https://ukraina.ru/20260116/moskva-okazhetsya-v-superpozitsii-abzalov-o-tom-kak-krizis-zastavit-ssha-i-kitay-borotsya-za-rossiyu-1074284658.html

"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию

"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию - 16.01.2026 Украина.ру

"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию

Энергетический кризис, вызванный действиями США против Венесуэлы и Ирана, может поставить Россию в исключительно выгодное положение на мировом рынке. Москва рискует стать последним ключевым поставщиком энергоносителей для Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-01-16T04:15

2026-01-16T04:15

2026-01-16T04:15

новости

россия

китай

венесуэла

дмитрий абзалов

дональд трамп

украина.ру

нефть

кризис

ресурсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058146086_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_704e971cceaa9f870f7830024766e43e.jpg

Эксперт прямо заявил о потенциальной выгоде для Москвы. "Если все будет реализовано правильно, то Россия выиграет от ситуации с Венесуэлой и Ираном. Потому что Венесуэла и Иран — это основные поставщики энергоносителей в Китай и главные конкуренты по дешевой нефти для РФ", — сказал Абзалов.Он описал механизм, который приведет к усилению позиций РФ. "Если нефть Венесуэлы отрезать от Китая (американцы будут гнать ее себе, а свою нефть экспортировать) и на фоне проблем в Иране... то это приведет к резкому увеличению цен на энергоносители. Это уже начинает происходить", — пояснил политолог.По его словам, это создаст беспрецедентную ситуацию. Россия окажется в суперпозиции, потому что за нее будут бороться и американские коллеги как за последнюю точку энергоносителей для Китая, так и китайские коллеги, которым будет важно застолбить за собой последнего стратегического партнёра, заявил Абзалов.Эксперт подчеркнул, что это открывает историческое окно возможностей. Это уникальная ситуация за последние 50 лет, когда на фоне противостояния двух основных игроков, можно занять суперпозицию, в которой можно торговаться с каждым из них, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.

россия

китай

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, венесуэла, дмитрий абзалов, дональд трамп, украина.ру, нефть, кризис, ресурсы, энергоресурсы, энергоносители, геополитика, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен