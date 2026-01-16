https://ukraina.ru/20260116/imuschestvo-ukrainskikh-oligarkhov-v-khersonskoy-oblasti-pereshlo-rossii-1074371005.html

Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России

Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России

Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность России, идёт работа по его оформлению, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом в ночь на 16 января сообщает РИА Новости

"Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — всё сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведётся", — сказал Сальдо.Губернатор отметил, что часть национализированного имущества передаётся в федеральную собственность, но большая его часть останется в собственности области."И, конечно же, оно будет служить людям, которые живут в Херсонской области", — подчеркнул глава региона.ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведённых в сентябре 2022 года. Москва не признаёт суверенитет Украины над этими территориями и настаивает на выводе оттуда украинских войск.Президент России Владимир Путин ранее называл Донбасс исторической российской территорией, которую, по его словам, планируется вернуть "военным или иным путем".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

