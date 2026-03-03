https://ukraina.ru/20260303/esli-kiev-poluchit-yadernoe-oruzhie-ot-londona-i-parizha-eto-uskorit-unichtozhenie-ukrainy--ischenko-1076275119.html

Если Киев получит ядерное оружие от Лондона и Парижа, это ускорит уничтожение Украины — Ищенко

Западные страны всерьез обсуждают возможность передачи Украине ядерного оружия, но на деле это лишь опасные разговоры. Лондон и Париж прекрасно понимают: любой такой шаг обернется против них самих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Журналист спросил, что будет, если Киев все же получит ядерное оружие от Лондона и Парижа, о котором предупреждала СВР. "Если Украина применит ядерное оружие, то и мы по ней применим ядерное оружие. Применим ли мы в этом случае ядерное оружие по Великобритании и Франции? Думаю, что нет", — заявил обозреватель.При этом сам эксперт сомневается в реалистичности такого сценария. "Да и вообще я не очень верю, что Великобритания и Франция передадут Украине ядерное оружие", — пояснил Ищенко.Он назвал первую причину, по которой Запад не пойдет на ядерную эскалацию. "Во-первых, для них это слишком рискованный шаг. США не будут поддерживать их в ситуации ядерной конфронтации с Россией, которую они сами же спровоцировали", — добавил эксперт.Ищенко привел и вторую причину. "Во-вторых, эта передача ничего не даст, кроме ускорения уничтожения самой Украины", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в статье Сергея Зуева "Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации" на сайте Украина.ру.

