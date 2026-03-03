https://ukraina.ru/20260303/urok-linkolna-dlya-trampa-pochemu-nelzya-nachinat-voynu-bez-podderzhki-naroda--mnenie-ischenko-1076274077.html
Урок Линкольна для Трампа: почему нельзя начинать войну без поддержки народа — мнение Ищенко
Президент США не может просто так взять и начать войну — даже гражданскую. Аврааму Линкольну в свое время пришлось пойти на хитрость с фортом Сантер, чтобы южане сами сделали первый выстрел и настроили против себя общественное мнение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам политолога, президенту США значительно проще было пойти на развязывание войны с Ираном, чем на развязывание гражданской войны. Ищенко напомнил про историю Америки времен противостояния Севера и Юга."Линкольну нужно было начать гражданскую войну, чтобы покорить Юг. Не просто оставить южные штаты в составе союза, а заставить их смириться с тем, что развитие Америки пойдет по лекалам Севера, а Юг станет их сырьевым придатком и не сможет ни с кем самостоятельно торговать", — рассказал эксперт.По словам обозревателя, для этого была устроена провокация с фортом Сантер, когда южан вынудили начать обстрел этого форта и обвинили в том, что они развязали гражданскую войну. После этого Линкольн объявил южные штаты зоной мятежа, и война началась, пояснил Ищенко.Он обратил внимание на то, что Юг изначально не хотел воевать. "Конфедерация войну не собиралась начинать. "Мы отделились, а вы живите, как хотите"", — процитировал позицию южан эксперт.Ищенко объяснил, почему Линкольн не мог просто напасть первым. "Федеральная армия не превышала 15 тысяч человек. <...> То есть федеральному центру для проведения внешней политики нужна была поддержка каждого конкретного штата", — напомнил обозреватель.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию внутри США — в статье Елены Мурзиной "Клинтоны и Эпштейн. "Неприкасаемые" на допросе" на сайте Украина.ру.
По словам политолога, президенту США значительно проще было пойти на развязывание войны с Ираном, чем на развязывание гражданской войны. Ищенко напомнил про историю Америки времен противостояния Севера и Юга.
"Линкольну нужно было начать гражданскую войну, чтобы покорить Юг. Не просто оставить южные штаты в составе союза, а заставить их смириться с тем, что развитие Америки пойдет по лекалам Севера, а Юг станет их сырьевым придатком и не сможет ни с кем самостоятельно торговать", — рассказал эксперт.
По словам обозревателя, для этого была устроена провокация с фортом Сантер, когда южан вынудили начать обстрел этого форта и обвинили в том, что они развязали гражданскую войну. После этого Линкольн объявил южные штаты зоной мятежа, и война началась, пояснил Ищенко.
Он обратил внимание на то, что Юг изначально не хотел воевать. "Конфедерация войну не собиралась начинать. "Мы отделились, а вы живите, как хотите"", — процитировал позицию южан эксперт.
Ищенко объяснил, почему Линкольн не мог просто напасть первым. "Федеральная армия не превышала 15 тысяч человек. <...> То есть федеральному центру для проведения внешней политики нужна была поддержка каждого конкретного штата", — напомнил обозреватель.
Также про ситуацию внутри США — в статье Елены Мурзиной "Клинтоны и Эпштейн. "Неприкасаемые" на допросе" на сайте Украина.ру.