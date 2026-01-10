https://ukraina.ru/20260110/1073804634.html

Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины

То, что разрушение Европы будет носить комбинированный характер – понятно. Она будет разрушаться под воздействием внешних и внутренних факторов. СВО как сила русских штыков уже оказывает существенный эффект. Но я пока не понимаю, в каких долях будет это соотношение. 70% внешнего и 30% внутреннего, или 80% внутреннего и 20% внешнего.

2026-01-10T09:06

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062133167_0:131:3025:1832_1920x0_80_0_0_ec958dd5c4b4d76c92738d321efb37ff.jpg.webp

Об этом рассказал военно-политический аналитик и публицист Сергей Богатырев в интервью изданию Украина.ру- Сергей, в последний раз мы с вами общались сразу после встречи на Аляске. Вы тогда сказали, что нам следует решить ключевые задачи на фронте, а потом подписывать мирный договор, чтобы Украина и Запад, потеряв врага в лице России, начали сами разваливаться. За это время многое изменилось. Как оцениваете ситуацию теперь?- Наши прогнозы были близки к истине. Когда мы обсуждали саммит на Аляске, мы говорили, что Путин на этой встрече представит Трампу картину потенциального будущего, в которой США как государство имеют шанс выжить. И с тех пор мы видим, что Трамп последовательно дистанцируется от этого конфликта. А европейская часть НАТО и Украина сейчас напоминают эпизод из известного фильма, когда корова застряла в бомболюке: "Жить захочешь – не так раскорячишься".Давайте я еще раз напомню, что же произошло в ходе этого конфликта.США и Европа в середине 2010х годов начали истощаться. Им потребовались новые ресурсы, чтобы дальше жить хорошо. Для этого надо было добраться до берлоги медведя в Сибири. И именно для этого понадобилось расширение НАТО на восток.Но что такое расширение НАТО на восток? Это не перегнать танк из Берлина в Будапешт. Это многомиллиардные вложения в строительство военной инфраструктуры. Просто так их никто не делает. Они делаются с перспективой отбить эти расходы за счет веселого и озорного грабежа. Это у Запада уже не получилось. До берлоги-то они добрались. Но если ты приблизился к берлоге, то и берлога приблизилась к тебе. Медведь оказался крепче и навешал охотникам по первое число.Охотники несолоно хлебавши вернулись обратно. И главный охотник говорит: "Ладно, ребят. У меня все-таки и нефть есть, и газ. Протяну как-нибудь. А вы тут давайте сами". Все-таки Америка богатая на ресурсы страна. А Европа - нет.Я все-таки предполагаю, что Трамп вместе с Путиным создал некую формулу успеха, которая его вполне устраивает. Но реализовать эту формулу мешает украинский конфликт. Поэтому Трамп хочет смахнуть Европу с шахматной доски, чтобы она не путалась у него под ногами. Но они пока путаются, потому что никому не хочется упасть с шахматной доски на пол и никогда не восстановиться.И сейчас есть все основания полагать, что по итогам этого конфликта Европа в принципе исчезнет как цивилизационный центр силы. То есть если раньше Европа играла существенную историческую роль в виде Испании, Франции или Великобритании, то сейчас она просто никому не нужна, потому что ничего не может предложить ни США, ни России, ни Китаю.Повторюсь, их поддерживали американцы, потому что Европа нужна была им как удобный плацдарм для борьбы с Россией. Но борьбу с Россией они проиграли. А вступать в войну напрямую США не хотят, хоть с плацдармом, хоть без плацдарма. Ну не хочется им получать "Посейдоном" по голове. И Трамп понимает, что стоимость поддержания европейского плацдарма слишком завышена и прибылей не сулит.Поэтому в 2026-2027 году в Европе будут происходить очень серьезные внутренние потрясения.Во-первых, Илон Маск – богатейший и влиятельнейший человек мира, который может свободно высказываться на разные темы, потому что не сдержан различными традициями и обязанностями, прямо говорит про союз с правыми партиями в Европе. Следовательно, рано или поздно США будут их финансировать.Во-вторых, Фольксваген в первые в истории закрыл один из крупнейших заводов Германии. Раньше в кризисные ситуации закрывались предприятия за рубежом, но объекты внутри страны не трогали и сохраняли рабочие места. Почему? То, что вытворяет Китай с европейским автопромом мы наблюдаем на примере той же России. Найти сейчас БМВ или Ауди – хлопотное занятие.В-третьих, в Европе миллионы мигрантов, которые живут на пособие. А теперь представьте, что экономика дает трещину, и этим персонажам, которые и так жили в маргинальной среде, перестали платить пособия. У них нет ни профессии, ни денег, ни еды. Вы представляете, что они устроят.И единственный вопрос, который меня сейчас интересует, состоит в следующем.То, что это разрушение Европы будет носить комбинированный характер – понятно. Она будет разрушаться под воздействием внешних и внутренних факторов. СВО как сила русских штыков уже оказывает существенный эффект. Но я пока не понимаю, в каких долях будет это соотношение. 70% внешнего и 30% внутреннего, или 80% внутреннего и 20% внешнего.Внутренний фактор: это разборки "Альтернативы для Германии" или "Народного фронте Ле Пен" на фоне экономического кризиса, которые выльются в массовые беспорядки и взятие Бастилий. Внешний фактор – это какая-нибудь "СВО-2.0".- Вы сказали про "СВО-2.0"? Не кажется ли вам, что Европа-таки может пойти по пути Гитлера, который, напал на Советский Союз, чтобы получить его ресурсы для противостояния с Англией?- Такого исключать нельзя. Но само по себе сравнение нынешней Европы с Германией некорректно.Когда Третий Рейх вступил в войну, он находился на пике технологического и экономического роста. Гитлеру действительно удалось совершить локальное экономическое чудо, когда он восстановил страну, разрушенную Первой мировой войной. А сейчас Европа в глубоком кризисе.Что такое европейская армия НАТО? По некоторым данным, это всего 300 тысяч боеготовых штыков. Это в два раза меньше, чем наша группировка в зоне СВО. Причем это не монолитная структура, как ВСУ. Это 28 стран, разговаривающих на разных языках. Это разные армии. Да, есть стандарты НАТО. Да, офицеры наверняка знают английский. А остальной личный состав? Они же поубивают друг друга, не вступив в боестолкновение с нами.Поэтому, скорее всего, в 2026-2027 годах мы увидим саморазрушение Украины, а потом и Европы, с определенным элементом давления армии России. А, может быть, и не только России. В 1944 году, когда победа в Великой Отечественной войне стала очевидна, англичане и американцы открыли второй фронт, а Финляндия вообще перешла на сторону СССР. И сейчас список союзников России на поле боя тоже может увеличиться.Во-первых, династия Кимов уже закрыла свои родовые гештальты. Россия того времени спасла КНДР как государство. "Ланистеры платят свои долги". Честь им за это и хвала. Союзники, которые держат слово, дорогого стоят.Во-вторых, не забываем про братскую Белоруссию. Это Союзное государство. Ее территория очень хорошо расположена. Туда можно заходить не только под Киев, но и на Волынь. В районе Луцка я не исключаю телодвижений, потому что ресурсов у ВСУ мало, а линии обороны, которые строились для агрессии против Донбасса, нашими войсками во многом пройдены. Если еще год назад за то же Гуляйполе мы бы бодались долго, то сейчас мы видим, что там произошло. И на границе с Белоруссией у них войск будет мало в расчете на то, что Лукашенко не вмешается и сохранит нейтралитет.В-третьих, посмотрите, как развивается наше военно-техническое сотрудничество с Индией. Да если Моди пошлет войска на Украину, он войдет в историю страны как национальный герой, который отомстил британцам за 100 лет колониального угнетения. Кстати, я лично видел представителей Индии и Шри-Ланка на СВО. Это были групповые заезды добровольческих подразделений. У них были контракты на полгода. И показывали они себя неплохо.Повторюсь, северокорейцы уже тропку протоптали. А чем индийцы и белорусы хуже? К дележке трофеев попытаются присоединиться все.Самостоятельно Европа Украину не вытянет. У нее нет для этого финансов и ресурсов. Ей же надо содержать армию, бюджетников и инфраструктуру, а также украинских беженцев, которые не отличаются стахановским энтузиазмом в работе на благо европейского капитализма. Украина – это огромная голодная пиявка. Она может быть, присосавшись к США и Европе. Но США выпадает, и эта пиявка сейчас будет поглощать своего европейского донора.- В таком случае, как могут развиваться события по Украине в 2026 году?- Двигаться мы будем до Днепра. Этого возможно достичь уже к лету. Тем наступления у нас в целом неплохой. Мы активно работаем по энергетике и логистике. Штурмовать Харьков, Сумы и Полтавы мы не будем, но можем отрезать их от остальной Украины.Потом мы можем согласиться на какое-то перемирие, чтобы на Украине прошли выборы. Все-таки сейчас действительно нет законной и легитимной фигуры, с которой можно было бы подписать мир или капитуляцию. Даже если после этих выборов война продолжится, мы за это время сможем перевести дух, подтянуть тылы и подготовиться к форсированию Днепра.Украину с Европой в любом случае это не спасет. Из-за кризисных явлений и там, и там начнется внутренний хаос. А если этот адреналиновый кураж спадет на два месяца, государство может развалиться самостоятельно.Если же Европа все же попытается напрямую вмешаться в украинский конфликт, то тут мы уже сможем привлечь к участию в СВО наших союзников без всяких ограничений.Я все же думаю, что в 2026 году война закончится миром на наших условиях. Даже если мой оптимистичный прогноз не оправдается, то в 2027 году точно все закончится, потому что на большее у Европы ресурсов нет. Это будет фаталити для ЕС как для единой структуры.

2026

Кирилл Курбатов

