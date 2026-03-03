Если Киев получит ядерное оружие от Лондона и Парижа, это ускорит уничтожение Украины — Ищенко - 03.03.2026 Украина.ру
Западные страны всерьез обсуждают возможность передачи Украине ядерного оружия, но на деле это лишь опасные разговоры. Лондон и Париж прекрасно понимают: любой такой шаг обернется против них самих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил, что будет, если Киев все же получит ядерное оружие от Лондона и Парижа, о котором предупреждала СВР. "Если Украина применит ядерное оружие, то и мы по ней применим ядерное оружие. Применим ли мы в этом случае ядерное оружие по Великобритании и Франции? Думаю, что нет", — заявил обозреватель.При этом сам эксперт сомневается в реалистичности такого сценария. "Да и вообще я не очень верю, что Великобритания и Франция передадут Украине ядерное оружие", — пояснил Ищенко.Он назвал первую причину, по которой Запад не пойдет на ядерную эскалацию. "Во-первых, для них это слишком рискованный шаг. США не будут поддерживать их в ситуации ядерной конфронтации с Россией, которую они сами же спровоцировали", — добавил эксперт.Ищенко привел и вторую причину. "Во-вторых, эта передача ничего не даст, кроме ускорения уничтожения самой Украины", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в статье Сергея Зуева "Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации" на сайте Украина.ру.
05:40 03.03.2026
 
© ФотоКоллаж: Зеленский, ядерный взрыв
Западные страны всерьез обсуждают возможность передачи Украине ядерного оружия, но на деле это лишь опасные разговоры. Лондон и Париж прекрасно понимают: любой такой шаг обернется против них самих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил, что будет, если Киев все же получит ядерное оружие от Лондона и Парижа, о котором предупреждала СВР. "Если Украина применит ядерное оружие, то и мы по ней применим ядерное оружие. Применим ли мы в этом случае ядерное оружие по Великобритании и Франции? Думаю, что нет", — заявил обозреватель.
При этом сам эксперт сомневается в реалистичности такого сценария. "Да и вообще я не очень верю, что Великобритания и Франция передадут Украине ядерное оружие", — пояснил Ищенко.
Он назвал первую причину, по которой Запад не пойдет на ядерную эскалацию. "Во-первых, для них это слишком рискованный шаг. США не будут поддерживать их в ситуации ядерной конфронтации с Россией, которую они сами же спровоцировали", — добавил эксперт.
Ищенко привел и вторую причину. "Во-вторых, эта передача ничего не даст, кроме ускорения уничтожения самой Украины", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.
Также на тему ядерной эскалации — в статье Сергея Зуева "Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЛондонПарижРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.руВеликобританияФранцияЯдерное оружиеядерная угрозаядерная безопасностьвойнавойна на Украиненовости СВО Россияновости СВО сейчаспрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО
 
