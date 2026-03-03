https://ukraina.ru/20260303/neftyanye-zanachki-pekina-pod-ugrozoy-ekspert-o-skrytykh-motivakh-udara-ssha-i-izrailya-po-iranu-1076268799.html

"Нефтяные заначки" Пекина под угрозой: эксперт о скрытых мотивах удара США и Израиля по Ирану

Война с Ираном может оказаться не просто ближневосточной разборкой, а сигналом для Пекина. Вашингтон решил показать Китаю, что его главные поставщики нефти — под прицелом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

Журналист поинтересовался, можно ли свести удар США и Израиля по Ирану не к "сионистскому заговору", а к игре против Китая. Бавырин ответил, что такая версия имеет право на существование. "Конечно, мы можем свести эту историю не к еврейскому заговору ("Трамп бомбит Иран не потому, что ему так хочется, а потом, что Израиль попросил"), а к тонкой стратегической игре против Китая", — заявил эксперт.Политолог напомнил, откуда Китай качает нефть. "Как вы знаете, есть две страны, которые считаются нефтяными заначками Китая и гарантируют ему устойчивое развитие: Иран и Венесуэла", — объяснил Бавырин.При этом у Дональда Трампа и Си Дзиньпина сейчас будут без преувеличения исторические переговоры, на которые обе стороны сделали большую ставку, уверен собеседник издания.Но политолог тут же оговорился: американский лидер вряд ли способен на такие многоходовки. "Просто для меня это слабо сочетается с личностью Трампа. Он не про долгие стратегические игры. Это человек момента, инстинкта и своего "Хочу"", — резюмировал Бавырин.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби решился на удары по Ирану, в материале "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.

