Энергетические войны: Реакция мирового рынка на войну Израиля и США против Ирана

Энергетические войны: Реакция мирового рынка на войну Израиля и США против Ирана

В минувшую субботу, 28 февраля, Израиль и США напали на Иран. Иран в ответ атаковал соседние страны, также появилась информация о закрытии Ормузского пролива, через который проходит 30% мировой нефти.

Нефть выросла в цене почти на 10%В понедельник, 2 марта, нефтяные цены существенно увеличились из-за ударов по Ирану и опасений перебоев поставок топлива из региона. С утра нефть поднималась на азиатских торгах до 80 долларов за баррель.Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на электронных торгах ICE Futures подскочила на 9,70%, до 79,94 долларов за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть марки WTI на апрель подорожали на 9,01%, до 73,06 долларов за баррель.Рост цен зафиксирован несмотря на то, что накануне восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти сверх обязательств в рамках соглашения (т.н. "группа восьми" – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), объявили о восстановлении добычи с апреля 2026 году, что вернёт на рынок 206 тысяч баррелей нефти в сутки.Аналитики Goldman Sachs оценивают мировые запасы нефти в 7,8 млн баррелей, и этого теоретически хватит миру на 74 дня. Аналитики Citi заявили, что война будет недолгой: или США сменят режим в Тегеране, или отступят, поскольку высокие цены на нефть – это высокие цены на бензин в США, а Трампу это не нужно в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс. Citi ждет нефть по 80-90 долларов за баррель, при этом Reuters пишет о росте цены галлона бензина в США уже до $2,5.Из-за эскалации конфликта между Израилем, США и Ираном под угрозой оказался главный нефтяной маршрут планеты – Ормузский пролив. Это по сути "ворота" в Персидский залив, причем ворота достаточно узкие: его ширина в самом узком месте – 54 км. Пролив состоит из двух судоходных каналов шириной 3 км для судов, следующих в противоположных направлениях, а также буферной зоны той же ширины. Северный берег пролива контролируется Ираном, южный – ОАЭ и Оманом.Специалисты банка JPMorgan Chase подсчитали, что если этот узкий коридор будет полностью заблокирован на срок более 25 суток, крупнейшие нефтедобывающие страны региона будут вынуждены останавливать скважины. Дело в том, что хранилища просто переполнятся, и хранить нефть станет негде.В странах региона (Ирак, Кувейт, Катар, Оман, сам Иран и других) есть наземные резервуары общим объемом около 343 млн баррелей. Если экспорт остановится, этой емкости хватит лишь на 22 дня, чтобы складировать добываемое сырье. Есть ещё подстраховка плавучие хранилища. Около 60 пустых танкеров, стоящих в заливе, могут вместить дополнительно порядка 50 млн баррелей. Это дает производителям еще примерно 3-4 дня форы.По данным Международного энергетического агентства (МЭА), через Ормузский пролив проходит порядка 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что составляет почти 30% мировой нефтяной торговли. Но после атак США и Израиля на Иран и его ответных ударов поставки через пролив рухнули до 4 млн баррелей в сутки, и это в основном была иранская нефть.После первых ударов Израиля и США по Ирану появлялись сообщения о закрытии пролива. Ранее представители КСИР распространяли информацию о полном перекрытии судоходства. Однако секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи впоследствии заявил, что проход нефтяных танкеров осуществляется в штатном режиме и полного закрытия пролива нет.При этом 28 февраля – 1 марта сообщалось, что минимум три танкера в районе Ормузского пролива подверглись атакам. После этого в районе пролива образовались значительные очереди из судов. По данным платформы отслеживания судов MarineTraffic, в акватории скопилось от 150 до 200 танкеров, перевозящих нефть и сжиженный природный газ (СПГ). Региональные СМИ сообщают, что десятки судов ожидают у берегов Ирана, Ирака, Кувейта и ОАЭ, а также не менее 100 танкеров находятся в близлежащих районах вне самого пролива, избегая его прохождения.На фоне этого одно из ведущих агентств по отслеживанию цен на нефть S&P Global Platts 2 марта приостанавило прием заявок и предложений на оценку цен на нефтепродукты Ближнего Востока, проходящие через Ормузский пролив, из-за перебоев в судоходстве, вызванных конфликтом между Израилем, США и Ираном.Цены на газ в Европе взлетели после остановки СПГ-завода в КатареЦены на газ в Европе с поставкой на следующие сутки 2 марта выросли более чем на 30% – до 510 долларов за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги закрылись на отметке 387 долларов. Апрельский фьючерс на газ на крупнейшем европейском хабе TTF растет на 42%, до 45,6 евро за 1 МВт*ч (около 560 долларов за 1 тыс. кубометров).Газовые цены росли с утра, так как существуют проблемы с движением по Ормузскому проливу, через который проходит 20% мировой торговли СПГ. Катар, поставляющий СПГ и в Европу, и в Азию, не имеет других путей для вывоза своего сжиженного метана. Катар – третий поставщик СПГ в мире, но в общем объёме европейского импорта СПГ его доля в 2025 году составила всего 8,5% (для сравнения: доля России за тот же период – 16,1%).Несмотря на это, рост цен на газ в Европе ускорился после того, как катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Energy временно остановила производство СПГ и сопутствующей продукции после ударов Ирана по промышленной инфраструктуре страны. По данным компании, ограничения затронули объекты в индустриальных центрах Рас‑Лаффан и Месаид. Решение принято в связи с военным инцидентом, который, по оценке оператора, создает риски для безопасной эксплуатации мощностей.В заявлении подчеркивается, что компания поддерживает рабочие отношения со всеми контрагентами и будет раскрывать дополнительную информацию по мере развития ситуации. Инцидент может оказать влияние на краткосрочную динамику поставок СПГ с крупнейшего экспортного хаба страны, однако сроки возобновления производства пока не уточняются.Ранее Министерство обороны Катара сообщило, что два беспилотных летательных аппарата, запущенных со стороны Ирана, поразили водяной резервуар электростанции в Месаиде и промышленный объект газовой отрасли в Рас-Лаффане.Кроме того, 2 марта власти Израиля дали распоряжение американской компании Chevron приостановить добычу на месторождении "Левиафан" в Средиземном море. Приостановка платформы, чью мощность сейчас расширяют до 21 млрд кубометров в год, ударила по покупателям. Больше всего, вероятно, пострадает энергодефицитный Египет, которому Chevron поставляет около 28 млн кубометров газа в сутки, начиная с августа 2025 года. Однако есть вероятность, что это ударит и по Европе. Израиль также остановил работы плавучей установки компании Energean, которая работает на небольших газовых месторождениях.Другие атаки на нефтегазовые объекты в регионеБеспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии. Об этом 2 марта сообщило Официальное агентство печати Саудовской Аравии (SPA).SPA со ссылкой на официальный источник в Минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что 2 марта в 07:04 НПЗ Рас-Танура (Ras Tanura Refinery) был атакован БПЛА. По официальной информации, НПЗ Рас-Танура получил незначительные повреждения в результате падения обломков двух сбитых БПЛА, в результате инцидента возник небольшой пожар, который был оперативно потушен силами реагирования, пострадавших и погибших нет.В качестве меры предосторожности были остановлены некоторые производственные установки на НПЗ, что не повлияло на поставки нефтепродуктов на местные рынки, сказано в сообщении SPA. По данным источников американского агентства Bloomberg, Saudi Aramco приостановила работу завода.НПЗ Рас-Танура является крупнейшим и старейшим Саудовской Аравии. Завод был запущен в 1945 году и с начала 2000-х прошел масштабную модернизацию. В частности, в 2013-2019 годах на НПЗ был реализован крупный проект Clean Fuels & Aromatics, направленный на производство низкосернистого топлива и повышение экологических стандартов. На текущий момент мощность НПЗ Рас-Танура составляет около 550 тыс. баррелей сутки (около 27,5 млн т/год).СМИ сообщили о том, что удар по НПЗ Рас-Танура нанес Иран, причём одним из первых об этом поведало издание Times of Iasrael. В свою очередь, Иран обвинил Израиль в атаке на нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco в Рас-Таннуре, назвав инцидент операцией под чужим флагом. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.По словам собеседника агентства, удар нанесли именно израильские силы, чтобы создать видимость причастности Ирана. Источник подчеркнул, что объекты Saudi Aramco никогда не входили в число целей Ирана. Он также сообщил, что Тель-Авив готовит аналогичную провокацию в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.Примечательно, что 1 марта СМИ сообщали об атаке нефтяной платформы ОАЭ в Персидском заливе. Однако название платформы до сих пор не названо, а официальные органы ОАЭ не подтверждали прямое попадание в конкретную нефтяную установку.Противоречива также информация об атаках нефтяной инфраструктуры самого Ирана. Так, 28 февраля отмечались взрывы на острове Харг, через терминал на котором идет 90% экспорта нефти из Ирана. Но масштаб последствий до сих пор неясен.Агентство Bloomberg 2 марта сообщило, что под авиаудар США якобы попал нефтепровод в районе города Ахваза в провинции Хузестан – это главный центр иранской нефтедобычи. Месторождения тут дают от 750 до 800 тыс. баррелей нефти в сутки, это почти пятая часть всей нефти, которую добывает Иран. От Ахваза также идет несколько трубопроводов, в том числе в Тегеран и на экспорт.Однако ни Вашингтон, ни Тегеран пока официально не подтвердили факт атаки именно на этот трубопровод. К вечеру понедельника иранское агентство Mehr сообщило, что нефтепроводы около Ахваза работают штатно, нападений ракетами или дронами не фиксировалось.О том, что тем временем происходит в Иране - в статье Никиты Волковича ""Коалиция Эпштейна" против Ирана"

