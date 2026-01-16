Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку" - 16.01.2026 Украина.ру
Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку"
Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку" - 16.01.2026 Украина.ру
Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку"
Оперативная переброска расчетов БПЛА центра "Рубикон" позволила сорвать попытки ВСУ закрепиться на правом берегу Оскола. Российские штурмовые группы в результате маневра взяли под контроль населенные пункты Подолы и Куриловку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-01-16T05:50
2026-01-16T05:50
Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку"

05:50 16.01.2026
 
Оперативная переброска расчетов БПЛА центра "Рубикон" позволила сорвать попытки ВСУ закрепиться на правом берегу Оскола. Российские штурмовые группы в результате маневра взяли под контроль населенные пункты Подолы и Куриловку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт отметил эффективность работу Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон". "Однако оперативно переброшенные сюда дополнительные расчеты БПЛА Центра "Рубикон" основательно потрепали и лишили возможности противнику прочно закрепиться на правобережье Оскола", — заявил Алехин.
Он сообщил о успехе на другом участке купянского фронта. "Тем временем, наши штурмовики в результате тактического маневра взяли Подолы и Куриловку, загнав противника в небольшой лес, где идет его истребление", — сказал полковник запаса.
Алехин подтвердил информацию кадрами с геолокацией. "Согласно предоставленным кадрам с геолокацией, наши закрепились в Куриловке, закрыв "карман" со стороны Подолов. В подтверждение этого бойцы ВС РФ подняли триколор здесь", — пояснил военный обозреватель.
Он добавил, что бои продолжаются в районе ключевого узла обороны. "Продолжаются упорные бои в районе основного узла обороны ВСУ на этом участке-Купянск-Узловой. Активно работает наша дальнобойная артиллерия и РСЗО", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО в материале "Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины" на сайте Украина.ру.
