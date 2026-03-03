Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры — Небензя - 03.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260303/rossiya-nikogda-ne-zabudet-uzhasy-natsizma-i-ne-pozvolit-lishit-mir-russkoy-kultury--nebenzya-1076288489.html
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры — Небензя
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры — Небензя - 03.03.2026 Украина.ру
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры — Небензя
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом проблемам детей в условиях конфликта. Об этом в ночь на 3 марта сообщает РИА Новости
2026-03-03T03:17
2026-03-03T03:17
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068603485_0:49:945:581_1920x0_80_0_0_708c0fff267d93d5ec2cce1039dcec65.jpg
"Наша страна никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит ему возродиться и лишить мир русской культуры и культуры вообще", — сказал Небензя.Российский постпред добавил, что "есть войны, которые ведутся в том числе и для того, чтобы лишить детей доступа к образованию", о чём РФ знает не понаслышке.Небензя также отметил усилия первой леди США Меланьи Трамп в вопросе воссоединения детей с их семьями в рамках кризиса на Украине."Мы ведем работу по воссоединению несовершеннолетних с их семьями, потерявшими связь в результате конфликта. В этом процессе нам помогает Катар, Международный комитет Красного Креста и Ватикан. Госпожа председатель, мы высоко ценим ваши личные усилия по данной проблематике в контексте ситуации вокруг Украины, продолжаем поддерживать конструктивное взаимодействие по линии нашего детского омбудсмена и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в этой сфере", — сказал Небензя.В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит заседание "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта", председательствует на котором супруга президента США Меланья Трамп.Ранее сообщалось, что Меланья Трамп в своём выступлении на открытии заседания не упомянула ситуацию в Иране.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры — Небензя

03:17 03.03.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПостпред РФ при ООН Василий Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом проблемам детей в условиях конфликта. Об этом в ночь на 3 марта сообщает РИА Новости
"Наша страна никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит ему возродиться и лишить мир русской культуры и культуры вообще", — сказал Небензя.
Российский постпред добавил, что "есть войны, которые ведутся в том числе и для того, чтобы лишить детей доступа к образованию", о чём РФ знает не понаслышке.
Небензя также отметил усилия первой леди США Меланьи Трамп в вопросе воссоединения детей с их семьями в рамках кризиса на Украине.
"Мы ведем работу по воссоединению несовершеннолетних с их семьями, потерявшими связь в результате конфликта. В этом процессе нам помогает Катар, Международный комитет Красного Креста и Ватикан. Госпожа председатель, мы высоко ценим ваши личные усилия по данной проблематике в контексте ситуации вокруг Украины, продолжаем поддерживать конструктивное взаимодействие по линии нашего детского омбудсмена и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в этой сфере", — сказал Небензя.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит заседание "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта", председательствует на котором супруга президента США Меланья Трамп.
Ранее сообщалось, что Меланья Трамп в своём выступлении на открытии заседания не упомянула ситуацию в Иране.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
03:17Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры — Небензя
