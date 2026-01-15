https://ukraina.ru/20260115/kak-nikogda-blizki-kto-medlit-na-poroge-mirnogo-uregulirovaniya-khronika-sobytiy-na-utro-15-yanvarya--1074317677.html

"Как никогда близки": кто медлит на пороге мирного урегулирования? Хроника событий на утро 15 января

Постпред США при НАТО допустил скорое урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин готов к сделке по Украине, а Владимир Зеленский медлит. В то же время США перебрасывают авианосную группу с Дальнего Востока на Ближний Восток

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер высказал мнение, что стороны украинского конфликта вплотную приблизились к возможности его урегулирования. Дипломат заявил, что война должна закончиться, проведя аналогию с американским футболом. "В футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима здесь", — сказал Уитакер, отметив, что финальный этап переговоров будет трудным. При этом он добавил, что испытывает хорошее предчувствие на этот счёт.Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, но Киев оттягивает этот процесс. Соответствующее мнение американский лидер высказал в интервью агентству Reuters.По словам Трампа, президент России Владимир Путин уже настроен на заключение сделки и завершение боевых действий, тогда как Владимир Зеленский демонстрирует неготовность. "Я думаю, что он (Путин - Ред.) готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", — сказал глава Белого дома.Ранее Трамп называл себя единственным козырем Зеленского, намекая на ключевую роль Вашингтона в возможных мирных переговорах. Соединённые Штаты начали передислокацию военно-морской группировки в зону потенциального конфликта. Как сообщает журналистка телеканала NewsNation Келли Майер, авианосная ударная группа США вышла из акватории Южно-Китайского моря и взяла курс на Ближний Восток, в зону ответственности Центрального командования.На перемещение ударной группировки потребуется около недели. Решение о переброске авианосцев принято на фоне эскалации напряжённости в регионе.Между тем американский журналист Такер Карлсон высказал мнение о неминуемом обострении внешней политики США. В новом выпуске своей программы он заявил, что Вашингтон готовится нанести удары по Ирану и изъять Гренландию у Дании."Мы ждем того, что выглядит, как неминуемые удары по Ирану", — сказал Карлсон, отметив, что, хотя он не может быть уверен, все признаки указывают на приближение каких-то масштабных действий. Журналист резюмировал: "Выглядит будто мы ударим по Ирану, или сделаем что-то там. Выглядит так, будто США заберут Гренландию у Дании".Одновременно с этим издание Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на представителя вооруженных сил республики, сообщило, что французские военнослужащие примут участие в европейской военной миссии в Гренландии. О намерении отправить своих военных в Гренландию заявили также Германия и Швеция. Речь идет о разведывательных подразделениях. Какая-либо дополнительная информация по этому поводу не приводится.Фронтовая сводкаНачальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил о развитии наступления практически на всех участках фронта. По его словам, за первые две недели января были освобождены восемь населённых пунктов и более 300 квадратных километров территории.Герасимов также сообщил, что все попытки ВСУ осуществить "демонстрацию присутствия" в уже освобождённом Купянске были пресечены. Он подробно охарактеризовал действия российских группировок войск: "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, "Запад" наступает на Краснолиманском направлении, а "Восток" после освобождения Гуляйполя развивает успех в Запорожской области.На Красноармейском направлении, как отметил начальник Генштаба, группировка "Центр" продолжает наступление после взятия Красноармейска и Димитрова, освобождая территорию ДНР. На южном фланге "Южная" группировка продвигается на запад в направлении Славянска, а силы группировки "Днепр" наступают в сторону Запорожья. Продолжаются и бои в городе Константиновке, где ведётся операция по уничтожению окружённых подразделений ВСУ.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Запорожском направлении продолжаются бои в северной части Приморского, отмечается продвижение к окраинам села Веселянка.На Купянском направлении идут тяжёлые позиционные бои в городской черте. Минобороны России опровергло заявление ВСУ о взятии здания городской администрации. Боестолкновения также продолжаются на восточном берегу реки Оскол в районе Подолов и Купянска-Узлового.На Краснолиманском направлении российские подразделения закрепляются в населённых пунктах Александровка и Сосновое, а также выходят на окраины Святогорска. Противник признаёт присутствие сил ВС РФ в районе села Пришиб.

