Постпред России в ООН призвал США прекратить строить из себя мирового судью

Россия призывает США прекратить строить из себя мирового судью и остановить свои эскалационные действия. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил 15 января на заседании Совбеза ООН по Ирану

"Российская Федерация решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, подстрекательства к насилию и угрозы применения силы в отношении дружественного нам Ирана. Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям", — заявил Небензя.Он также подверг критике заявления властей США относительно Ирана, назвав их "крайне опасными и безответственными".Представитель России отметил, что заседание Совбеза по Ирану "должно рассматриваться через призму его мандата по поддержанию международного мира, безопасности и соблюдения норм международного права, а не внутриполитической обстановки в Иране". И подчеркнул, что "нарушения этих норм и принципов в нынешней ситуации очевидны".Постпред США при ООН Майкл Уолтц, также принимавший участие в заседании Совбеза, ранее сообщил, что Соединённые Штаты сохраняют все варианты действий в отношении Тегерана. По его словам, президент США Дональд Трамп является "человеком дела", а не "бесконечных разговоров".После вероломного вторжения США в Венесуэлу международное сообщество гадает, кто станет следующим. Подробнее о методах и различных сценариях действий Трампа в международной политике в материале Евгения Кондакова - Политика США в 2026 году. Трамп показал, что он понимает под лозунгом "Сделаем Америку снова великой".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

