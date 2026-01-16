https://ukraina.ru/20260116/ne-soglashaetes-na-nash-mirnyy-plan--vvedem-poshliny-politolog-sidorov-o-metodakh-trampa-1074328781.html

"Не соглашаетесь на наш мирный план — введем пошлины": политолог Сидоров о методах Трампа

Мирный план Дональда Трампа по Украине, скорее всего, будет базироваться на прежних, уже известных и неприемлемых для Москвы 28 пунктах, а не на новых 20 положениях, которые официально так и не были переданы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

Некоторые эксперты полагают, что склоняясь к "ястребиной" позиции части своего окружения, президент США Дональд Трамп перейдет к более жесткому давлению на Россию, чтобы принудить Москву согласиться на неприемлемые условия мирного соглашения по Украине.Касаясь содержания возможных предложений США по Украине, эксперт выразил скепсис. "Не думаю, что Трамп будет проталкивать 20 пунктов мирного плана. Да и не было официальной передачи этих пунктов России", — заявил Сидоров.Он предположил, что Вашингтон вернется к более ранней версии. "Трамп вернется к прежним 28 пунктам, которые содержат неприемлемые для нас вещи", — сказал политолог.Сидоров описал прагматичный и жесткий подход американской администрации. "Но действует Трамп при этом с позиции силы: не соглашаетесь на наш мирный план, будем вводить пошлины на любую торговлю с вами", — пояснил эксперт.Эта фраза четко характеризует его видение переговорной тактики Вашингтона, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики Трампа в материале "Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват Гренландии" на сайте Украина.ру.

