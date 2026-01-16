https://ukraina.ru/20260116/rodriges-ubrala-ego-rukami-trampa-timofey-sergeytsev--o-predatelstve-vlastey-i-sudbe-maduro-1074335334.html
"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро
"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро - 16.01.2026 Украина.ру
"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро
Захват Николаса Мадуро и развитие ситуации в Венесуэле стали возможны из-за внутреннего предательства в высших эшелонах власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев
2026-01-16T05:40
2026-01-16T05:40
2026-01-16T05:40
новости
венесуэла
россия
сша
дональд трамп
николас мадуро
украина.ру
латинская америка
оружие
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg
Комментируя расхожее народное мнение о том, что "Трамп молодец" и действует решительно в Венесуэле, эксперт выразил сомнение. Отвечая на подтекст вопроса о простоте силового решения, он раскритиковал обороноспособность Венесуэлы. "Ну захватил он [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро... На чем это построено? На том, что венесуэльцы не умеют пользоваться сложным оружием", — сказал политтехнолог.Объясняя причины быстрого краха Марудо, Сергейцев указал на внутренний раскол. "Более того, насколько я понимаю, в Венесуэле произошло нечто, напоминающее властный переворот. Без помощи изнутри нахрапом крепость не берут", — пояснил он. "Фактически [и.о. президента Венесуэлы Делси] Родригес убрала Мадуро руками Трампа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Латинской Америке — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Розенталь о том, почему колумбийцы идут в рекруты для ВСУ и стоит ли России уходить из Венесуэлы" на сайте Украина.ру.
венесуэла
россия
сша
латинская америка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_d26b8d2700f4d02f80b1cb9387c6ad34.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венесуэла, россия, сша, дональд трамп, николас мадуро, украина.ру, латинская америка, оружие, война, конфликт, власть, главные новости
Новости, Венесуэла, Россия, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Украина.ру, Латинская Америка, оружие, война, конфликт, власть, Главные новости
"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро
Захват Николаса Мадуро и развитие ситуации в Венесуэле стали возможны из-за внутреннего предательства в высших эшелонах власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев
Комментируя расхожее народное мнение о том, что "Трамп молодец" и действует решительно в Венесуэле, эксперт выразил сомнение.
"Не знаю, молодец ли [президент США Дональд] Трамп. То, что он делает, в карточных играх называется "взять свои", когда у вас есть средний козырь, и вы его используете прямо сейчас. Приведет ли это к выигрышу в партии – неизвестно", — заявил Сергейцев.
Отвечая на подтекст вопроса о простоте силового решения, он раскритиковал обороноспособность Венесуэлы. "Ну захватил он [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро... На чем это построено? На том, что венесуэльцы не умеют пользоваться сложным оружием", — сказал политтехнолог.
Объясняя причины быстрого краха Марудо, Сергейцев указал на внутренний раскол. "Более того, насколько я понимаю, в Венесуэле произошло нечто, напоминающее властный переворот. Без помощи изнутри нахрапом крепость не берут", — пояснил он.
"Фактически [и.о. президента Венесуэлы Делси] Родригес убрала Мадуро руками Трампа", — резюмировал собеседник издания.