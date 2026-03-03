Подлодка в Днепре и пилоты для "Рафалей": Ищенко о том, сможет ли Киев применить ядерное оружие - 03.03.2026 Украина.ру
Подлодка в Днепре и пилоты для "Рафалей": Ищенко о том, сможет ли Киев применить ядерное оружие
Подлодка в Днепре и пилоты для "Рафалей": Ищенко о том, сможет ли Киев применить ядерное оружие
Подлодка в Днепре и пилоты для "Рафалей": Ищенко о том, сможет ли Киев применить ядерное оружие
Даже если Европа решится передать Украине ядерное оружие, Киев просто не сможет его применить. Британские ракеты на подлодках, французские бомбы под "Рафали" — все это требует обучения пилотов и присутствия натовских специалистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-03T04:30
2026-03-03T04:30
Журналист попросил эксперта рассказать, могут ли Британия и Франция технически передать ядерное оружие Украине. Ищенко детально разобрал этот вопрос. "Ядерное оружие надо обслуживать. Им надо уметь пользоваться. Те же немецкие пилоты десятилетиями тренируются сбрасывать с немецких самолетов американские ядерные бомбы", — напомнил эксперт.По словам обозревателя, у Лондона просто нет подходящего носителя для Украины, потому что британские ядерные ракеты расположены на подводных лодках. "Не будут же они подводную лодку в Днепр заводить. Другого ядерного оружия у британцев нет", — пояснил Ищенко.С Францией ситуация не лучше. "У Франции есть бомбы, специально адаптированные под эскадрилью истребителей "Рафаль". То есть Украине надо как минимум передать эти самолеты и обучить ее пилотов. А куда они довезут эту бомбу? Бог его знает", — добавил эксперт.Он подвел черту под рассуждениями о ядерных амбициях Киева. "То есть как передать Украине французское оружие — понятно. Непонятно, как его применить. Для этого надо отправлять французских техников и пилотов. А это уже ядерная война", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в Павла Котова "Украина за неделю. Ядерный шантаж" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Подлодка в Днепре и пилоты для "Рафалей": Ищенко о том, сможет ли Киев применить ядерное оружие

04:30 03.03.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Даже если Европа решится передать Украине ядерное оружие, Киев просто не сможет его применить. Британские ракеты на подлодках, французские бомбы под "Рафали" — все это требует обучения пилотов и присутствия натовских специалистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист попросил эксперта рассказать, могут ли Британия и Франция технически передать ядерное оружие Украине. Ищенко детально разобрал этот вопрос. "Ядерное оружие надо обслуживать. Им надо уметь пользоваться. Те же немецкие пилоты десятилетиями тренируются сбрасывать с немецких самолетов американские ядерные бомбы", — напомнил эксперт.
По словам обозревателя, у Лондона просто нет подходящего носителя для Украины, потому что британские ядерные ракеты расположены на подводных лодках. "Не будут же они подводную лодку в Днепр заводить. Другого ядерного оружия у британцев нет", — пояснил Ищенко.
С Францией ситуация не лучше. "У Франции есть бомбы, специально адаптированные под эскадрилью истребителей "Рафаль". То есть Украине надо как минимум передать эти самолеты и обучить ее пилотов. А куда они довезут эту бомбу? Бог его знает", — добавил эксперт.
Он подвел черту под рассуждениями о ядерных амбициях Киева. "То есть как передать Украине французское оружие — понятно. Непонятно, как его применить. Для этого надо отправлять французских техников и пилотов. А это уже ядерная война", — резюмировал Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.
Также на тему ядерной эскалации — в Павла Котова "Украина за неделю. Ядерный шантаж" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния