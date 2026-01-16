https://ukraina.ru/20260116/rodriges-ubrala-ego-rukami-trampa-timofey-sergeytsev--o-predatelstve-vlastey-i-sudbe-maduro-1074335334.html

"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро

Захват Николаса Мадуро и развитие ситуации в Венесуэле стали возможны из-за внутреннего предательства в высших эшелонах власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев

Комментируя расхожее народное мнение о том, что "Трамп молодец" и действует решительно в Венесуэле, эксперт выразил сомнение. Отвечая на подтекст вопроса о простоте силового решения, он раскритиковал обороноспособность Венесуэлы. "Ну захватил он [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро... На чем это построено? На том, что венесуэльцы не умеют пользоваться сложным оружием", — сказал политтехнолог.Объясняя причины быстрого краха Марудо, Сергейцев указал на внутренний раскол. "Более того, насколько я понимаю, в Венесуэле произошло нечто, напоминающее властный переворот. Без помощи изнутри нахрапом крепость не берут", — пояснил он. "Фактически [и.о. президента Венесуэлы Делси] Родригес убрала Мадуро руками Трампа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Латинской Америке — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Розенталь о том, почему колумбийцы идут в рекруты для ВСУ и стоит ли России уходить из Венесуэлы" на сайте Украина.ру.

