Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ, обороняясь, отступают, ВС РФ неумолимо идут вперед

16.01.2026

Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ, обороняясь, отступают, ВС РФ неумолимо идут вперед

Наступивший январь уже нового 2026 года обозначил новые ориентиры и оперативно-тактические возможности российской армии практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения.

На Сумском участке фронта части и подразделения группировки войск "Север" продолжают ожесточенные бои в Сумском и Краснопольском районах. На Теткинском и Глушковском участках — ежедневные взаимные обстрелы. В Харьковской зоне безопасности армейские подразделения расширяет зону контроля юго-западнее Лимана, в Волчанских Хуторах, в районе Меловое — Хатнее. В районе Старицы подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции под натиском "северян", а оставленные окопы тщательно минируют. Кроме того, противником активно проводится дистанционное минирование с помощью БПЛА.Войска группировки "Запад" отбивали многочисленные контратаки противника на западном берегу Оскола. Хорошие подвижки и в Заосколье, на противоположном берегу реки. Установлен прочный контроль над участком железной дороги у Московки и подтверждено закрепление в Подолах. В районе Боровой передовая позиция ВС РФ зафиксирована в 4 километрах от прежней ЛБС, что позволило частично закрыть большой "карман" вблизи Богуславки. На Краснолиманском направлении наши штурмовые подразделения продвинулись вдоль реки Северский Донец и заняли новые позиции около населённого пункта Пришиб.Стремительно развиваются боевые действия на Донбассе. Российские войска продвигаются в районах Яровой и Святогорска. Об этом, кстати, сообщают мониторинговые каналы противника. На Славянском направлении за минувшую неделю армия России заняла последний лесной массив между Ямполем и рекой Донец и начала наступление на центральную часть Озерного. Кроме того, ВС РФ взяли большую часть Закотного и продолжили успешное наступление к югу от Резниковки и Пазино. Бойцы 3-й армии группировки войск "Юг" продвинулись западнее Васюковки и закрепились в Никифоровки. На Константиновском направлении взят участок трассы юго-восточнее Степановки.Как и прогнозировалось ранее, эпицентр боев в Донбассе переместился из освобожденной Красноармейско-Димитровской агломерации в район Константиновки, которая считается последней из оставшихся под контролем ВСУ район обороны на пути наших бойцов в Славянск и Краматорск. Судя по поступающей с мест информации, наши штурмовые отряды охватывает Константиновку с северо-востока до западной окраины. Военные эксперты ВСУ вынуждены признать, что российское командование действует системно, сознательно растягивая наступление по широкому фронту.Уже пошли сигналы о перегрузке ВСУ на этом направлении, поскольку украинские подразделения вынуждены распылять резервы и растягивать фронт. А где тонко, как известно, там и рвется. Накануне с мест пришла информация, что взяты важные опорные пункты у Берестка. Позже "Военная хроника" сообщила, что наши зашли-таки в этот небольшой поселок, примыкающий к городу с юго-запада. В последнее время оборону здесь держали матерые боевики из нацбатов корпуса "Азов"*, густо перемешанные многочисленными с мобилизованными и наемниками. Куда они делись, догадаться нетрудно.В соседней Ильиновке "южанам" удалось зацепиться за край села и взять улицы Набережная и Молодежная с упором на местный пруд, который не позволяет ВСУ ударить во фланг. Освобождать эти два населенных пункта нашим бойцам нужно обязательно. Это поставит под угрозу пути снабжения ВСУ между Дружковкой и Константиновкой, а также позволит использовать высоты на южном охвате (он же северный берег Клебан-Быкского водохранилища) для прорыва в западную часть города.Сразу несколько источников рассказали еще об одном важном успехе наших штурмовых подразделений — двигаясь навстречу друг другу по возвышенности на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища, встретились и закрепились. Напомним, что Константиновка находится в низине, и теперь наши нависают над врагом и с юга. Кроме того, решился вопрос с качественным снабжением наших бойцов, штурмующих отсюда оборонительные линии противника.Становится очевидным, почему батальоны ВСУ так долго удерживали здешние позиции, бросая "мобиков" буквально на убой, лишь бы не дать ВС РФ отличную опору для дальнейшего прорыва в Константиновку. Инсайдер из Генштаба ВСУ пишет, что Сырский отдал приказ любой ценой вернуть потерянные высоты, а также не допустить дальнейшего продвижения россиян на западе от Часова Яра. Военкоры сообщают также о прорыве ВС РФ от Ступочек к Новодмитровке. Отсюда приходят противоречивые сведения. На основании кадров с геолокацией, картографы закрасили в красный (российский) цвет населенный пункт по улице Клары Цеткин. В то же время можно прочесть, что "здесь успехи пока не такие значительные, поскольку ВСУ постоянно организуют контратаки, которые не позволяют закрепиться".Командиры украинских подразделений жалуются на наше превосходство в небе. Из-за того, что многие опорники ВСУ уничтожены, в том числе бомбовыми ударами, оборона украинских войск на ряде участков являет собой цепь фактически изолированных друг от друга опорных пунктов, между которыми нарисовалась серьезная "серая зона". Картина для ВСУ здесь выглядит совсем безрадостно. В целом еще рано говорить о переломе в битве за Константиновку, но подвижки к этому сделаны очень хорошие. Оборона врага трещит на широком фронте.Ситуация в зоне ответственности группировки "Центр". Наши подразделения улучшили тактическое положение на Добропольском выступе. Штурмовые действия и огневое поражение проводились в районе населенных пунктов Белицкое, Гришино, Криворожье, Водянское, Торецкое, Русин Яр, Вольное, Сухецкое, а также в Новоподгородном и Новопавловке Днепропетровской области. Тяжёлые бои продолжаются в районе Торского. Наши штурмовики выбили врага из опорника на высотах западнее поселка. В Минобороны России показали уничтоженных украинских боевиков из состава группы, направленной в Красноармейск для проведения пиар-акции. На кадрах российские штурмовики достают из рюкзака убитого боевика флаг Украины.На Запорожском направлении Зеленский поблагодарил командование 1-го и 225-го штурмовых полков ВСУ, выразив поддержку их действиям под Гуляйполем. Эксперты уверены, что президент Украины не знает о реальном положении дел на родине Махно. Здесь в целом без изменений. Противник предпринял 5 накатов на западном берегу Гайчура, ВС РФ отбили все атаки и продолжают стачивать резервы врага на этом участке, нанося удары по скоплениям сил и техники ВСУ.Ситуация в зоне ответственности "Днепр" развивается следующим образом. ВС РФ увеличили зону контроля к северу от рубежа Степовое — Малые Щербаки на несколько километров и подошли к Павловке с юга. Наши штурмовые группы продвигаются в сторону Веселянки и ведут бои на подступах к этому селу. В районе Новобойковского противник контратакует, сообщается о тяжёлых боях у Магдалиновки и Новояковлевки. Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" начали активно применять БЭКи "Сириус-82" для поражения водных целей, а также для минирования и разминирования акваторий. Появились кадры уничтожения плавсредства противника в дельте Днепра.Главком ВСУ генерал Сырский открыто признал, что 2025 год стал годом окончательной утраты ВСУ стратегической инициативы. И это вынуждает Украину адаптироваться к оборонительным стратегиям и ресурсным ограничениям. При этом его заявления не противоречат долгосрочной возможности ВСУ еще сохранять сопротивление и тормозить продвижение ВС РФ. ВСУ вынуждены "держать линию", отступать и концентрироваться на обороне, зачастую планируя "организованные отходы" и укрепление новых рубежей. Это не просто слова — а признание Сырским смены баланса сил и необходимости для политической и военной Украины адаптироваться к новой фронтовой реальности в 2026 году.Опираясь на язык и логику Сырского, наши военные эксперты сформулировали ключевые задачи Директивы ВСУ-2026, которую он и его генштаб утвердил. По оперативным данным они состоят в следующем:- Приоритет на удержание стратегических рубежей, укрепление оборонительных позиций и максимальное сдерживание наступления ВС РФ.- Планирование организованных отходов и переформирования линий обороны с целью минимизации потерь и подготовки к контрнаступлению в благоприятный момент.- Продолжение развития высокомобильных штурмовых и разведывательных подразделений для получения локальных успехов, а также свободы маневра с целью ликвидации/купирования прорывов ВС РФ.- Максимизация использования технологических средств (дроны, артиллерия, инженерные заграждения).- Улучшение системы комплектования и подготовка резервов.Если перевести все, что наметил Сырский и его генералы, на нормальный язык наставлений и уставов, будет все просто: "Задача командования и личного состава ВСУ — не абсолютное удержание линии Восточного фронта (хотя и это надо), но сохранение способности ВСУ (то есть и Украины) к продолжению войны.14 января Начальник Генштаба ВС РФ генерал В. Герасимов проинспектировал части и подразделения воюющей группировки войск "Центр" и сделал ряд важных заявлений. В частности, было отмечено, что наступление продвигается практически по всем направлениям.-группировка войск "Запад" активно развивает наступление на Краснолиманском направлении;-военные группировки войск "Север" расширяют полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей;-бойцы ликвидируют формирования ВСУ, окружённые на восточном берегу реки Оскол на Купянском направлении;-группировка войск "Восток" после освобождения Гуляйполя развивает наступление в Запорожской области, а также расширяет зону безопасности в Днепропетровской области;-продолжается уничтожение подразделений ВСУ в Константиновке;-группировка войск "Центр" после Покровска (Красноармейска) и Димитрова развивает наступление, освобождая ДНР;-силы группировки войск "Днепр" наступают в направлении города Запорожье, а Южная группировка войск активно продвигается к Славянску;-ВС РФ ведут уличные бои и завершают освобождение Купянска-Узлового.В закрытой части служебного совещания перед командующими группировок и командирами соединений были поставлены задачи и скорректированы сроки выполнения текущих и перспективных задач спецоперации.Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград*Организация, признанная в РФ террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

