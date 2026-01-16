https://ukraina.ru/20260116/kakoy-ya-zapomnil-yuliyu-timoshenko-e-muzh-priznaetsya-v-korruptsii-zyat-narkoman-i--svyaz-s-shufrichem-1074343367.html

Какой я запомнил Юлию Тимошенко: её муж признается в коррупции, зять-наркоман и связь с Шуфричем

Какой я запомнил Юлию Тимошенко: её муж признается в коррупции, зять-наркоман и связь с Шуфричем - 16.01.2026 Украина.ру

Какой я запомнил Юлию Тимошенко: её муж признается в коррупции, зять-наркоман и связь с Шуфричем

У Юлии Тимошенко на днях прошли обыски. НАБУ изъяло у нее в офисе 40 тысяч долларов. Следователи ей "шьют" на этом основании подозрение в подкупе. Тимошенко, два раза проведшая за решеткой - при Кучме (42 дня) и при Януковиче (три года), возможно и в третий раз отправится в места не столь отдаленные

2026-01-16T05:15

2026-01-16T05:15

2026-01-16T05:15

мнения

юлия тимошенко

нестор шуфрич

шон карр

александр тимошенко

виктор ющенко

петр порошенко

евгения тимошенко

михаил бродский

мустафа найем

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074342671_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_2cb3b61de27e82a90c86c02186c9fc19.jpg.webp

Все эти обстоятельства стали поводом для журналиста издания Украина.ру Александра Чаленко вспомнить о том, как ему пришлось общаться, как с самой Юлией Владимировной, так и с людьми с ней связаннымиАлександр Тимошенко подтверждает: его жена коррумпированаПосле отставки Юлии Тимошенко с поста премьер-министра в конце декабря перед Новым 2006 годом я вдруг неожиданно встретил мужа Юлии Владимировны – Александра Тимошенко – в Киеве в переходе на площади Славы. Это было воскресенье.Большой переход тогда по-модному застроили стекляшками, где располагались книжные магазины и всякая всячина. Александр Геннадьевич стоял со своим другом возле одного из прилавков и чем-то интересовался у продавца.Увидев его, я понял, надо на полную катушку использовать подвернувшийся случай: всем было известно, что муж Тимошенко был человеком простоватым и не очень далеким, хотя и добрым. В кармане у меня лежал диктофон. Я быстро подошел к нему, представился журналистом газеты "Сегодня" и попросил разрешения задать ему несколько вопросов для интервью. Седой, красивый и улыбчивый Александр Геннадьевич, не ожидая никакого подвоха, сразу же дал свое согласие.Я для разминки спросил у него: что он тут, в переходе, делает? Покупаю на Новый год для маленького племянника рогатку, отвечает он. Я: А чем сейчас вы занимаетесь? Он: строительным бизнесом. Я: а какой у вас проект? Он: да вот хотим в Киеве реновацию хрущевок провести. Когда Юлия Владимировна снова станет премьером, мы сразу же осуществим нашу программу…Я не верил своим ушам: наивный и недалекий человек, до сих пор, несмотря на свой солидный возраст, не понимал, где, кому и что можно говорить, а чего нельзя. Он просто как баран шел на заклание, да еще и вел с собой свою супругу. Это же было сделанное под запись почти торжественное признание в коррупции. Мне оставалось только про себя потереть руки.Я быстро вернулся домой, позвонил тогдашнему главреду "Сегодня" Игорю Гужве и радостно сообщил ему о признании Александра Тимошенко. Хоть у меня и был выходной, но сама газета в этот день работала, а главред был в офисе. Мы оба поняли, что интервью мужа должно выйти в понедельничном номере. Я быстро его расшифровал и отослал Гужве.В понедельник, когда интервью появилось на второй полосе с анонсом на главной, ко мне прямо утром перезвонил главный политтехнолог Юлии Владимировны – Олег Медведев – и сходу поинтересовался: Чаленко, запись у тебя есть? Я рассмеялся: ты нас с Гужвой за идиотов, что ли, держишь? Такое без диктофонной записи можно публиковать, по-твоему? Конечно, запись есть.Медведев, опытный журналист, хорошо меня знавший (я у него в "Киевских ведомостях" в 90-х публиковался), даже не стал требовать от меня записи. Он сразу понял, что она есть. Просто надо было соблюсти формальности. Видимо, он сказал Тимошенко, сообщив ей о нашем разговоре, что никакой судебной перспективы моя публикация не имеет.Ромео и Джульетта. Нестор и ЮляВ 2001 году я, будучи редактором отдела аналитики интернет-издания ForUm, познакомился с историком и политологом Костем Бондаренко, который еще тогда не перебрался в Киев, а жил во Львове. Мы с ним иногда выпивали у меня в кабинете и разговаривали об украинской политике. Он делился со мной теми или иными эксклюзивами о личной жизни украинских политиков, а я потом эту информацию вставлял в свои тексты.Однажды, прощаясь с Костем после разговора о Ющенко, Лазаренко и Тимошенко, я отчего-то спросил у него, не знаю даже почему: "Мол, говорят, что Тимошенко не живет со своим мужем, мол, разводится. Это правда? С кем же она спит?". Вопрос был риторическим. Однако Кость неожиданно, уходя, бросил мне в ответ, как о чем-то само собой разумеющемся: "Так у нее же любовник Шуфрич"…Я тогда еще подумал про себя: да ну, быть такого не может. Это просто сплетня. Чушь. Шуфрич тогда только входил в публичную украинскую политику и только-только становился широко известен широким массам. Мне почему-то казалось, что кроме его фамилии Юлии Владимировне о нем мало что было известно.К тому же Шуфрич был из Закарпатья, а Тимошенко – из Днепропетровска, общего бизнеса у них не было, общей политической истории тоже. Тогда что же их могло друг с другом связывать, мне было решительно не понятно. К тому же они были из разных политических лагерей: Тимошенко - в оппозиции, а Шуфрич - в провластных объединенных социал-демократах. В общем, концы с концами у меня не сходились. И только потом спуцстя какое-то время я узнал, что то, что рассказал мне Кость, было чистой правдой.Тимошенко и Шуфрич были связаны любовными узами, как до первого майдана, так и после, когда последний вошел во фракцию Партии Регионов. О том, что они близки, потом, после того, как Ющенко стал президентом, не раз заявляли или намекали многие украинские политики, которые были тесно связаны какое-то время с Юлией Владимировной. Историю любви Нестора и Юли даже сравнивали с тайной любовью Ромео и Джульетты, влюбленных из враждующих друг с другом семей - Монтекки и Капулетти.Так в 2007 году в популярном политическом ток-шоу Савика Шустера бывший член команды Тимошенко Михаил Бродский схлестнулся с находившимся там же печально знаменитым экс-министром внутренних дел Юрием Луценко, устроившим пьяную потасовку с немецкой полицией в аэропорту Франкфурта-на-Майне.Михаил Юрьевич сообщил находившейся в зале публике и телезрителям о своем двухлетней давности разговоре с Юрием Витальевичем. "Когда Тимошенко становилась премьером, Луценко говорил мне: "Ты знаешь, что она — нечестный человек, что она живёт с Шуфричем восемь лет".Сразу после этого Бродский попросил прокомментировать Луценко то, о чем он сообщил. Однако последний не стал ничего опровергать, просто ушел от ответа.Скандал был тогда большой. Он имел продолжение — Бродский грозился написать книгу о романе Шуфрича и Тимошенко под шекспировским названием "Нет повести печальнее на свете, чем повесть о бюджетном комитете". Мол, именно в бюджетном комитете произошло их сближение, и общество, по словам Михаила Юрьевича, должно знать правду об этом. "Я утверждаю, что Нестор и Юля, как близкие друг другу люди, приезжали ко мне домой на званый ужин, и свидетелем этому были моя жена, моя охрана и моя домработница. И после этого Турчинов (тогдашний заместитель Тимошенко) устроил Тимошенко скандал за такую неосторожность".Инициатор второго майдана журналист Мустафа Найем в Раде мне как-то рассказал историю, которую ему в свою очередь рассказал Бродский. Вкратце она такова. Когда после первого майдана Михаил Юрьевич, недовольный тем, что Тимошенко не дала ему того, на что он рассчитывал (а он рассчитывал на Киев), ушел от нее, решив отомстить по-крупному.Дело было так. Он установил в подъезде дома на улице Саксаганского, где жил Шуфрич, напротив его квартиры записывающую камеру. Замысел был таков: Бродский хотел записать, как Юлия Владимировна придет на свидание к Нестору Ивановичу, а потом эту запись предать огласке. Михаил Юрьевич рассчитывал, что оранжевые массы возмутятся такому повороту событий, и в итоге рейтинги Тимошенко пойдут вниз.Спрашиваю у Мустафы: "Так что, пришла Тимошенко?"Мустафа: "Нет, не пришла, но зато пришла Соня Кошкина (известная оппозиционная киевская журналистка - прим.)".Я удивленно и наивно спросил: "Ну и что, может, она пришла взять у него интервью".Мустафа на это мне иронично бросил: "Ну да, "взять интервью". Пришла на "интервью" вечером, а ушла утром…"Мы с ним оба рассмеялись.В конце 2008 года, когда на Украине президентом был еще Виктор Ющенко, премьер-министром — Юлия Тимошенко, а Виктор Янукович и Партия регионов были в оппозиции, ко мне обратился киевский художник Андрей Кулагин.— Александр, у вас столько много знакомых депутатов в Верховной Раде, помогите получить от них заказы на портреты.В ответ я объяснил художнику, почему он не сможет эти самые заказы получить:"Понимаете, Андрей, у наших украинских депутатов плохой вкус. Они, ничего не понимая в живописи, хотят заказывать свои портреты не у мастера, а у знаменитости, чтобы потом хвастаться друг перед другом приобретенными у него картинами. Ну, вот такие у них нравы. Если бы вы были хоть как-то знамениты, то тогда без проблем. А чтобы быстро стать знаменитым, в наших условиях, надо учинить скандал".И быстро объяснил художнику Кулагину, как это сделать.— Надо, чтобы на мероприятие пришла вся киевская пресса. Надо, чтобы все главные каналы страны его показали. Таким мероприятием будет, например, выставка. Если вы выставите пейзажи — никто не придет, но если вы нарисуете с полдесятка картин на тему Ромео и Джульетты, причем Джульетта будет с лицом Тимошенко, а Ромео — с лицом Шуфрича, скандал будет невероятный. Учитывая то, что почти все каналы и медиа контролируют друзья или союзники Виктора Ющенко, который, как вы сами понимаете, будет рад потроллить ненавидимую им Тимошенко, вашу выставку покажут все".Надо отдать должное Кулагину, он сразу все понял и приступил к делу. В итоге, вместе с помощницей они создали четыре полотна. На первом было изображено тайное венчание Ромео и Джульетты. На второй картине Шуфрич лежал на спине на каменном полу. Уже мертвый. Рядом с Шуфричем на коленях стояла Тимошенко и готовилась с помощью кинжала отойти в мир иной.На третьей была изображена знаменитая ночь, когда "шестнадцатилетний" Шуфрич лезет на балкон к "четырнадцатилетней" Тимошенко. А вот на четвертой картине Тимошенко отсутствует. Просто там изображен эпизод, когда Ромео дерется на дуэли с Тибальдом, братом Джульетты. В "роли" брата был изображен Виктор Ющенко, которого Шуфрич в те времена постоянно поносил. На картине были еще и Виктор Янукович с донецким олигархом Ринатом Ахметовым. Они были друзьями то ли Тибальда, то ли Ромео.Выставку под названием "Ромео и Джульетта. Нестор и Юля" организовали в январе 2009 года, сразу же после рождественских праздников, в галерее на улице Костельной.Выставка имела грандиозный успех. Одних телекамер было двадцать с чем-то штук. В первый же день пришли покупатели картин. Однако Кулагин запросил за них непомерную цену в 10 тысяч долларов за каждую, и покупателей в результате как ветром сдуло. Красная цена этим полотнам была 1-2 тысячи долларов. Не больше.Если Шуфрич отнёсся к выставке с юмором, то Тимошенко она вывела из себя. И Юлия Владимировна сделала всё, чтобы о ней появилось как можно меньше информации в прессе.Тимошенко, рок-н-ролл, кокаин и зять Шон КаррВ нулевых во время первого и второго премьерства начали ходить разговоры, что Тимошенко употребляет кокаин, чтобы быть энергичной и работоспособной. Но Бродский в интервью мне в 2005 году, например, подтверждая то, что она спит с Шуфричем, категорически отрицал то, что она употребляет наркотики.Учитывая то, что ее два раза сажали – и при Кучме, и при Януковиче, то сто процентов у нее должны были брать анализы крови и мочи. Враги Тимошенко бы точно установили, употребляет она кокаин или нет. Мало того, властями подобная информация сразу бы была обнародована.Поэтому вряд ли тема "Тимошенко и наркотики" имеет перспективу. А вот ее зять – британский рок-музыкант и байкер Шон Карр – кокаин употреблял. Еще и как. Правда, он был не только наркоманом, но и алкоголиком.Все эти нехорошие привычки привели его к трагическому концу: он скончался тихо во сне в Праге 8 января 2018 года, в 10 утра. Шон был третьестепенным рокером, мало кому известным у себя на родине. Единственная причина, по которой на это событие обратили внимание на Украине и в России – покойный целых семь лет, с октября 2005 по 2012 год, был зятем Юлии Тимошенко – мужем ее единственной дочери ЕвгенииЧто дает мне основания говорить о любви Карра к запрещенным веществам?Где-то в 2010 или в 2011 году ко мне в руки попали распечатки кратких отчетов прослушки Юлии Тимошенко, которую осуществляла СБУ. Один из них, касавшийся Шона Карра, привлек тогда моё внимание.В нем речь шла о разговоре, состоявшемся между помощницей лидера "Батькивщины", Ольгой Трегубовой (её сын Юрий был даже депутатом по списку БЮТ в Верховной Раде) и семейным стоматологом семьи Тимошенко. Собеседницы говорили о посещении Шоном стоматологического кабинета.Врач рассказала, что зятю надо было то ли вырвать зуб, то ли поставить новую пломбу. Она сделала ему анестезию, после которой у музыканта начались самые настоящие галлюцинации. Даже пришлось прекратить лечение. Стоматолог тогда заверила Трегубову, что ей, как врачу, очевидно, что галлюцинации могли возникнуть только по одной причине: анастетик вступил во взаимодействие с остатками наркотических веществ, которые были у него в крови. У собеседницы Трегубовой не было никакого сомнения в том, что зять Тимошенко употребляет наркотики.О ситуации сразу же было доложено "наверх" — тёще Карра. То есть Юлии Тимошенко.В конце концов, в семье Тимошенко уже не было секретом, что Шон плотно сидит на кокаине, который ему поставляет то ли один из его музыкантов, то ли его шофер. Женя пыталась с этим бороться, но у нее не вышло. В итоге пара развелась в 2012 году. После чего Евгения Тимошенко-Карр в 2014 году вышла замуж за украинского предпринимателя Артура Чечёткина и родила от него ребенка.Помимо кокаина Шон любил употреблять в больших количествах виски и пиво. В общем, рано или поздно эта пагубная страсть должна была привести музыканта к столь плачевному концу.Я опубликовал тогда эту информацию на сайте "Обозреватель". Однако моя заметка была буквально в течение 2-3 часов снята Михаилом Бродским, владельцем сайта и бывшим соратником Тимошенко, который на тот момент был с ней на ножах. Он сказал главреду издания Михаилу Подоляку (сейчас он советник Офиса Зеленского), что, Чаленко, мол, получил от администрации президента 300 долларов за публикацию (откуда возникла такая сумма, я так и не понял), поэтому все это надо снять. Но я все равно эту информацию почти сразу же опубликовал у себя, в блоге на "Украинской правде", чем "смертельно" обидел Тимошенко.Через несколько недель я отправился в Брюссель во время вояжа туда Юлии Тимошенко. В столице Евросоюза было какое-то крупное заседание глав стран-участниц ЕС. Помню, как Тимошенко общалась по-русски с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель. Я даже слышал обрывки их разговора. Меркель говорила Тимошенко, против которой регионалами было открыто уголовное дело: "Мы следим за тем, что происходит с вами…". В свою очередь Юля, которая сидела в Киеве на подписке о невыезде, жаловалась немецкому канцлеру: "Меня не пускают к маме…".Я после этого разговора подошел к Тимошенко, чтобы задать ей несколько вопросов, но она поначалу отказалась со мной говорить. Но я настаивал."Сашенька, я же тебе так доверяла, но зачем ты написал так о Шоне? Ты даже не понимаешь, какой это прекрасный человек…". В ответ, если мне не изменяет память, я ответил, что я журналист и не мог, несмотря на всю нашу "дружбу", не опубликовать данную информацию. К тому же, сказал я, мне не понятно отрицательное к ней отношение. Женя ведь единственная ваша дочь, а тут стало известно, что ваш зять употребляет кокаин… В общем, разговора тогда не получилось.Кстати, еще задолго до этого случая в Брюсселе, я, носивший тогда длинные волосы и бородку-эспаньолку как и ее зять, спросил в Раде Юлию Владимировну – это было еще во время ее первого премьерства в 2005 году – похож ли я на Шона Карра.Она, спускавшаяся вниз по парламентской лестнице, остановилась, посмотрев внимательно на меня сверху вниз, сказала: "Да, но только надо немного похудеть". Эти ее слова привели в полный восторг журналистку телеканала СТБ Ольгу Червакову, стоявшую рядом со мной.В общем, ничто человеческое украинским политикам не чуждо. Хотя как политики они были и остаются совершенно беспринципными. И Юлия Владимировна в этом ряду - на первом месте.Читайте также статью Александра Чаленко об умершем британском рок-музыканте Шоне Карре Рок, наркотики и смерть: скончался бывший зять Юлии Тимошенко

https://ukraina.ru/20141003/1010680901.html

https://ukraina.ru/20180109/1019746660.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

мнения, юлия тимошенко, нестор шуфрич, шон карр, александр тимошенко, виктор ющенко, петр порошенко, евгения тимошенко, михаил бродский, мустафа найем