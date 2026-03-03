Зеленский "снова заплачет": Бавырин объяснил, как война в Иране отвлекает Запад от Украины - 03.03.2026 Украина.ру
Зеленский "снова заплачет": Бавырин объяснил, как война в Иране отвлекает Запад от Украины
Крупный конфликт на Ближнем Востоке неизбежно отвлечет внимание Запада от Украины. Для Киева это обернется не только информационной тишиной, но и жесткой конкуренцией за поставки оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Отвечая на вопрос журналиста о том, как война в Иране может повлиять на ситуацию с Украиной, Бавырин отметил, что для Запада она снова отойдет на второй план."Если это перерастет в крупный кризис, внимание от Украины отвлечется на какое-то время. Мы это уже видели и во время нападения "Хамаса" на Израиль, и во время прошлогодней атаки Израиля на Иран", — напомнил эксперт.По словам политолога, реакция Киева будет предсказуемой. "Тогда Зеленский плакал, что ему не уделяют должного внимания, понимая, что Израиль станет конкурентом Украины за поставки оружия. Такого же эффекта надо ожидать и теперь", — заявил Бавырин, добавив, что, безусловно, вырастут цены на нефть.Однако, по мнению политтехнолога, для России есть вещи важнее сиюминутной выгоды. "Хотя тот факт, что Иран подставил нам плечо в начале СВО, гораздо ценнее, чем несколько лишних долларов за баррель", — отметил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби решился на удары по Ирану, в материале "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
Зеленский "снова заплачет": Бавырин объяснил, как война в Иране отвлекает Запад от Украины

05:50 03.03.2026
 
ДзенTelegram
Крупный конфликт на Ближнем Востоке неизбежно отвлечет внимание Запада от Украины. Для Киева это обернется не только информационной тишиной, но и жесткой конкуренцией за поставки оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Отвечая на вопрос журналиста о том, как война в Иране может повлиять на ситуацию с Украиной, Бавырин отметил, что для Запада она снова отойдет на второй план.
"Если это перерастет в крупный кризис, внимание от Украины отвлечется на какое-то время. Мы это уже видели и во время нападения "Хамаса" на Израиль, и во время прошлогодней атаки Израиля на Иран", — напомнил эксперт.
По словам политолога, реакция Киева будет предсказуемой. "Тогда Зеленский плакал, что ему не уделяют должного внимания, понимая, что Израиль станет конкурентом Украины за поставки оружия. Такого же эффекта надо ожидать и теперь", — заявил Бавырин, добавив, что, безусловно, вырастут цены на нефть.
Однако, по мнению политтехнолога, для России есть вещи важнее сиюминутной выгоды. "Хотя тот факт, что Иран подставил нам плечо в начале СВО, гораздо ценнее, чем несколько лишних долларов за баррель", — отметил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби решился на удары по Ирану, в материале "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния