, обороняясь, отступают, ВС РФ неумолимо идут вперед
04:55"Загнали людей в подполье, а экономику - в тень". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
04:50Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского
04:45Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России
04:35Пушков заявил о паническом страхе руководителей стран Европы перед Трампом
04:30"Их ждет неприятный сюрприз": Леонков о минировании логистики ВСУ с помощью новых "Гераней"
04:20"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска
04:15"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию
04:10Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника"
04:09Постпред России в ООН призвал США прекратить строить из себя мирового судью
04:00"Не соглашаетесь на наш мирный план — введем пошлины": политолог Сидоров о методах Трампа
03:47В Гаване простились с погибшими в Венесуэле военными
03:24Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России
02:57Венесуэльская оппозиционерка Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую медаль мира
02:33В Запорожской области в трёх округах восстановили электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ
01:55Ракетная опасность, угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:21"Изменённое сознание" киевского режима. Обзор 15 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру"
00:38ВС РФ теснят противника на всех направлениях. Фронтовая сводка за 15 января от Анатолия Радова
00:11Зеленский выступил с критикой в адрес Трампа
Лента новостейМолния