Атака на Тимошенко. Какие цели преследуют противники Зеленского

Обыски в штаб-квартире тимошенковской "Батькивщины" – это удар "антизеленской" коалиции по главе правящего на Украине режима и удар этот ожидаемо нанесен единственным, но мощным оружием, которым она располагает – антикоррупционными органами.

В интересах противников ЗеленскогоПока в работе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), но с вручением подозрений ей и главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии к делу подключится вся т.н. антикоррупционная вертикаль.Не исключено, что не обошлось в этой истории и без внешних сил, и, скорее, британо-европейских, чем американских, но инициаторов и организаторов атаки на Тимошенко следует искать все же на Украине, а именно среди "антизеленской" коалиции.Фракция Тимошенко - единственная из крупных фракций Рады, которая не входила в ситуативный союз противников Зеленского. Она последовательно придерживалась линии на противодействие антикоррупционерам (летняя атака Офиса президента на НАБУ была ею поддержана и неоднократно), оценивая их действия, как ущерб суверенитету Украины.Продолжением этой ее принципиальной, по-своему, линии стало голосование за увольнение Василия Малюка* - главы СБУ, который вышел из доверия Зеленского. Малюк в самый ответственный момент летом прошлого года отказался от продолжения давления на антикоррупционные органы, что явилось одним из факторов поражения Зеленского в противостоянии с ними.Именно 11 голосов фракции "Батькивщина" оказались решающими для парламентского постановления об увольнении Малюка. СБУ – самый мощный инструмент в противостоянии Зеленского с НАБУ, что подчеркивает важность для него отставки главы спецслужбы.Поэтому тот факт, что "Батькивщина" поддержала Зеленского, помогая создать ситуативное большинство в таком значимом вопросе, можно расценивать как шаг Зеленского к укреплению существующего парламентского большинства вокруг "Слуг народа" и, соответственно, своей власти.А это противоречит всей линии "антизеленской" коалиции на раскол большинства через раздербанивание ее ядра – "Слуги народа" с последующим взятием под контроль правительства, и предельного ослабления Зеленского перед все более вероятными президентскими выборами.Запад тоже поучаствовал?Изначально, весь этот сюжет с противостоянием с одной стороны, Офиса Зеленского с подконтрольным ему большинством Рады, а, с другой – "антизеленской" коалиции сложился безо всякого прямого западного участия в условиях возросшей вероятности президентских выборов, что стало следствием настойчивого стремления Трампа покончить скорее с украинским кризисом. Таким образом, США, если и причастны к запуску истории противостояния антикоррупционеров и Зеленского, то очень косвенно.Приход к власти в США Трампа и потеря украинскими грантовиками и антикоррупционерами своих опекунов в лице Демпартии открыла, как казалось Зеленскому и Андрею Ермаку возможность окончательно покончить с давлением прозападных структур на власть, чем они немало досаждали Зеленскому.Инициатива начать атаки на прозападные структуры, которые, образно говоря, "мешали грабить техас техасцам" принадлежит Офису главы киевского режима, о чем свидетельствует вся цепочка фактов этого противостояния, начиная с января 2025 года. Поскольку следствием российско-американских контактов стало появление во внутренней украинской повестке пункта о президентских выборах, противоборство прозападных структур и киевской власти за сферы влияния в украинском государстве почти сразу переросло в ожесточенную предвыборную борьбу, в которой стороны обменивались ударами, задействуя доступный им ресурс.Зеленский опирался на генпрокуратуру, СБУ и, соответственно, на Малюка. Именно Служба безопасности Украины обыскивала офисы НАБУ, задерживала их оперативников и устраивала провокации против "грантоедов", отнимала у них "Украинскую правду" - главный рупор "соросят" и т.д.Недостаточная преданность Малюка Зеленскому в этой борьбе означала для главы режима не только превращение в "свадебного генерала" до всяких выборов, но и проблемы с личной неприкосновенностью.Это объясняет ценность для Зеленского голосов сторонников Тимошенко, которые помогли ему уволить Малюка и могут помочь в иных важных вопросах. И это же объясняет опасность союза "Батькивщины" со "слугами", даже ситуативного, для "антизеленской" коалиции.Поэтому "антикоррупционеры" нанесли по Зеленскому двойной удар – дискредитируя Тимошенко они предотвращают возможный ситуативный союз ее партии (25 мест в Раде) и "Слуги народа", а подозрением Арахамии они пытаются расколоть само ядро – партию власти, вокруг которой большинство образовалось. Сигнал послан однозначный – Арахамия не может защитить своих депутатов и тем пора выходить из "большинства".Раду продолжат переформатироватьВ этом контексте нынешняя атака на Тимошенко и Арахамию продолжает линию, начатую НАБУ в декабре прошлого года, когда под удар попала группа депутатов, близких к Зеленскому (Юрий Кисель и др.).Эту версию дополняет вполне вероятный факт, о котором пишут украинские СМИ, и который мог стать дополнительным стимулом для "антизеленцев" выступить против Тимошенко: она по согласованию с Офисом Зеленского пыталась сорвать голосование за назначение на министерские должности Дениса Шмыгаля и Михаила Фёдорова. Они уже давно подозреваются Зеленским в нелояльности.Кроме изложенных фактов, в пользу представленной здесь версии событий есть прямое свидетельство, распространяемое информированными украинскими СМИ со ссылкой на мнение самих депутатов Рады, которому есть все основания доверять.Согласно ему, вся история со взяткой Тимошенко была "изначально срежиссирована НАБУ и САП" с помощью такого провокатора, который сам инициативно использовал ее желание увеличить свою группу влияния в Раде и предложил ей деньги за дополнительные голоса, чтобы по итогу дать материал НАБУ для уголовного дела против лидера "Батькивщины".Более того, эта практика распространена в Раде. Там есть депутаты, которых НАБУ поймало на крупных правонарушениях и в рамках сделки со следствием завербовало для слежки за своими коллегами. Называется среди них один конкретный – Сергей Кузьминых, который завербован в качестве агента-провокатора и по согласованию с НАБУ и САП предлагает разным влиятельным чиновникам и депутатам коррупционные схемы. В случае срабатывания провокации на основании полученных фактов возбуждаются уголовные дела.Выводы из этой истории однозначны.Операция с Тимошенко была изначально спланирована НАБУ и поэтому она не может быть акцией Офиса Зеленского по усилению дисциплины среди "слуг народа"."Антизеленская" коалиция будет продолжать усилия по переформатированию большинства, используя в качестве основного метода возбуждение против депутатов Рады уголовных дел посредством антикоррупционных структур.Не исключено, что США и ЕС могут использовать противостояние противников Зеленского с его Офисом для решения каких-то своих ситуативных вопросов.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее об уголовном деле против лидера "Батькивщины" - в материале издания Украина.ру Депутат-провокатор со знаменитым братом: кто "настучал" на Тимошенко

