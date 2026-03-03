https://ukraina.ru/20260303/neftyanye-zanachki-pekina-pod-ugrozoy-ekspert-o-skrytykh-motivakh-udara-ssha-i-izrailya-po-iranu-1076268799.html
"Нефтяные заначки" Пекина под угрозой: эксперт о скрытых мотивах удара США и Израиля по Ирану
"Нефтяные заначки" Пекина под угрозой: эксперт о скрытых мотивах удара США и Израиля по Ирану - 03.03.2026 Украина.ру
"Нефтяные заначки" Пекина под угрозой: эксперт о скрытых мотивах удара США и Израиля по Ирану
Война с Ираном может оказаться не просто ближневосточной разборкой, а сигналом для Пекина. Вашингтон решил показать Китаю, что его главные поставщики нефти — под прицелом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-03-03T04:15
2026-03-03T04:15
2026-03-03T04:15
новости
китай
иран
дональд трамп
сша
украина.ру
венесуэла
нефть
удар по ирану
война в иране
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076246963_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_7a752eb5b9f98e49beb6f365533bded9.jpg
Журналист поинтересовался, можно ли свести удар США и Израиля по Ирану не к "сионистскому заговору", а к игре против Китая. Бавырин ответил, что такая версия имеет право на существование. "Конечно, мы можем свести эту историю не к еврейскому заговору ("Трамп бомбит Иран не потому, что ему так хочется, а потом, что Израиль попросил"), а к тонкой стратегической игре против Китая", — заявил эксперт.Политолог напомнил, откуда Китай качает нефть. "Как вы знаете, есть две страны, которые считаются нефтяными заначками Китая и гарантируют ему устойчивое развитие: Иран и Венесуэла", — объяснил Бавырин.При этом у Дональда Трампа и Си Дзиньпина сейчас будут без преувеличения исторические переговоры, на которые обе стороны сделали большую ставку, уверен собеседник издания.Но политолог тут же оговорился: американский лидер вряд ли способен на такие многоходовки. "Просто для меня это слабо сочетается с личностью Трампа. Он не про долгие стратегические игры. Это человек момента, инстинкта и своего "Хочу"", — резюмировал Бавырин.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби решился на удары по Ирану, в материале "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
китай
иран
сша
венесуэла
ближний восток
израиль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076246963_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_e462d1c443454757ecedde37de27b734.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, иран, дональд трамп, сша, украина.ру, венесуэла, нефть, удар по ирану, война в иране, ближний восток, израиль, ресурсы, война, главные новости, главное, украина.ру дзен
Новости, Китай, Иран, Дональд Трамп, США, Украина.ру, Венесуэла, нефть, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток, Израиль, ресурсы, война, Главные новости, главное, Украина.ру Дзен
"Нефтяные заначки" Пекина под угрозой: эксперт о скрытых мотивах удара США и Израиля по Ирану
Война с Ираном может оказаться не просто ближневосточной разборкой, а сигналом для Пекина. Вашингтон решил показать Китаю, что его главные поставщики нефти — под прицелом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Журналист поинтересовался, можно ли свести удар США и Израиля по Ирану не к "сионистскому заговору", а к игре против Китая. Бавырин ответил, что такая версия имеет право на существование.
"Конечно, мы можем свести эту историю не к еврейскому заговору ("Трамп бомбит Иран не потому, что ему так хочется, а потом, что Израиль попросил"), а к тонкой стратегической игре против Китая", — заявил эксперт.
Политолог напомнил, откуда Китай качает нефть. "Как вы знаете, есть две страны, которые считаются нефтяными заначками Китая и гарантируют ему устойчивое развитие: Иран и Венесуэла", — объяснил Бавырин.
При этом у Дональда Трампа и Си Дзиньпина сейчас будут без преувеличения исторические переговоры, на которые обе стороны сделали большую ставку, уверен собеседник издания.
Но политолог тут же оговорился: американский лидер вряд ли способен на такие многоходовки. "Просто для меня это слабо сочетается с личностью Трампа. Он не про долгие стратегические игры. Это человек момента, инстинкта и своего "Хочу"", — резюмировал Бавырин.
Подробнее о том, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби решился на удары по Ирану, в материале "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.