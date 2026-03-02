"Ритуальное жертвоприношение силам зла": в МИД РФ предупредили главу Еврокомиссии - 02.03.2026 Украина.ру
"Ритуальное жертвоприношение силам зла": в МИД РФ предупредили главу Еврокомиссии
"Ритуальное жертвоприношение силам зла": в МИД РФ предупредили главу Еврокомиссии - 02.03.2026 Украина.ру
"Ритуальное жертвоприношение силам зла": в МИД РФ предупредили главу Еврокомиссии
Еврокомиссия демонстрирует "сатанизм во всей красе". Об этом 2 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя в своём телеграм-канале на заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о якобы позитивных перспективах у иранцев в нынешней ситуации
2026-03-02T19:58
2026-03-02T19:58
новости
иран
россия
сша
мария захарова
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
ближний восток
мид рф
дипломаты
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074551908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bda43922b722ff2f36bf190ba9d972dc.jpg
Войну коалиции США и Израиля против Ирана, по мнению главы Еврокомиссии, следует рассматривать позитивно."У угнетённого народа Ирана появилась новая надежда. Мы решительно поддерживаем его право самому определять своё будущее", - заявила глава Еврокомиссии.Захарова расценила это заявление фон дер Ляйен как ритуальное жертвоприношение сатанистов."Вот он, сатанизм во всей красе. Смотрите и не отворачиваетесь, - заявила Захарова. - Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у "народа Ирана появилась новая надежда"? Проклят будет и тот, кто совершил это ритуальное жертвоприношение силам зла, и тот, кто увидел в нём "новую надежду".Также позитивное отношение к агрессии коалиции США и Израиля против Ирана выразили члены "Восточного партнёрства" Евросоюза - Украина и Молдавия.
иран
россия
сша
ближний восток
израиль
молдавия
украина
"Ритуальное жертвоприношение силам зла": в МИД РФ предупредили главу Еврокомиссии

19:58 02.03.2026
 
Еврокомиссия демонстрирует "сатанизм во всей красе". Об этом 2 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя в своём телеграм-канале на заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о якобы позитивных перспективах у иранцев в нынешней ситуации
Войну коалиции США и Израиля против Ирана, по мнению главы Еврокомиссии, следует рассматривать позитивно.
"У угнетённого народа Ирана появилась новая надежда. Мы решительно поддерживаем его право самому определять своё будущее", - заявила глава Еврокомиссии.
Захарова расценила это заявление фон дер Ляйен как ритуальное жертвоприношение сатанистов.
"Вот он, сатанизм во всей красе. Смотрите и не отворачиваетесь, - заявила Захарова. - Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у "народа Ирана появилась новая надежда"? Проклят будет и тот, кто совершил это ритуальное жертвоприношение силам зла, и тот, кто увидел в нём "новую надежду".
Также позитивное отношение к агрессии коалиции США и Израиля против Ирана выразили члены "Восточного партнёрства" Евросоюза - Украина и Молдавия.
Новости на эту тему: Массовая гибель детей в Иране, рывок цен на газ и нефть. Новости к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пентагон запустил тотализатор: угадай, сколько продлится операция против Ирана. Итоги 2 марта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния