Кем заменят Зеленского, как США забирают власть на Украине и почему всё идёт так медленно — Сидорец - 15.01.2026
Кем заменят Зеленского, как США забирают власть на Украине и почему всё идёт так медленно — Сидорец
Политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец в студии Украина.ру прокомментировал обыски у Юлии Тимошенко, политические перетасовки на Украине, а также... Украина.ру, 15.01.2026
Политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец в студии Украина.ру прокомментировал обыски у Юлии Тимошенко, политические перетасовки на Украине, а также рассказал о реакции Киева на действия НАБУ и руководства США: 00:53 – Обыски у Юлии Тимошенко; 04:05 – Политические перестановки на Украине; 17:26 – Украинские власти забыли о войне? 24:35 – О праве на протест; 25:38 – Реальное влияние США на Украине. *В материале упоминаются Василий Малюк и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Тараса Сидорца: https://t.me/tarik_nezalejko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Кем заменят Зеленского, как США забирают власть на Украине и почему всё идёт так медленно — Сидорец

20:42 15.01.2026
 
Политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец в студии Украина.ру прокомментировал обыски у Юлии Тимошенко, политические перетасовки на Украине, а также рассказал о реакции Киева на действия НАБУ и руководства США:
00:53 – Обыски у Юлии Тимошенко;
04:05 – Политические перестановки на Украине;
17:26 – Украинские власти забыли о войне?
24:35 – О праве на протест;
25:38 – Реальное влияние США на Украине.
*В материале упоминаются Василий Малюк и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Тараса Сидорца: https://t.me/tarik_nezalejko
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
