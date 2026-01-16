Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники"
Сегодня появилась беспилотная авиация, а также тактика и оперативное искусство, соответствующее этому новому виду вооружений. Нам нельзя рассчитывать, что ВСУ будут сидеть сложа руки, не пытаясь уничтожить нашу бронетехнику и пехоту с помощью дронов. Тем не менее, наш Генштаб ищет способы обрушить оборону противника
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Центр", которая, судя по всему, заканчивает перегруппировку и готовится к выполнению новых задач. В конце 2025 года она Красноармейск – важнейший транспортно-логистический центр, который открывает нам путь в тыл Славянско-Краматорской агломерации.
- Михаил Юрьевич, были ли в истории Великой Отечественной войны примеры, когда Красная армия занимала такой же узел автомобильных и железных дорог, который позволял выходить в тыл крупной группировке Вермахта или фестунгу?
- Конечно, такие случаи были. В 1943-1944 году мы брали крупные агломерации и узлы железных дорог, обходили фланги противника, а потом либо заставляли его бежать, либо уничтожали.
Наиболее яркий пример - операция "Багратион", когда мы обрушили фронт группы армий "Центр" на флангах и взяли их фестунги. На севере – Витебск. В центре – Орша. На юге – Бобруйск. Мы за несколько дней уничтожили их крупные гарнизоны корпусного уровня, а потом вышли в тыл основной группировке группы армий "Центр". А когда мы 3 июля 1944 года освободили Минск, 100-тысяч немцев оказались в новом котле восточнее белорусской столицы.
Если говорить именно об агломерациях, то можно вспомнить август-сентябрь 1943 года, когда как раз шла Донбасская наступательная операция. Начиная с июля еще во время Курской битвы нам долго не удавалось преодолеть реку Миус. Также шло наступление в тех же городах, которые сейчас на слуху – Красноармейск и Лисичанск. Там продвигался Юго-Западный фронт, который с юго-востока должен был замкнуть кольцо и освободить Сталино (Донецк). Нам не удалось тогда окружить донбасскую группировку Вермахта и прижать ее к Азовскому морю, но мы обрушили фронт гитлеровцев и на Миусе, и с севера. Немцы стали быстро отступать.
Более того, как вспоминал сам Манштейн, основные потери они понесли именно после того, как начался их бег до Днепра и до реки Молочная вдоль Азовского моря. Там у немцев за предыдущие бои было только 200 тысяч раненых. Они их фактически бросали на произвол судьбы.
Да, мы тоже понесли большие потери, когда штурмовали Красноармейск и реку Миус, но именно в период отступления немцы понесли самые большие потери убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести.
Повторюсь, такие наступательные операции, когда мы обрушали немецкие фланги и окружали, были именно во втором периоде войны.
- Интересно, что в случае с Красноармейском у нас получилось не просто охват с оставлением дороги для выхода, а полноценное окружение с внешним и внутренним кольцом.
- Конечно. Первой нашей мощной операцией на окружение стал Сталинград, где было взято в кольцо 330 тысяч немецких военнослужащих. Потом на опыте Сталинграда была Корсунь-Шевченковская операция. То есть мы научились взаимодействовать войсками, создавать внутренний и внешний фронт окружения, подавлять сопротивление врага, а самое главное – эффективно парировать его прорыва к окруженным или выхода окруженных из котла.
Вернемся к событиям Белорусской операции. Когда 16-тысяный гарнизон Витебска пытался вырваться из котла, спаслись всего 55 человек. Кстати, последним из погибших был командир 4-й авиаполевой дивизии Вермахта по фамилии Писториус. Его убили зенитной артиллерией. Шла наша зенитная часть, поставили зенитки на прямую наводку и стали расстреливать бегущие из окружения войска.
Эта история навлекает определенные ассоциации с сегодняшним министром обороны Германии.
- Если мы буквально сравниваем освобождение Красноармейска с "Багратионом", означает ли это, что скоро последует Висло-Одерская операция, которую ВСУ тоже не отобьют?
- Конечно, на СВО повторяются элементы Великой Отечественной и Первой мировой, но все-таки это современная война с новейшими техническими разработками. Вряд ли фронт ВСУ будет прорван как в ходе Висло-Одерской операции на нескольких направлениях, когда потом в прорыв бросили танковые части при поддержке авиации, которые прошли по 50 километров в сутки, пронзая насквозь до восьми вражеских оборонительных полос. Сегодня это невозможно по объективным причинам.
Сегодня появилась беспилотная авиация, а также тактика и оперативное искусство, соответствующее этому новому виду вооружений. Нам нельзя рассчитывать, что ВСУ будут сидеть сложа руки, не пытаясь уничтожить нашу бронетехнику и пехоту с помощью дронов. Тем не менее, наш Генштаб, учитывая весь прошедший опыт, ищет способы обрушить оборону противника.
Во-первых, мы наносим ВСУ разящие потери, которые в разы превышают наши. Противник истощается кровью. Это влияет на всю оперативную обстановку. Рано или поздно фронт где-то треснет. Если треснет в одном месте, и будет более быстрый и массовый отход, чем сегодня, то обрушится и в другом месте. В этом случае вражеские операторы БПЛА не смогут реагировать на продвижение наших войск в том или ином районе.
Тут вопрос не в том, чтобы занять какой-то важный оперативный пункт, а в том, чтобы уничтожить как можно больше украинской артиллерии, бронетанковых войск и пункты управления дронов. Только тогда мы сможем использовать более мобильные силы.
Во-вторых, мы наносим удары по стратегическим тылам киевского режима. Если в Великую Отечественную войну ресурсы в тылу врага могла уничтожать только стратегическая авиация, то сегодня это могут делать наши ракеты: "Искандеры", "Калибры", "Кинжалы". И тут важен не только выбор цели, а то, чтобы уничтожение этой цели наносило максимальный ущерб боеспособности ВСУ.
Тут и логистика, и железнодорожные узлы, и газохранилища, и порты. Работа по ним еще впереди. Мне кажется, что уничтожение тыла противника только в самой начальной фазе. Продлится это может еще несколько месяцев или даже год.
- На земле вы где больше всего ожидаете самых активных событий: Славянск/Краматорск, Запорожская область или северо-восток Украины?
- Поскольку первоочередной задачей СВО было освобождение Донбасса, то Славянско-Краматорская агломерация стоит в приоритете. Если мы ее возьмем, ты выйдем на оперативный простор и разрежем фронт ВСУ, потому что за ней у противника нет такой крупной городской застройки. То есть битва за Донбасс продолжится.
На флангах тоже происходят важные события. Наше наступление в Запорожской области по сравнению с предыдущими периодами развивается стремительно. Гуляйполе освобождено, под угрозой Ореховская группировка ВСУ.
Кстати, ситуацию в Запорожской области тоже можно сравнить с ходом Белорусской операции. Мы окружали и уничтожали ключевые опорные пункты противника (несколько рядов траншей и полос укрепления), а после этого мы выходили ему в тыл.
Похожая обстановка складывается под Купянском. В случае его освобождения нам откроется дорога в глубину Харьковской области.
А вообще мне кажется, что на картах наших командующих уже обозначена линия Днепра. Да, это еще далекая цель, но она вырисовывается. Это будет уже другой этап войны.
- По поводу Купянска давайте пару слов скажем. Сейчас в СМИ сравнивают здание Центральной районной больницы, где наши бойцы третью неделю сражаются в окружении (снабжаются они с помощью дронов), с домом Павлова в Сталинграде, который тоже не давал врагу спокойно перемещаться по центру города.
- Мы же помним, что оккупированная часть Курской области была освобождена с помощью "Операции Труба". Так вот в случае с домом Павлова доставка боеприпасов и эвакуация раненых проходила по подземным коммуникациям. И Чуйков, который командовал обороной Сталинграда, помнил об этом, когда брал Берлин. То есть эта практика у нас отработана очень давно.
Конечно, с трубой есть свои сложности, потому что оттуда надо выкачать газ. Но еще можно вспомнить Зайцеву Гору (Калужская область) в 1942 году, когда в том числе донецкие шахтеры прокопали шурф под землей на большой глубине, чтобы заложить тонны взрывчатки под немецкие позиции, которые потом рванули. К сожалению, использовать этот успех мы не смогли, но гитлеровцы понесли огромные потери.
Повторюсь, опыт подземной войны у нас колоссальный. Возьмите еще оборону Смоленска от польских войск в начале 17 века. Еще тогда рыли подкопы и взрывали польские пушки. В Крымскую войну мы под Севастополем тоже выиграли подземную войну у британцев, французов и турок, потому что умели это делать.
Вообще ход СВО зависит от многих факторов: рельеф местности, время суток и погода (туман, дождь или ясное солнце). Еще несколько лет назад на войне важную роль играла всепогодная авиация и танки, способные преодолеть любые препятствия. А сейчас надо учитывать малейшие нюансы. Сегодня боец должен смотреть не только под ноги (нет ли мин), но и вверх (нет ли дронов). И мы научились эти факторы использовать, накопив весь этот опыт.
- Насчет дронов. У нас наконец создали войска беспилотных систем. Под них сформированы штатные полки. Что еще предстоит сделать, чтобы они стали аналогом частей авиации и истребителей танков, которые во время Великой Отечественной войны помогали прорываться нашим механизированным соединениям?
- Это очень правильное решение. Мы с вами давно обсуждали, что дроны надо выделать в отдельный род войск. Причем речь должна идти не только о беспилотной авиации, но и о безэкипажных катерах (на Днепре и в Черном море мы их все чаще применяем) и наземных роботизированных платформах. И в этом вопросе мы тоже можем выделить параллели с Великой Отечественной войной.
В 1943 году немцы стали применять "Фаустпатроны". Для наших танкистов это было неожиданно. Впервые вермахт массово использовал их во время боев за Тернополь в начале 1944 году. Гитлер объявил этот город фестунгом, который как волнорез должен стоять против наших войск. В принципе, это было правильное решение, потому что немцы использовали в этих городах одну-два дивизии, а мы тратили на них целую армию. И они стали применять "Фаустпатроны" за счет местности и подготовленных гранатометчиков.
Это простое оружие. Сначала оно стреляло на 30 метров, потом на 100-150. Для наших бойцов это был дорогой трофей, потому что им можно было бить по вражеским позициям и проделывать бреши в стенах. Кто-то из командующих в конце войны предлагал создать нам такое же оружие и назвать его "Иван-панцирь". К сожалению, мы его создать не успели, но трофейными образцами активно пользовались. И научились бороться с немецкими гранатометчиками.
Во-первых, старались уничтожать их с дальнего расстояния. Во-вторых, старались играть на психологии. Если "Фаустпатрон" бил всего на 30 метров, то как только танк начинал к нему приближаться, то у гранатометчиков начинали сдавать нервы. Особенно, если это были необученные люди из фольксштурма или гитлерюгенда. Поэтому наши потери в танках в ходе Берлинской операции именно от "Фаустпатронов" составили всего 10%. Все остальное пришлось на немецкую авиацию, танки и артиллерию.
Повторюсь, сначала это было неожиданно для нас, потом мы с этим научились бороться. То же самое касается беспилотной авиации на СВО. В 2023 и в 2024 году мы количественно отставали от ВСУ по дронам, а сегодня мы нарастили их производство. Война всегда очень динамична. А в современной войне после появления какого-то оружию уже через месяц появляется противодействие этому оружию.
И то, что мы создали род войск беспилотных систем, это означает, что мы можем быстро реагировать на вызовы и распространять опыт на всю армию. Это сыграет большую роль в нашем продвижении на земле.
- Мы не знаем, сколько еще продлятся боевые действия. И Верховный ранее заявлял, что несмотря на СВО, нам нужно будет подумать о сокращении расходов на оборону. Приведите ключевые примеры, когда в годы Великой Отечественной войны нам удавалось создавать наиболее эффективные образцы вооружений, экономя при этом деньги и производственные мощности?
- Конечно, на войне всегда побеждает тот, кто создает больше, качественнее и дешевле. Именно поэтому мы смогли победить Третий Рейх и их союзников. Приведу некоторые расчеты.
В 1941 году танк Т-34 на современные деньги стоил примерно 270 тысяч рублей. В 1942 году – 193 тысячи рублей. В 1945 году – всего 140 тысяч рублей. То есть он неизменно дешевел. То же самое касается самого массового автомата системы ППШ (мы произвели более 5 миллионов единиц). В 1941 году он стоил 500 рублей, а в 1945 году – всего 150. Средний бомбардировщик Ил-4 в 1941 году стоил 800 тысяч рублей, а в 1943 году – 400 тысяч. И вообще наша техника стоила в полтора раза дешевле американской и немецкой.
Чем более массовым становится выпуск и чем больше внедряется новых технологий производительности труда, тем дешевле становятся вооружения. И в случае с СВО мы идем по тому же сценарию в части ракет авиационного и наземного базирования. Сегодня взят курс на то, чтобы это было более дешевым и массовым, и при этом не в ущерб качеству.
Судя по ударам по украинским тылам (электростанции и пункты дислокации), наша военная промышленность показывает очень высокие результаты.
- А будем ли мы, на ваш взгляд, активнее применять "Орешник" на Украине?
- "Орешник" оказывает огромное морально-психологическое воздействие на противника. Когда мы ударили по объекту на западной Украины, зарево видно было из Польши. Поляки внимательно за этим наблюдали. Если не шок, то трепет обязательно у них присутствовал. И все же, "Орешник" надо использовать в исключительных случаях.
В частности, им можно ударить по крупному логистическому центру, куда поступает оружие из Европы. Можно ударить по подземным хранилищам. Можно ударить по крупным оборонным предприятиям, таким как "Южмаш" или Львовский авиационно-ремонтный завод. То есть для уничтожения военной промышленности Украины он весьма эффективен. Причем делать это надо в нужный момент.
Например, если мы замыслим какую-то крупную наступательную операцию или массированный удар по украинским тылам всеми средствами.
Просто так тратить его на уничтожение даже узловых станций бессмысленно. Да, мы выведем на какое-то время логистику Украины, но через пару недель ее восстановит. Поэтому "Орешник" надо применять тогда, когда это вкупе с другими методами воздействия может привести к серьезному ослаблению врага.
