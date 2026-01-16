https://ukraina.ru/20260116/radi-sryva-potentsialnykh-mirnykh-dogovorennostey-chto-govoryat-o-novykh-podozreniyakh-nabu-1074339091.html

Ради срыва потенциальных мирных договоренностей. Что говорят о новых подозрениях НАБУ

Ради срыва потенциальных мирных договоренностей. Что говорят о новых подозрениях НАБУ

В среду 14 января в Киеве разгорелся новый коррупционный скандал в Верховной Раде. Антикоррупционные органы (НАБУ и САП), созданные западными кураторами, обвиняют очередную группу депутатов в голосовании за деньги. Центральной фигурой этой группировки депутатов называют Юлию Тимошенко, старожила украинской политики и главу фракции "Батькивщина".

В частности она проходит подозреваемой по статье о предложении неправомерной выгоды должностным лицам. Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы. Сообщается также, что САП и НАБУ в рамках дела также проверяют около 20 депутатов Рады из других фракций.По версии следствия, после того, как НАБУ и САП в декабре 2025 года выявили факты подкупа депутатов, Тимошенко "инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".Согласно опубликованному разговору, отмечают украинские издания "Страна" и "Новое время", указания депутатам давались относительно голосования по отставке Василия Малюка с поста главы СБУ, а также увольнения Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля с постов министра цифровой трансформации и министра обороны соответственно.Нардеп Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене, утверждает, что Тимошенко - это тот потенциальный технический спикер, который может подписать любое соглашение с Россией, поэтому "соросята" и НАБУ ее и "сбивают". Он считает, что идёт системная атака на всех политиков, которые могут быть договороспособны для завершения войны.В итоге же, по его словам, у "соросят" сейчас под контролем оказались фракции "Слуга народа", "Батькивщина", "Голос", Петр Порошенко* и даже Зеленский.Тимошенко в свою очередь утверждает, что представленные НАБУ и САП записи - это компиляция, что она попытается доказать с помощью международной экспертизы. В коррупции она обвинила Зеленского, признав, что Украина при нем превратилась в "коррупционный хаб" на всех уровнях власти.Депутаты от "Батькивщины" жалуются, что свою роль в этом деле сыграл "депутат-провокатор" Сергей Кузьминых, который и сам является фигурантом коррупционных дел. Сотрудничая со следствием, он якобы сам предлагает депутатам коррупционные схемы. Другие называют таким провокатором нардепа Игоря Копытина.Из фракции Тимошенко спешно сбежала нардеп Людмила Буймистер. По данным украинских СМИ, она тоже может быть фигурантом пленок НАБУ. Избиралась Буймистер по списку "слуг народа", но затем перебежала к Тимошенко, которую затем тоже "предала".Нардеп Анна Скороход, которая тоже получила подозрение от НАБУ, называет антикоррупционные органы "самыми большими врагами Украины"."Сегодня у нас находят виновного и делают его "стукачем". А если ты не стукач, то как в сталинские времена, тебя, твою семью, твоих родных и близких будут уничтожать. Там нет ни правосудия, ни закона, ни права. Там есть власть у людей, которых никто не выбирал, каким никто эту власть не давал. Но они будут вас уничтожать, если вы не поступаете так, как они хотят", - жалуется нардеп, ранее критиковавшая режим Зеленского за насильственную бусификацию.Блогер Анатолий Шарий в начале недели писал, что депутаты опасаются возвращаться в Киев, где их может ожидать НАБУ с новой порцией подозрений. Он сообщал, что около 40 парламентариев такие подозрения получат в самое ближайшее время, а в общей сложности материалы готовы на более чем 100 народных депутатов. Все они, дескать, получали деньги за голосование.Политолог Руслан Бортник, комментируя подозрения НАБУ, говорит, что на самом деле сейчас идёт борьба за контроль над парламентским большинством, и здесь сталкиваются две конкурирующие силы. С одной стороны — президентская вертикаль, которая пытается восстановить контроль над парламентом, опираясь на союзы между новым главой офиса президента Кириллом Будановым* и главой фракции "Слуг народа" Давидом Арахамией."По разным данным, в рамках расследования фигурируют около 40 депутатов. Таким образом, антикоррупционная вертикаль удерживает значительную часть парламента "на крючке", обеспечивая себе преимущество внутри парламентских процессов", - рассказывает политолог.По одной из версий "соросята" такими делами просто дисциплинируют украинских депутатов, заставляя их голосовать, как нужно им. И такие "накаты" на депутатов-коррупционеров могут быть вызваны давлением со стороны администрации Трампа. С одной стороны им грозят, вынуждая отказываться от любых мирных предложений. С другой стороны – давят ради заключения мирной сделки. Таким образом, в украинской Раде происходит продолжение внутриамериканского политического конфликта.Новые детали антикоррупционного скандала - в статье Что следователи НАБУ нашли у водителя Ермака*Признан в РФ экстремистом и террористом

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

