"Россию надо как-то наказать": Колташов о немецкой пропаганде и сознании европейцев

Согласно опросам, большинство жителей Германии считают, что Россию надо наказать. Их пропаганда каждый день вещает о якобы "победах" Украины, и люди не могут критически оценивать обстановку. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-03-03T05:20

Развивая тему отношения европейцев к конфликту на Украине, эксперт объяснил механизмы формирования общественного мнения. "Конечно, согласно опросам, большинство жителей Германии считают, что "Россию надо как-то наказать". Я понимаю, почему они так думают. Их пропаганда каждый день вещает, как Украина [якобы] побеждает", – заявил Колташов.По его мнению, то же самое касается стран Скандинавии, которые, в долях от своих возможностей, больше всех дали денег Украине. Там люди не могут критически оценивать обстановку, добавил политолог."Поэтому единственный способ преодолеть некритичность обывателя – это время. Тебе могут часто врать, но в какой-то момент ты перестанешь в это верить", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.

