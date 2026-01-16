"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/rodriges-ubrala-ego-rukami-trampa-timofey-sergeytsev--o-predatelstve-vlastey-i-sudbe-maduro-1074335334.html
"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро
"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро - 16.01.2026 Украина.ру
"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро
Захват Николаса Мадуро и развитие ситуации в Венесуэле стали возможны из-за внутреннего предательства в высших эшелонах власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев
2026-01-16T05:40
2026-01-16T05:40
новости
венесуэла
россия
сша
дональд трамп
николас мадуро
украина.ру
латинская америка
оружие
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg
Комментируя расхожее народное мнение о том, что "Трамп молодец" и действует решительно в Венесуэле, эксперт выразил сомнение. Отвечая на подтекст вопроса о простоте силового решения, он раскритиковал обороноспособность Венесуэлы. "Ну захватил он [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро... На чем это построено? На том, что венесуэльцы не умеют пользоваться сложным оружием", — сказал политтехнолог.Объясняя причины быстрого краха Марудо, Сергейцев указал на внутренний раскол. "Более того, насколько я понимаю, в Венесуэле произошло нечто, напоминающее властный переворот. Без помощи изнутри нахрапом крепость не берут", — пояснил он. "Фактически [и.о. президента Венесуэлы Делси] Родригес убрала Мадуро руками Трампа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Латинской Америке — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Розенталь о том, почему колумбийцы идут в рекруты для ВСУ и стоит ли России уходить из Венесуэлы" на сайте Украина.ру.
венесуэла
россия
сша
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_d26b8d2700f4d02f80b1cb9387c6ad34.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венесуэла, россия, сша, дональд трамп, николас мадуро, украина.ру, латинская америка, оружие, война, конфликт, власть, главные новости
Новости, Венесуэла, Россия, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Украина.ру, Латинская Америка, оружие, война, конфликт, власть, Главные новости

"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро

05:40 16.01.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Захват Николаса Мадуро и развитие ситуации в Венесуэле стали возможны из-за внутреннего предательства в высших эшелонах власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев
Комментируя расхожее народное мнение о том, что "Трамп молодец" и действует решительно в Венесуэле, эксперт выразил сомнение.
"Не знаю, молодец ли [президент США Дональд] Трамп. То, что он делает, в карточных играх называется "взять свои", когда у вас есть средний козырь, и вы его используете прямо сейчас. Приведет ли это к выигрышу в партии – неизвестно", — заявил Сергейцев.
Отвечая на подтекст вопроса о простоте силового решения, он раскритиковал обороноспособность Венесуэлы. "Ну захватил он [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро... На чем это построено? На том, что венесуэльцы не умеют пользоваться сложным оружием", — сказал политтехнолог.
Объясняя причины быстрого краха Марудо, Сергейцев указал на внутренний раскол. "Более того, насколько я понимаю, в Венесуэле произошло нечто, напоминающее властный переворот. Без помощи изнутри нахрапом крепость не берут", — пояснил он.
"Фактически [и.о. президента Венесуэлы Делси] Родригес убрала Мадуро руками Трампа", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в Латинской Америке — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Розенталь о том, почему колумбийцы идут в рекруты для ВСУ и стоит ли России уходить из Венесуэлы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенесуэлаРоссияСШАДональд ТрампНиколас МадуроУкраина.руЛатинская АмерикаоружиевойнаконфликтвластьГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:19В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico
06:00Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружие
05:50Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку"
05:40"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро
05:30Удар по Стрыю и дефицит газа в Германии: аналитик о том, почему у немцев "неожиданно" опустели хранилища
05:23Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники"
05:20Дело российского археолога в Польше доверили судье, освободившему украинского террориста
05:15Какой я запомнил Юлию Тимошенко: её муж признается в коррупции, зять-наркоман и связь с Шуфричем
05:10Ради срыва потенциальных мирных договоренностей. Что говорят о новых подозрениях НАБУ
05:05Атака на Тимошенко. Какие цели преследуют противники Зеленского
05:00Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ, обороняясь, отступают, ВС РФ неумолимо идут вперед
04:55"Загнали людей в подполье, а экономику - в тень". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
04:50Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского
04:45Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России
04:35Пушков заявил о паническом страхе руководителей стран Европы перед Трампом
04:30"Их ждет неприятный сюрприз": Леонков о минировании логистики ВСУ с помощью новых "Гераней"
04:20"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска
04:15"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию
04:10Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника"
04:09Постпред России в ООН призвал США прекратить строить из себя мирового судью
Лента новостейМолния