https://ukraina.ru/20260116/zagnali-lyudey-v-podpole-a-ekonomiku---v-ten-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug-ne-1074352630.html

"Загнали людей в подполье, а экономику - в тень". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё

"Загнали людей в подполье, а экономику - в тень". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё - 16.01.2026 Украина.ру

"Загнали людей в подполье, а экономику - в тень". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё

В экспертном сообществе обсуждают, как украинцы относятся к бусификации и ищут причины, почему народ не рвётся воевать. Думают и над тем, не слишком ли привык мир к войне на Украине. А если привык, то чем это грозит Киеву?

2026-01-16T04:55

2026-01-16T04:55

2026-01-16T04:55

эксклюзив

украина

кость бондаренко

вооруженные силы украины

россия

дания

дональд трамп

михаил федоров

рада

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074354020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6325d4ce65ef1e866d75e0b88dfabdec.jpg

Эксперты рассуждают об этом в теплых студиях и даже самые воинственные из них (есть и такие) сами на фронт попасть не спешат. Политики тоже вещают с безопасных и далёких от полей сражений трибун.Но и народ Украины явно воевать не хочет. Назначенный на должность министра обороны бывший министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, выступая в Раде, сообщил, что в розыске по линии ТЦК (аналог военкомата) находятся два миллиона украинских мужчин, у которых есть проблемы с военно-учетными документами, еще 200 тысяч - уже в рядах СЗЧ (самовольно покинувших воинские части — ред.).Кстати, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 4 мая 2026 года. При этом некоторые депутаты указывали на ненормальность ситуации с отловом людей ТЦКашниками, с так называемой бусификацией.Этой самой "позорной бусификацией загнали людей в подполье, экономику — в тень, и вынуждаем этими позорными действиями украинцев бежать из родной страны", так определил ситуацию нардеп от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.Он предложил перейти к комплектованию сил обороны на добровольных мобилизационных основах. Только это, по его словам, даст возможность ВСУ "давать отпор врагу".Но пока, судя по сообщениям с мест, ТЦК действуют по-старому — просто отлавливают сограждан.При этом Украина на фоне громких событий последних дней (похищение Мадуро, требование Трампа к Дании отдать Гренландию и т.д.) сошла с первых полос мировых СМИ, констатировал окинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, для мира происходящее в стране выглядит так — где-то там идёт война, которая не известно, когда и чем закончится."По большому счёту, к войне в Украине, как бы это не выглядело цинично, привыкли", - сказал эксперт в беседе с журналистом Александром Шелестом*. Он пояснил, что мир теперь видит новые вызовы, и они, эти вызовы, "будут требовать новых денег, нового оружия и прочего"."И поэтому Украине скажут — в очередь, потом, как-то, когда-то...", - предположил Бондаренко.Он напомнил, что Европой выделены деньги для Киева, но придут они позднее, где-то во втором или третьем квартале - и такие "мелочи" показывают, что сейчас не до Украины в условиях, когда "мир трещит по швам, старая система рушится".Что до ситуации внутри Украины, то, по словам политолога, Зеленский читает социологию ("95 квартал" всегда внимательно следил за рейтингами) и понимает, что снижать мобилизационный возраст, как того требует Запад, это просто опасно. Но Запад всё же может добиться выполнения своего требования "пушечное мясо — с 18 лет".Бондаренко также отметил, что после завершения военных действий в стране возникнут острейшие проблемы, поскольку "наступление мира полностью отрежет Украину от финансирования"."Вопрос в том — а где брать деньги потом? Где брать деньги на социальные нужды в первую очередь? Социальные статьи бюджета должны быть просто невероятных размеров. Потому что у нас появилось огромное количество инвалидов, от трёхсот до семисот тысяч человек, по разным оценкам. Это инвалиды войны, те, которые вернулись без рук, без ног… им необходима компенсация. У нас огромное количество вдов и сирот, которые тоже требуют компенсации за потерю кормильцев. Где брать деньги?" - сказал политолог, добавив, что денег в украинском бюджете нет, бизнес разрушен, экономика разрушена.Что до новых вызовов, с которыми столкнулся мир, то к ним вполне можно отнести ситуацию вокруг Гренландии. Данию никто слушать не будет, вообще Трамп требует от датчан убраться сейчас же."Гони их с американской земли! Они еще за Гамлета ответят...", - иронизирует в своём блоге покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий. Он также задаётся вопросом, введёт ли один киевский руководитель войска в Гренландию, раз уж он пообещал Дании гарантии безопасности?Такой же вопрос задаёт украинская журналистка и блогер Мирослава Бердник, напоминая, что Зеленский подписал с Данией договор о взаимных гарантиях безопасности."То есть, ВСУ должны быть готовы в любой момент отправиться в Гренландию и отбивать потенциальные атаки американского агрессора", - с сарказмом отметила она в своём телеграм-канале.Судя по всему, назревает очередной кризис вокруг Ирана. Как сообщает The Washington Post, США запросили у европейских союзников разведданные о возможных целях в случае нанесения удара по этой стране. Мир действительно трещит по швам...Спорят эксперты и о том, какая картина будущего мироустройства вырисовывается, если исходить из хроники ускорившихся столь внезапно мировых событий. Кто-то склонен считать, что таким образом всё же выстраивается многополярный мир, и мы сейчас наблюдаем драматичную "располюсовку" - так полагает, например, известный украинский политолог Андрей Ермолаев.Но не все видят в происходящем признаки движения именно к многополярности. Некоторые говорят лишь о двух предполагаемых будущих полюсах (США и Китай, без России), а некоторые и в этом сомневаются, предполагая, что мир остаётся и так и останется однополярным — во всяком случае, в обозримом будущем.Если и не останется, то готовы ли мы к этому? Чтобы России претендовать на роль одного из полюсов в мировой политике и экономике, необходимо менять подходы во всех сферах, в частности, в той же демографической политике, считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.Пока, по его словам, дела в этом направлении идут плохо, намеченные показатели провалены, ответственности за это никто не понёс и не понесёт. Между тем, дело идёт к тому, что достаточно скоро — уже к концу века - на территории РФ останется лишь половина нынешнего населения — 70-80 миллионов."Возникает вопрос: мы готовы исчезнуть на одной десятой части мировой суши, в общем из истории как народ, как страна, как Россия?" - задал Крупнов вопрос в эфире видеоблога Павла Иванова.Он отметил, что многие российские чиновники и даже демографы как бы смирились с этой ситуацией фактического вымирания, ссылаясь на "второй демографический переход", мол, рождаемость падает везде. Но это означает просто смириться с уходом русских из истории.Крупнов давно предлагает отставить такое смирение и бороться, создавая новый масштабный созидательный проект с опережающим освоением Сибири и с переносом столицы России за Урал. Это позволит освоить новые рынки, наладить производство , а главное — дать людям смысл деятельности и перспективу развития.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Павла Котова "Только грандиозная катастрофа. Как противостоять США и выжить в мире, где больше нет правил" Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Не применяя ядерного оружия". Эксперты и политики о том, как Россия может противостоять Западу

украина

россия

дания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, кость бондаренко, вооруженные силы украины, россия, дания, дональд трамп, михаил федоров, рада, верховная рада, владимир зеленский