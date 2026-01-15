https://ukraina.ru/20260115/makron-signaliziruet-trampu-otpravlyaya-voyska-v-snega-grenlandii--1074328950.html

Макрон "сигнализирует" Трампу, отправляя "войска" в снега Гренландии

Официальный Париж пытается подать знак Вашингтону, отправляя небольшое количество солдат в датское королевство, у которого США намереваются отобрать Гренландию. Об этом сообщает французская газета Le Figaro

"Париж посылает Вашингтону несколько сигналов: сигнал о солидарности европейских союзников с Данией, а также сигнал о защите суверенитета государств, в то время как Дональд Трамп стремится взять остров под свой контроль", - отметило французское издание.В публикации сказано об отправке солдат армии Франции в Гренландию."Первые бойцы уже прибыли на место ", — сообщил источник в армии изданию Le Figaro , подтвердив информацию, опубликованную Le Monde. К этим солдатам, которым поручено проводить разведку, в ближайшие дни присоединятся другие. Они примут участие в учениях, организованных датской армией, в которых могут также участвовать другие европейские силы. В частности, Швеция и Германия объявили о своем участии. Французский президент Эммануэль Макрон предоставит подробности об этом развертывании в четверг во время своего новогоднего обращения к вооруженным силам на авиабазе Истр. Незадолго до этого он проведет экстренное заседание Совета обороны в Елисейском дворце для обсуждения этого вопроса, а также ситуации в Иране."В условиях напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, которые заявляют о своем праве на Гренландию, якобы "необходимом" для своей безопасности, французское обязательство является символическим актом, - отметила газета. - Речь идет не о предварительном размещении войск на автономной территории, присоединенной к Дании, для защиты от гипотетической американской военной операции. Скорее, это попытка послать Вашингтону несколько сигналов: солидарность европейских союзников с Данией, а также защиту государственного суверенитета". Накануне, 14 января правительство Дании объявило о "укреплении своего военного присутствия" на острове "и в прилегающих районах, всегда в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО " . Направленные в Гренландию французские солдаты принадлежат к горным войскам, прошедшим подготовку к экстремальным условиям. Официально это всего лишь очередные учения, но без обозначенных сроков."Цель состоит в том, чтобы изучить рамки потенциального военного вклада в поддержку Дании в обеспечении безопасности в регионе, например, в области возможностей морского наблюдения", - уточнило Минобороны Германии.Гренландия получила таким образом "тринадцать солдат", сказано в публикации. Там также отмечено, что французская армия "несколько лет проявляет повышенный интерес к Арктическому региону, куда недавно отправила корабли". В июле Минобороны Франции опубликовало новую арктическую стратегию. "От Гренландии до Шпицбергена этот регион также охватывает интересы европейских союзников Франции и НАТО ", — говорится в ней. По мнению русофобствующих авторов публикации, "в условиях растущей угрозы со стороны России Арктика, вероятно, станет будущим театром противостояния", хотя "Москва пока избегает провокаций в этом регионе"."Для Дональда Трампа установление контроля над Гренландией — это вопрос власти. В военном отношении у американских военных уже есть база на острове Питуфик, где дислоцировано около 150 военнослужащих. Она используется для наблюдения за космическим пространством и обнаружения запусков ракет", - напомнила газета.По мнению её авторов, для усиления американского военного присутствия на острове Трампу не нужно было бы брать под контроль Гренландию. Он мог бы вновь открыть старые базы, закрытые со времен окончания холодной войны.Ранее автор издания Украина.ру Владимир Скачко напомнил о закалённых в 1812 году солдатах французской армии в публикации Европа заблудилась в отечествах. Как Макрон похотел единения континента против ТрампаТакже стало известно, что Зеленский по договору обязан отправить ВСУ воевать с США за ГренландиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Как никогда близки": кто медлит на пороге мирного урегулирования? Хроника событий на утро 15 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

