Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность России, идёт работа по его оформлению, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом в ночь на 16 января сообщает РИА Новости
"Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — всё сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведётся", — сказал Сальдо.Губернатор отметил, что часть национализированного имущества передаётся в федеральную собственность, но большая его часть останется в собственности области."И, конечно же, оно будет служить людям, которые живут в Херсонской области", — подчеркнул глава региона.ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведённых в сентябре 2022 года. Москва не признаёт суверенитет Украины над этими территориями и настаивает на выводе оттуда украинских войск.Президент России Владимир Путин ранее называл Донбасс исторической российской территорией, которую, по его словам, планируется вернуть "военным или иным путем".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
03:24 16.01.2026 (обновлено: 03:25 16.01.2026)
 
‼ Жители Украины скорбят по погибшим при теракте в Хорлах россиянам, так как не являются их врагами, в отличие от киевских властей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо:
‼ Жители Украины скорбят по погибшим при теракте в Хорлах россиянам, так как не являются их врагами, в отличие от киевских властей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо: - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© telegram ukr_2025_ru
"Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — всё сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведётся", — сказал Сальдо.
Губернатор отметил, что часть национализированного имущества передаётся в федеральную собственность, но большая его часть останется в собственности области.
"И, конечно же, оно будет служить людям, которые живут в Херсонской области", — подчеркнул глава региона.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведённых в сентябре 2022 года. Москва не признаёт суверенитет Украины над этими территориями и настаивает на выводе оттуда украинских войск.
Президент России Владимир Путин ранее называл Донбасс исторической российской территорией, которую, по его словам, планируется вернуть "военным или иным путем".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
