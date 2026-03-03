https://ukraina.ru/20260303/rossiya-nikogda-ne-zabudet-uzhasy-natsizma-i-ne-pozvolit-lishit-mir-russkoy-kultury--nebenzya-1076288489.html
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры — Небензя
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры — Небензя - 03.03.2026 Украина.ру
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры — Небензя
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом проблемам детей в условиях конфликта. Об этом в ночь на 3 марта сообщает РИА Новости
2026-03-03T03:17
2026-03-03T03:17
2026-03-03T03:17
украина.ру
новости
россия
василий небензя
оон
совбез оон
совет безопасности оон
сша
мелания трамп
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068603485_0:49:945:581_1920x0_80_0_0_708c0fff267d93d5ec2cce1039dcec65.jpg
"Наша страна никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит ему возродиться и лишить мир русской культуры и культуры вообще", — сказал Небензя.Российский постпред добавил, что "есть войны, которые ведутся в том числе и для того, чтобы лишить детей доступа к образованию", о чём РФ знает не понаслышке.Небензя также отметил усилия первой леди США Меланьи Трамп в вопросе воссоединения детей с их семьями в рамках кризиса на Украине."Мы ведем работу по воссоединению несовершеннолетних с их семьями, потерявшими связь в результате конфликта. В этом процессе нам помогает Катар, Международный комитет Красного Креста и Ватикан. Госпожа председатель, мы высоко ценим ваши личные усилия по данной проблематике в контексте ситуации вокруг Украины, продолжаем поддерживать конструктивное взаимодействие по линии нашего детского омбудсмена и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в этой сфере", — сказал Небензя.В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит заседание "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта", председательствует на котором супруга президента США Меланья Трамп.Ранее сообщалось, что Меланья Трамп в своём выступлении на открытии заседания не упомянула ситуацию в Иране.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068603485_53:0:893:630_1920x0_80_0_0_a1779af5d221f60caee9edd23f000452.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, василий небензя, оон, совбез оон, совет безопасности оон, сша, мелания трамп, украина, дети, нацизм, украинский неонацизм, русская культура, культура, иран, удар по ирану, война в иране, русофобия
Украина.ру, Новости, Россия, Василий Небензя, ООН, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, США, Мелания Трамп, Украина, дети, нацизм, украинский неонацизм, русская культура, культура, Иран, удар по Ирану, война в Иране, Русофобия
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры — Небензя
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом проблемам детей в условиях конфликта. Об этом в ночь на 3 марта сообщает РИА Новости
"Наша страна никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит ему возродиться и лишить мир русской культуры и культуры вообще", — сказал Небензя.
Российский постпред добавил, что "есть войны, которые ведутся в том числе и для того, чтобы лишить детей доступа к образованию", о чём РФ знает не понаслышке.
Небензя также отметил усилия первой леди США Меланьи Трамп в вопросе воссоединения детей с их семьями в рамках кризиса на Украине.
"Мы ведем работу по воссоединению несовершеннолетних с их семьями, потерявшими связь в результате конфликта. В этом процессе нам помогает Катар, Международный комитет Красного Креста и Ватикан. Госпожа председатель, мы высоко ценим ваши личные усилия по данной проблематике в контексте ситуации вокруг Украины, продолжаем поддерживать конструктивное взаимодействие по линии нашего детского омбудсмена и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в этой сфере", — сказал Небензя.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит заседание "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта", председательствует на котором супруга президента США Меланья Трамп.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.