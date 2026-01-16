https://ukraina.ru/20260116/postpred-rossii-v-oon-prizval-ssha-prekratit-stroit-iz-sebya-mirovogo-sudyu-1074371411.html
Постпред России в ООН призвал США прекратить строить из себя мирового судью
Постпред России в ООН призвал США прекратить строить из себя мирового судью - 16.01.2026 Украина.ру
Постпред России в ООН призвал США прекратить строить из себя мирового судью
Россия призывает США прекратить строить из себя мирового судью и остановить свои эскалационные действия. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил 15 января на заседании Совбеза ООН по Ирану
2026-01-16T04:09
2026-01-16T04:09
2026-01-16T04:11
новости
россия
оон
совбез
василий небензя
сша
иран
дональд трамп
украина.ру
агрессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101894/52/1018945240_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_8cb54bc55ad748856ccd7825c5e9fba0.jpg
"Российская Федерация решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, подстрекательства к насилию и угрозы применения силы в отношении дружественного нам Ирана. Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям", — заявил Небензя.Он также подверг критике заявления властей США относительно Ирана, назвав их "крайне опасными и безответственными".Представитель России отметил, что заседание Совбеза по Ирану "должно рассматриваться через призму его мандата по поддержанию международного мира, безопасности и соблюдения норм международного права, а не внутриполитической обстановки в Иране". И подчеркнул, что "нарушения этих норм и принципов в нынешней ситуации очевидны".Постпред США при ООН Майкл Уолтц, также принимавший участие в заседании Совбеза, ранее сообщил, что Соединённые Штаты сохраняют все варианты действий в отношении Тегерана. По его словам, президент США Дональд Трамп является "человеком дела", а не "бесконечных разговоров".После вероломного вторжения США в Венесуэлу международное сообщество гадает, кто станет следующим. Подробнее о методах и различных сценариях действий Трампа в международной политике в материале Евгения Кондакова - Политика США в 2026 году. Трамп показал, что он понимает под лозунгом "Сделаем Америку снова великой".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101894/52/1018945240_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_c6778c1e14053ccd95139ce56c871ad2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, оон, совбез, василий небензя, сша, иран, дональд трамп, украина.ру, агрессия, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, ООН, Совбез, Василий Небензя, США, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру, агрессия, международные отношения, Международная политика
Постпред России в ООН призвал США прекратить строить из себя мирового судью
04:09 16.01.2026 (обновлено: 04:11 16.01.2026)
Россия призывает США прекратить строить из себя мирового судью и остановить свои эскалационные действия. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил 15 января на заседании Совбеза ООН по Ирану
"Российская Федерация решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, подстрекательства к насилию и угрозы применения силы в отношении дружественного нам Ирана. Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям", — заявил Небензя.
Он также подверг критике заявления властей США относительно Ирана, назвав их "крайне опасными и безответственными".
Представитель России отметил, что заседание Совбеза по Ирану "должно рассматриваться через призму его мандата по поддержанию международного мира, безопасности и соблюдения норм международного права, а не внутриполитической обстановки в Иране". И подчеркнул, что "нарушения этих норм и принципов в нынешней ситуации очевидны".
Постпред США при ООН Майкл Уолтц, также принимавший участие в заседании Совбеза, ранее сообщил, что Соединённые Штаты сохраняют все варианты действий в отношении Тегерана. По его словам, президент США Дональд Трамп является "человеком дела", а не "бесконечных разговоров".
После вероломного вторжения США в Венесуэлу международное сообщество гадает, кто станет следующим. Подробнее о методах и различных сценариях действий Трампа в международной политике в материале Евгения Кондакова - Политика США в 2026 году. Трамп показал, что он понимает под лозунгом "Сделаем Америку снова великой". Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.