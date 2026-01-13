https://ukraina.ru/20260113/andrey-sidorov-tramp-gotovit-dubinu-protiv-rossii-chtoby-obratit-v-nichto-globalnyy-proekt-kitaya-1074252316.html

Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая

Для Трампа разрешение конфликта на Украине означает открытие возможностей по работе с Россией на экономическом фланге. Его главная задача – оттянуть Россию от Китая. Любое изменение внешней конфигурации, падение Ирана, превращение в ничто Евросоюза, будет означать, что китайский проект "Один пояс – один путь" уйдет в никуда.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.Великобритания и Германия обсуждают вопрос отправки дополнительных военных в Гренландию. Тем временем в США внесли в Конгресс законопроект об "аннексии острова" и о его вхождении в состав США в качестве 51-го штата.- Андрей Анатольевич, можно ли утверждать, что развал НАТО на фоне гренландского вопроса как организованной структуры уже произошел?- Формально никакого развала НАТО нет, Альянс продолжает свою деятельность, в том числе с участием США. Периоды сильного напряжения внутри организации были и раньше. Самое сильное произошло в 60-е годы, когда Франция вышла из военных структур блока. Думаю, что история с Гренландией разрешится тем, что европейцы найдут способ сдать эту территорию США, потому что без Штатов НАТО не сможет существовать. 70% Североатлантического блока это США по расходам и вооружениям. Без США никакого ядерного зонтика над Европой не будет. Потому что 500 боеголовок, которыми обладают Британия и Франция, не идут ни в какое сравнение с 3700 американскими не идут. Космической группировки у НАТО, кроме американской, не существует. Транспортной авиации тоже нет.Да, есть 42 статья договора о Европейском союзе (обязывает государства-члены ЕС, оказать помощь стране, подвергшейся нападению – ред.), которая фактически повторяет устав НАТО. Но чтобы эта европейская структура заменила НАТО, необходимо очень много сделать. Поэтому у европейцев один путь найти какой-то такой компромиссный вариант, который позволит бы Европе сохранить лицо, передав контроль над Гренландией США.- Это будет "подарком" Трампу перед началом избирательного цикла?- Сейчас рейтинги Трампа подросли на фоне событий в Венесуэле. Но есть и оборотная сторона медали. Внутри США протесты не утихают. Сейчас противники Трампа пытаются повторить ситуацию 2020 года, когда шли протесты движения Black Lives Matter. Тогда таким образом была создана ситуация, которая не дала Трампу победить на выборах.Сейчас все делается для того, чтобы он проиграл парламентские выборы. Это будет серьезное ограничение, даже если он потеряет хотя бы одну палату в парламенте. Судя по результатам местных выборов, демократы наступают. Поэтому для Трампа внешнеполитические успехи должны сочетаться с внутренними. Должна реально улучшаться жизнь американцев. Я напомню, Джордж Бурш-старший проиграл, хотя при нем рухнул СССР, он победил Саддама Хуссейна, то есть политические успехи были налицо.Напомню, лозунг избирательного штаба Клинтона t's the economy, stupid ("Дело в экономике, дурачок"). И Трамп это понимает, пытаясь взять под контроль внутреннюю ситуацию, которую раскачивают демократы.Контроль над Гренландией, конечно, станет плюсом. Там 56 тысяч населения. Да и не все штаты сразу получали такой статус, сначала они становились территориями, потом принимались в состав государства как полноценные штаты. Это будет несомненным успехом Трампа, который преподнесет США такой кладезь полезных ископаемых.- Как это будет воспринято его внутренним MAGA-электоратом, который выступал против внешней экспансии США?- Дело в том, что Трамп сейчас дрейфует к позиции Марко Рубио. Ядерный электорат Трампа я бы ассоциировал с Вэнсом, покойным Чарли Кирком, у них была особая повестка дня, а Вэнс как вице-президент должен был подыгрывать президенту. Республиканскую старую гвардию образца 21 века я ассоциирую с неоконом Марком Рубио.От коренных MAGA, таких как Марджори Тейлор Грин, Трамп уже отошел, поэтому она и выступила против него, поскольку Трамп нарушает принципы. С которыми шел на выборы 2024 года.Демократы сейчас обвиняют Трампа в чрезмерном увлечении внешнеполитической повесткой, которая неизвестно, куда приведет. Да, торговая война с Китаем приостановлена, но новые пошлины против торговых партнеров Ирана могут привести к новой вспышке торговой войны с Китаем и с другими торговыми партнерами Соединенных Штатов, что повлияет на американскую экономику.Администрация Трампа сейчас пытается сдержать усиливающийся натиск демократов. Впереди у Трампа два крупных события: это 250-летие Декларации о независимости США 4 июля и финал чемпионата мира по футболу 19 июля. Трампу к этому времени надо продемонстрировать успехи, показать, что Америка снова стала великой. Это усилило процветание США, высокие темпы роста экономики, низкий уровень безработицы, высокие доходы населения. Тогда Трамп может рассчитывать на то, что обе палаты Конгресса останутся за ним.- Считается, что, склоняясь к "ястребиной" позиции части своего окружения, Трамп перейдет к более жесткому давлению на Россию, чтобы принудить Москву согласиться на неприемлемые условия мирного соглашения по Украине. Согласны ли вы с такой оценкой?- Трамп это давление и не ослаблял. Он говорит, что у него хорошие отношения с Путиным, но уже 3 января на пресс-конференции заявляет о том, что недоволен президентом России. Трамп дал зеленый свет законопроекту о 500-процентных пошлинах против торговых партнеров России сенатора Грэма*. Единственное, что туда могут внести. Это то, что все эти меры вводятся и отменяются по решению президента, на чем настаивает Трамп. Таким образом примут закон, который станет очередной дубиной против России. Ведя с нами переговоры, Трамп вводит санкции против крупнейших нефтяных компаний России.Трамп никогда не ослаблял хватки, он лишь сместил акценты. Американское оружие на Украину также поставляется. Да, за него платят европейцы. И похищение Мадуро было намеком всему остальному миру. Этот намек все прекрасно поняли и не защитили Мадуро.Не думаю, что Трамп будет проталкивать 20 пунктов мирного плана. Да и не было официальной передачи этих пунктов России. Трамп вернется к прежним 28 пунктам, которые содержат неприемлемые для нас вещи.Сейчас Трамп может усилить свое давление, поэтому я его считаю гораздо более опасным, чем любой демократ на посту президента. Это человек дела, он взял и провел блестящую операцию по смене лидера Венесуэле. И более того, теперь осторожно туда не вмешивается в отличие от Афганистана и Ирака, где тоже проводились операции по смене лидеров. Но дальше США пытались выстраивать общество, тратили на это гигантские средства и в результате проигрывали. То есть выиграли сражение, проиграли войну.Сейчас Трамп не вмешивается, но подбирает под себя все западное полушарие. Это серьезная позиция на любых будущих переговорах по строительству нового миропорядка. Трамп понимает, что он вряд ли будет однополярным, об этом говорит новая стратегия национальной безопасности США. Но при этом он хочет, чтобы Штаты сохраняли лидирующие позиции в новой конфигурации.Для Трампа разрешение конфликта на Украине означает открытие возможностей по работе с Россией на экономическом фланге. Его главная задача – оттянуть Россию от Китая. Любое изменение внешней конфигурации, падение Ирана, превращение в ничто Евросоюза, будет означать, что проект Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" уйдет в никуда. Но действует Трамп при этом с позиции силы: не соглашаетесь на наш мирный план, будем вводить пошлины на любую торговлю с вами. - Как Россия будет защищать свои интересы, реагируя на силовые акции Трампа и ужесточение антироссийских санкций?- Во-первых, мы создали экономику, которая в большей степени ориентируется как раз на турбулентный рынок. Мы выдержали 30 тысяч санкций, и скорее всего выдержим остальные санкции. Теперь возникает вопрос, как наша экономика будет развиваться в будущем.Турбулентный мир так или иначе чреват крупными военными конфликтами. И рассуждения Трампа о том, что нужно увеличить траты на оборону в полтора раза, с триллиона до полутора, очень серьезное заявление. Но в отличие от американцев мы, например, свою ядерную триаду обновили. Сейчас у нас на вооружении стоят новейшие образцы, а у США как был "Минитмен-3", так и остался. То есть в военном плане мы себя обеспечили.Что касается внутреннего положения. То в отличие от кризисных времен 2008-2010 годов российское общество более консолидировано. В отличие от США. Штаты расколоты, и Трамп не тот человек, который может консолидировать американское общество. Он может еще больше углубить этот раскол. Судя по событиям в Иране и Венесуэле, Россия оказалась более подготовленной к наступившим временам, нежели любая другая страна.И самая главная задача сейчас это завершение украинского конфликта. Но боюсь, что условия, которые выдвигались еще 14 июня 2024 года (президент Владимир Путин во время выступления в МИДе заявил, что Россия готова к прекращению огня, если Киев выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и откажется от вступления в НАТО - ред.)при сохранении Украины, в настоящее время будут уже невозможны. Сейчас речь идет о размещении войск Евросоюза на остальной части Украины после заключения мирного соглашения. Для России это неприемлемо. Поэтому завершение СВО сейчас имеет ключевое значение.В этом плане я согласен с американскими аналитиками, которые говорят, что Россия увязла на Украине. Задача Запада и заключалась в том, чтобы связать российский потенциал. Чтобы Россия была больше сосредоточена на Украине и не занималась организацией пространства вокруг себя, не говоря уже о евразийских проблемах.Украина может сохраниться в рамках западных областей, которые исторически были окраиной западного мира. Но нельзя допустить, чтобы земли Новороссии, я сюда включаю и Днепропетровскую область, оставались под контролем европейских стран. Сейчас задача Евросоюза сохранить свое единство, выжить как объединение. Для этого им необходимо создать оборонительный альянс, жестко управляемый из центра. Такую задачу уже поставила Урсула фон дер Ляйен. А для того, чтобы создавать такой альянс, нужен враг. Поэтому мы заложены в саму систему существования Евросоюза как противник.*признан террористом в РФТакже на эту тему - Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году

