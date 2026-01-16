Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники"

https://ukraina.ru/20260116/1074358921.html

Сегодня появилась беспилотная авиация, а также тактика и оперативное искусство, соответствующее этому новому виду вооружений. Нам нельзя рассчитывать, что ВСУ будут сидеть сложа руки, не пытаясь уничтожить нашу бронетехнику и пехоту с помощью дронов. Тем не менее, наш Генштаб ищет способы обрушить оборону противника

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МягковРанее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Центр", которая, судя по всему, заканчивает перегруппировку и готовится к выполнению новых задач. В конце 2025 года она Красноармейск – важнейший транспортно-логистический центр, который открывает нам путь в тыл Славянско-Краматорской агломерации.- Михаил Юрьевич, были ли в истории Великой Отечественной войны примеры, когда Красная армия занимала такой же узел автомобильных и железных дорог, который позволял выходить в тыл крупной группировке Вермахта или фестунгу?- Конечно, такие случаи были. В 1943-1944 году мы брали крупные агломерации и узлы железных дорог, обходили фланги противника, а потом либо заставляли его бежать, либо уничтожали.Наиболее яркий пример - операция "Багратион", когда мы обрушили фронт группы армий "Центр" на флангах и взяли их фестунги. На севере – Витебск. В центре – Орша. На юге – Бобруйск. Мы за несколько дней уничтожили их крупные гарнизоны корпусного уровня, а потом вышли в тыл основной группировке группы армий "Центр". А когда мы 3 июля 1944 года освободили Минск, 100-тысяч немцев оказались в новом котле восточнее белорусской столицы.Если говорить именно об агломерациях, то можно вспомнить август-сентябрь 1943 года, когда как раз шла Донбасская наступательная операция. Начиная с июля еще во время Курской битвы нам долго не удавалось преодолеть реку Миус. Также шло наступление в тех же городах, которые сейчас на слуху – Красноармейск и Лисичанск. Там продвигался Юго-Западный фронт, который с юго-востока должен был замкнуть кольцо и освободить Сталино (Донецк). Нам не удалось тогда окружить донбасскую группировку Вермахта и прижать ее к Азовскому морю, но мы обрушили фронт гитлеровцев и на Миусе, и с севера. Немцы стали быстро отступать.Более того, как вспоминал сам Манштейн, основные потери они понесли именно после того, как начался их бег до Днепра и до реки Молочная вдоль Азовского моря. Там у немцев за предыдущие бои было только 200 тысяч раненых. Они их фактически бросали на произвол судьбы.Да, мы тоже понесли большие потери, когда штурмовали Красноармейск и реку Миус, но именно в период отступления немцы понесли самые большие потери убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести.Повторюсь, такие наступательные операции, когда мы обрушали немецкие фланги и окружали, были именно во втором периоде войны.- Интересно, что в случае с Красноармейском у нас получилось не просто охват с оставлением дороги для выхода, а полноценное окружение с внешним и внутренним кольцом.- Конечно. Первой нашей мощной операцией на окружение стал Сталинград, где было взято в кольцо 330 тысяч немецких военнослужащих. Потом на опыте Сталинграда была Корсунь-Шевченковская операция. То есть мы научились взаимодействовать войсками, создавать внутренний и внешний фронт окружения, подавлять сопротивление врага, а самое главное – эффективно парировать его прорыва к окруженным или выхода окруженных из котла.Вернемся к событиям Белорусской операции. Когда 16-тысяный гарнизон Витебска пытался вырваться из котла, спаслись всего 55 человек. Кстати, последним из погибших был командир 4-й авиаполевой дивизии Вермахта по фамилии Писториус. Его убили зенитной артиллерией. Шла наша зенитная часть, поставили зенитки на прямую наводку и стали расстреливать бегущие из окружения войска.Эта история навлекает определенные ассоциации с сегодняшним министром обороны Германии.- Если мы буквально сравниваем освобождение Красноармейска с "Багратионом", означает ли это, что скоро последует Висло-Одерская операция, которую ВСУ тоже не отобьют?- Конечно, на СВО повторяются элементы Великой Отечественной и Первой мировой, но все-таки это современная война с новейшими техническими разработками. Вряд ли фронт ВСУ будет прорван как в ходе Висло-Одерской операции на нескольких направлениях, когда потом в прорыв бросили танковые части при поддержке авиации, которые прошли по 50 километров в сутки, пронзая насквозь до восьми вражеских оборонительных полос. Сегодня это невозможно по объективным причинам.Сегодня появилась беспилотная авиация, а также тактика и оперативное искусство, соответствующее этому новому виду вооружений. Нам нельзя рассчитывать, что ВСУ будут сидеть сложа руки, не пытаясь уничтожить нашу бронетехнику и пехоту с помощью дронов. Тем не менее, наш Генштаб, учитывая весь прошедший опыт, ищет способы обрушить оборону противника.Во-первых, мы наносим ВСУ разящие потери, которые в разы превышают наши. Противник истощается кровью. Это влияет на всю оперативную обстановку. Рано или поздно фронт где-то треснет. Если треснет в одном месте, и будет более быстрый и массовый отход, чем сегодня, то обрушится и в другом месте. В этом случае вражеские операторы БПЛА не смогут реагировать на продвижение наших войск в том или ином районе.Тут вопрос не в том, чтобы занять какой-то важный оперативный пункт, а в том, чтобы уничтожить как можно больше украинской артиллерии, бронетанковых войск и пункты управления дронов. Только тогда мы сможем использовать более мобильные силы.Во-вторых, мы наносим удары по стратегическим тылам киевского режима. Если в Великую Отечественную войну ресурсы в тылу врага могла уничтожать только стратегическая авиация, то сегодня это могут делать наши ракеты: "Искандеры", "Калибры", "Кинжалы". И тут важен не только выбор цели, а то, чтобы уничтожение этой цели наносило максимальный ущерб боеспособности ВСУ.Тут и логистика, и железнодорожные узлы, и газохранилища, и порты. Работа по ним еще впереди. Мне кажется, что уничтожение тыла противника только в самой начальной фазе. Продлится это может еще несколько месяцев или даже год.- На земле вы где больше всего ожидаете самых активных событий: Славянск/Краматорск, Запорожская область или северо-восток Украины?- Поскольку первоочередной задачей СВО было освобождение Донбасса, то Славянско-Краматорская агломерация стоит в приоритете. Если мы ее возьмем, ты выйдем на оперативный простор и разрежем фронт ВСУ, потому что за ней у противника нет такой крупной городской застройки. То есть битва за Донбасс продолжится.На флангах тоже происходят важные события. Наше наступление в Запорожской области по сравнению с предыдущими периодами развивается стремительно. Гуляйполе освобождено, под угрозой Ореховская группировка ВСУ.Кстати, ситуацию в Запорожской области тоже можно сравнить с ходом Белорусской операции. Мы окружали и уничтожали ключевые опорные пункты противника (несколько рядов траншей и полос укрепления), а после этого мы выходили ему в тыл.Похожая обстановка складывается под Купянском. В случае его освобождения нам откроется дорога в глубину Харьковской области.А вообще мне кажется, что на картах наших командующих уже обозначена линия Днепра. Да, это еще далекая цель, но она вырисовывается. Это будет уже другой этап войны.- По поводу Купянска давайте пару слов скажем. Сейчас в СМИ сравнивают здание Центральной районной больницы, где наши бойцы третью неделю сражаются в окружении (снабжаются они с помощью дронов), с домом Павлова в Сталинграде, который тоже не давал врагу спокойно перемещаться по центру города.- Мы же помним, что оккупированная часть Курской области была освобождена с помощью "Операции Труба". Так вот в случае с домом Павлова доставка боеприпасов и эвакуация раненых проходила по подземным коммуникациям. И Чуйков, который командовал обороной Сталинграда, помнил об этом, когда брал Берлин. То есть эта практика у нас отработана очень давно.Конечно, с трубой есть свои сложности, потому что оттуда надо выкачать газ. Но еще можно вспомнить Зайцеву Гору (Калужская область) в 1942 году, когда в том числе донецкие шахтеры прокопали шурф под землей на большой глубине, чтобы заложить тонны взрывчатки под немецкие позиции, которые потом рванули. К сожалению, использовать этот успех мы не смогли, но гитлеровцы понесли огромные потери.Повторюсь, опыт подземной войны у нас колоссальный. Возьмите еще оборону Смоленска от польских войск в начале 17 века. Еще тогда рыли подкопы и взрывали польские пушки. В Крымскую войну мы под Севастополем тоже выиграли подземную войну у британцев, французов и турок, потому что умели это делать.Вообще ход СВО зависит от многих факторов: рельеф местности, время суток и погода (туман, дождь или ясное солнце). Еще несколько лет назад на войне важную роль играла всепогодная авиация и танки, способные преодолеть любые препятствия. А сейчас надо учитывать малейшие нюансы. Сегодня боец должен смотреть не только под ноги (нет ли мин), но и вверх (нет ли дронов). И мы научились эти факторы использовать, накопив весь этот опыт.- Насчет дронов. У нас наконец создали войска беспилотных систем. Под них сформированы штатные полки. Что еще предстоит сделать, чтобы они стали аналогом частей авиации и истребителей танков, которые во время Великой Отечественной войны помогали прорываться нашим механизированным соединениям?- Это очень правильное решение. Мы с вами давно обсуждали, что дроны надо выделать в отдельный род войск. Причем речь должна идти не только о беспилотной авиации, но и о безэкипажных катерах (на Днепре и в Черном море мы их все чаще применяем) и наземных роботизированных платформах. И в этом вопросе мы тоже можем выделить параллели с Великой Отечественной войной.В 1943 году немцы стали применять "Фаустпатроны". Для наших танкистов это было неожиданно. Впервые вермахт массово использовал их во время боев за Тернополь в начале 1944 году. Гитлер объявил этот город фестунгом, который как волнорез должен стоять против наших войск. В принципе, это было правильное решение, потому что немцы использовали в этих городах одну-два дивизии, а мы тратили на них целую армию. И они стали применять "Фаустпатроны" за счет местности и подготовленных гранатометчиков.Это простое оружие. Сначала оно стреляло на 30 метров, потом на 100-150. Для наших бойцов это был дорогой трофей, потому что им можно было бить по вражеским позициям и проделывать бреши в стенах. Кто-то из командующих в конце войны предлагал создать нам такое же оружие и назвать его "Иван-панцирь". К сожалению, мы его создать не успели, но трофейными образцами активно пользовались. И научились бороться с немецкими гранатометчиками.Во-первых, старались уничтожать их с дальнего расстояния. Во-вторых, старались играть на психологии. Если "Фаустпатрон" бил всего на 30 метров, то как только танк начинал к нему приближаться, то у гранатометчиков начинали сдавать нервы. Особенно, если это были необученные люди из фольксштурма или гитлерюгенда. Поэтому наши потери в танках в ходе Берлинской операции именно от "Фаустпатронов" составили всего 10%. Все остальное пришлось на немецкую авиацию, танки и артиллерию.Повторюсь, сначала это было неожиданно для нас, потом мы с этим научились бороться. То же самое касается беспилотной авиации на СВО. В 2023 и в 2024 году мы количественно отставали от ВСУ по дронам, а сегодня мы нарастили их производство. Война всегда очень динамична. А в современной войне после появления какого-то оружию уже через месяц появляется противодействие этому оружию.И то, что мы создали род войск беспилотных систем, это означает, что мы можем быстро реагировать на вызовы и распространять опыт на всю армию. Это сыграет большую роль в нашем продвижении на земле.- Мы не знаем, сколько еще продлятся боевые действия. И Верховный ранее заявлял, что несмотря на СВО, нам нужно будет подумать о сокращении расходов на оборону. Приведите ключевые примеры, когда в годы Великой Отечественной войны нам удавалось создавать наиболее эффективные образцы вооружений, экономя при этом деньги и производственные мощности?- Конечно, на войне всегда побеждает тот, кто создает больше, качественнее и дешевле. Именно поэтому мы смогли победить Третий Рейх и их союзников. Приведу некоторые расчеты.В 1941 году танк Т-34 на современные деньги стоил примерно 270 тысяч рублей. В 1942 году – 193 тысячи рублей. В 1945 году – всего 140 тысяч рублей. То есть он неизменно дешевел. То же самое касается самого массового автомата системы ППШ (мы произвели более 5 миллионов единиц). В 1941 году он стоил 500 рублей, а в 1945 году – всего 150. Средний бомбардировщик Ил-4 в 1941 году стоил 800 тысяч рублей, а в 1943 году – 400 тысяч. И вообще наша техника стоила в полтора раза дешевле американской и немецкой.Чем более массовым становится выпуск и чем больше внедряется новых технологий производительности труда, тем дешевле становятся вооружения. И в случае с СВО мы идем по тому же сценарию в части ракет авиационного и наземного базирования. Сегодня взят курс на то, чтобы это было более дешевым и массовым, и при этом не в ущерб качеству.Судя по ударам по украинским тылам (электростанции и пункты дислокации), наша военная промышленность показывает очень высокие результаты.- А будем ли мы, на ваш взгляд, активнее применять "Орешник" на Украине?- "Орешник" оказывает огромное морально-психологическое воздействие на противника. Когда мы ударили по объекту на западной Украины, зарево видно было из Польши. Поляки внимательно за этим наблюдали. Если не шок, то трепет обязательно у них присутствовал. И все же, "Орешник" надо использовать в исключительных случаях.В частности, им можно ударить по крупному логистическому центру, куда поступает оружие из Европы. Можно ударить по подземным хранилищам. Можно ударить по крупным оборонным предприятиям, таким как "Южмаш" или Львовский авиационно-ремонтный завод. То есть для уничтожения военной промышленности Украины он весьма эффективен. Причем делать это надо в нужный момент.Например, если мы замыслим какую-то крупную наступательную операцию или массированный удар по украинским тылам всеми средствами.Просто так тратить его на уничтожение даже узловых станций бессмысленно. Да, мы выведем на какое-то время логистику Украины, но через пару недель ее восстановит. Поэтому "Орешник" надо применять тогда, когда это вкупе с другими методами воздействия может привести к серьезному ослаблению врага.Также по теме - в интервью Алексея Леонкова: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины

