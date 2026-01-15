https://ukraina.ru/20260115/kem-zamenyat-zelenskogo-kak-ssha-zabirayut-vlast-na-ukraine-i-pochemu-vs-idt-tak-medlenno--sidorets-1074360338.html
Кем заменят Зеленского, как США забирают власть на Украине и почему всё идёт так медленно — Сидорец
Политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец в студии Украина.ру прокомментировал обыски у Юлии Тимошенко, политические перетасовки на Украине, а также... Украина.ру, 15.01.2026
Политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец в студии Украина.ру прокомментировал обыски у Юлии Тимошенко, политические перетасовки на Украине, а также рассказал о реакции Киева на действия НАБУ и руководства США:
00:53 – Обыски у Юлии Тимошенко;
04:05 – Политические перестановки на Украине;
17:26 – Украинские власти забыли о войне?
24:35 – О праве на протест;
25:38 – Реальное влияние США на Украине.
*В материале упоминаются Василий Малюк и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Тараса Сидорца: https://t.me/tarik_nezalejko