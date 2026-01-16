"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/moskva-okazhetsya-v-superpozitsii-abzalov-o-tom-kak-krizis-zastavit-ssha-i-kitay-borotsya-za-rossiyu-1074284658.html
"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию
"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию - 16.01.2026 Украина.ру
"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию
Энергетический кризис, вызванный действиями США против Венесуэлы и Ирана, может поставить Россию в исключительно выгодное положение на мировом рынке. Москва рискует стать последним ключевым поставщиком энергоносителей для Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
2026-01-16T04:15
2026-01-16T04:15
новости
россия
китай
венесуэла
дмитрий абзалов
дональд трамп
украина.ру
нефть
кризис
ресурсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058146086_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_704e971cceaa9f870f7830024766e43e.jpg
Эксперт прямо заявил о потенциальной выгоде для Москвы. "Если все будет реализовано правильно, то Россия выиграет от ситуации с Венесуэлой и Ираном. Потому что Венесуэла и Иран — это основные поставщики энергоносителей в Китай и главные конкуренты по дешевой нефти для РФ", — сказал Абзалов.Он описал механизм, который приведет к усилению позиций РФ. "Если нефть Венесуэлы отрезать от Китая (американцы будут гнать ее себе, а свою нефть экспортировать) и на фоне проблем в Иране... то это приведет к резкому увеличению цен на энергоносители. Это уже начинает происходить", — пояснил политолог.По его словам, это создаст беспрецедентную ситуацию. Россия окажется в суперпозиции, потому что за нее будут бороться и американские коллеги как за последнюю точку энергоносителей для Китая, так и китайские коллеги, которым будет важно застолбить за собой последнего стратегического партнёра, заявил Абзалов.Эксперт подчеркнул, что это открывает историческое окно возможностей. Это уникальная ситуация за последние 50 лет, когда на фоне противостояния двух основных игроков, можно занять суперпозицию, в которой можно торговаться с каждым из них, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
россия
китай
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058146086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db75e1176bcc16259f41b69450040cc5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, венесуэла, дмитрий абзалов, дональд трамп, украина.ру, нефть, кризис, ресурсы, энергоресурсы, энергоносители, геополитика, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, Россия, Китай, Венесуэла, Дмитрий Абзалов, Дональд Трамп, Украина.ру, нефть, кризис, ресурсы, энергоресурсы, энергоносители, геополитика, Главные новости, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен

"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию

04:15 16.01.2026
 
© ФотоКоллаж: нефть, вышка, флаг России
Коллаж: нефть, вышка, флаг России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Энергетический кризис, вызванный действиями США против Венесуэлы и Ирана, может поставить Россию в исключительно выгодное положение на мировом рынке. Москва рискует стать последним ключевым поставщиком энергоносителей для Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
Эксперт прямо заявил о потенциальной выгоде для Москвы. "Если все будет реализовано правильно, то Россия выиграет от ситуации с Венесуэлой и Ираном. Потому что Венесуэла и Иран — это основные поставщики энергоносителей в Китай и главные конкуренты по дешевой нефти для РФ", — сказал Абзалов.
Он описал механизм, который приведет к усилению позиций РФ. "Если нефть Венесуэлы отрезать от Китая (американцы будут гнать ее себе, а свою нефть экспортировать) и на фоне проблем в Иране... то это приведет к резкому увеличению цен на энергоносители. Это уже начинает происходить", — пояснил политолог.
По его словам, это создаст беспрецедентную ситуацию. Россия окажется в суперпозиции, потому что за нее будут бороться и американские коллеги как за последнюю точку энергоносителей для Китая, так и китайские коллеги, которым будет важно застолбить за собой последнего стратегического партнёра, заявил Абзалов.
Эксперт подчеркнул, что это открывает историческое окно возможностей. Это уникальная ситуация за последние 50 лет, когда на фоне противостояния двух основных игроков, можно занять суперпозицию, в которой можно торговаться с каждым из них, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.
Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКитайВенесуэлаДмитрий АбзаловДональд ТрампУкраина.рунефтькризисресурсыэнергоресурсыэнергоносителигеополитикаГлавные новостидзен новости СВОУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:05Атака на Тимошенко. Какие цели преследуют противники Зеленского
05:00Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ, обороняясь, отступают, ВС РФ неумолимо идут вперед
04:55"Загнали людей в подполье, а экономику - в тень". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
04:50Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского
04:45Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России
04:35Пушков заявил о паническом страхе руководителей стран Европы перед Трампом
04:30"Их ждет неприятный сюрприз": Леонков о минировании логистики ВСУ с помощью новых "Гераней"
04:20"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска
04:15"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию
04:10Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника"
04:09Постпред России в ООН призвал США прекратить строить из себя мирового судью
04:00"Не соглашаетесь на наш мирный план — введем пошлины": политолог Сидоров о методах Трампа
03:47В Гаване простились с погибшими в Венесуэле военными
03:24Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России
02:57Венесуэльская оппозиционерка Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую медаль мира
02:33В Запорожской области в трёх округах восстановили электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ
01:55Ракетная опасность, угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:21"Изменённое сознание" киевского режима. Обзор 15 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру"
00:38ВС РФ теснят противника на всех направлениях. Фронтовая сводка за 15 января от Анатолия Радова
00:11Зеленский выступил с критикой в адрес Трампа
Лента новостейМолния