Удар по Стрыю и дефицит газа в Германии: аналитик о том, почему у немцев "неожиданно" опустели хранилища

Удары по объектам энергетики Украины привели к непредвиденным последствиям для Европы, в частности, к резкому сокращению газовых запасов в Германии. Это заставило европейских политиков вновь задуматься о необходимости диалога с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058935702_0:87:933:612_1920x0_80_0_0_a06b22ac936c170237a1af8b245dab0a.jpg

Комментируя информацию о блэкауте в Киеве, Леонков указал на более широкий контекст. "До этого были сведения, что попали по газовому хранилищу в Стрые. Украина это всячески отрицала, но большинство ТЭЦ там начали останавливаться", — заявил аналитик.Он прямо связал это с дефицитом газа в ФРГ. "Но есть и вторичный эффект, который наблюдается у Германии, где неожиданно запасов газа осталось на 50%. Вряд ли немцы за время наших новогодних каникул решили устроить у себя микро-сауны в квартире. Следовательно, удар по Стрыю был напрямую связан с поставками газа из Украины в Европу", — сказал эксперт.Леонков отметил избирательность воздействия. "При этом не пострадали те, кто получает наш газ по "Турецкому потоку". Никаких жалоб из Венгрии, Словакии и Австрии не было", — подчеркнул он. По его словам, это заставляет европейских лидеров искать пути диалога. "Поэтому [канцлер германии Фридрих] Мерц и даже [председатель ЕК] Урсула фон дер Ляйен стали намекать, что надо бы договориться с Россией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кого испугал "Орешник" на сайте Украина.ру.

новости, стрый (город), германия, украина, украина.ру, еврокомиссия, газ, российский газ, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, турецкий поток, австрия, венгрия, словакия, новости украины