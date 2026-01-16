Удар по Стрыю и дефицит газа в Германии: аналитик о том, почему у немцев "неожиданно" опустели хранилища - 16.01.2026 Украина.ру
Удар по Стрыю и дефицит газа в Германии: аналитик о том, почему у немцев "неожиданно" опустели хранилища
Удар по Стрыю и дефицит газа в Германии: аналитик о том, почему у немцев "неожиданно" опустели хранилища - 16.01.2026 Украина.ру
Удар по Стрыю и дефицит газа в Германии: аналитик о том, почему у немцев "неожиданно" опустели хранилища
Удары по объектам энергетики Украины привели к непредвиденным последствиям для Европы, в частности, к резкому сокращению газовых запасов в Германии. Это заставило европейских политиков вновь задуматься о необходимости диалога с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2026-01-16T05:30
2026-01-16T05:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058935702_0:87:933:612_1920x0_80_0_0_a06b22ac936c170237a1af8b245dab0a.jpg
Комментируя информацию о блэкауте в Киеве, Леонков указал на более широкий контекст. "До этого были сведения, что попали по газовому хранилищу в Стрые. Украина это всячески отрицала, но большинство ТЭЦ там начали останавливаться", — заявил аналитик.Он прямо связал это с дефицитом газа в ФРГ. "Но есть и вторичный эффект, который наблюдается у Германии, где неожиданно запасов газа осталось на 50%. Вряд ли немцы за время наших новогодних каникул решили устроить у себя микро-сауны в квартире. Следовательно, удар по Стрыю был напрямую связан с поставками газа из Украины в Европу", — сказал эксперт.Леонков отметил избирательность воздействия. "При этом не пострадали те, кто получает наш газ по "Турецкому потоку". Никаких жалоб из Венгрии, Словакии и Австрии не было", — подчеркнул он. По его словам, это заставляет европейских лидеров искать пути диалога. "Поэтому [канцлер германии Фридрих] Мерц и даже [председатель ЕК] Урсула фон дер Ляйен стали намекать, что надо бы договориться с Россией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кого испугал "Орешник" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Удар по Стрыю и дефицит газа в Германии: аналитик о том, почему у немцев "неожиданно" опустели хранилища

05:30 16.01.2026
 
© Фото : соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Удары по объектам энергетики Украины привели к непредвиденным последствиям для Европы, в частности, к резкому сокращению газовых запасов в Германии. Это заставило европейских политиков вновь задуматься о необходимости диалога с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Комментируя информацию о блэкауте в Киеве, Леонков указал на более широкий контекст. "До этого были сведения, что попали по газовому хранилищу в Стрые. Украина это всячески отрицала, но большинство ТЭЦ там начали останавливаться", — заявил аналитик.
Он прямо связал это с дефицитом газа в ФРГ. "Но есть и вторичный эффект, который наблюдается у Германии, где неожиданно запасов газа осталось на 50%. Вряд ли немцы за время наших новогодних каникул решили устроить у себя микро-сауны в квартире. Следовательно, удар по Стрыю был напрямую связан с поставками газа из Украины в Европу", — сказал эксперт.
Леонков отметил избирательность воздействия. "При этом не пострадали те, кто получает наш газ по "Турецкому потоку". Никаких жалоб из Венгрии, Словакии и Австрии не было", — подчеркнул он.
По его словам, это заставляет европейских лидеров искать пути диалога. "Поэтому [канцлер германии Фридрих] Мерц и даже [председатель ЕК] Урсула фон дер Ляйен стали намекать, что надо бы договориться с Россией", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кого испугал "Орешник" на сайте Украина.ру.
