https://ukraina.ru/20260303/ischenko-tramp-vybral-voynu-s-iranom-potomu-chto-boitsya-nachinat-grazhdanskuyu-v-ssha-1076273551.html
Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США
Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США - 03.03.2026 Украина.ру
Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США
Дональд Трамп пошел на военную операцию против Ирана не от хорошей жизни — внутри страны его положение шаткое. Развязывать гражданскую войну, на которую его толкают демократы, американский лидер не готов, а бомбить чужие территории гораздо безопаснее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-03T05:30
2026-03-03T05:30
2026-03-03T05:30
новости
иран
сша
америка
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
гражданская война
международные отношения
удар по ирану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg
Журналист напомнил о более раннем тезисе Ищенко про гражданскую войну в США и спросил, актуален ли он сейчас, когда начались бомбардировки Ирана. Ростислав Ищенко объяснил, почему президент США выбрал именно такой сценарий. "В том-то и дело, что Трампу значительно проще было пойти на развязывание войны с Ираном, чем на развязывание гражданской войны", — заявил обозреватель.По словам эксперта, гражданские войны всегда начинают небольшие группы энтузиастов с двух сторон, а выигрывает в них тот, на чью сторону переходит инертная масса. При этом ее можно обмануть или подкупить, пояснил Ищенко.Он обратил внимание на то, что в Америке сейчас сложилась патовая ситуация. "В США эту историю перебрасывают друг другу как горячую картошку: "Давайте вы начнете. Нет, давайте вы начнете"", — привел пример обозреватель.Он подчеркнул, что стороны уже смирились с неизбежностью конфликта. "Сейчас обе группировки пришли к тому, что миром дело вряд ли решится. Но брать на себя ответственность за развязывание гражданской войны никто не хочет", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Александр Степанов: Сейчас ключевая задача Ирана - укрепить ПВО и нанести урон авианосной группировке США" на сайте Украина.ру.
иран
сша
америка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:34:994:780_1920x0_80_0_0_efbbdb9b11272549e6dcb23f0141a4be.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, америка, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, гражданская война, международные отношения, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Иран, США, Америка, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, гражданская война, международные отношения, удар по Ирану, война в Иране, Главные новости, главное, эксперты, аналитики, Аналитика
Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США
Дональд Трамп пошел на военную операцию против Ирана не от хорошей жизни — внутри страны его положение шаткое. Развязывать гражданскую войну, на которую его толкают демократы, американский лидер не готов, а бомбить чужие территории гораздо безопаснее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист напомнил о более раннем тезисе Ищенко про гражданскую войну в США и спросил, актуален ли он сейчас, когда начались бомбардировки Ирана. Ростислав Ищенко объяснил, почему президент США выбрал именно такой сценарий.
"В том-то и дело, что Трампу значительно проще было пойти на развязывание войны с Ираном, чем на развязывание гражданской войны", — заявил обозреватель.
По словам эксперта, гражданские войны всегда начинают небольшие группы энтузиастов с двух сторон, а выигрывает в них тот, на чью сторону переходит инертная масса. При этом ее можно обмануть или подкупить, пояснил Ищенко.
Он обратил внимание на то, что в Америке сейчас сложилась патовая ситуация. "В США эту историю перебрасывают друг другу как горячую картошку: "Давайте вы начнете. Нет, давайте вы начнете"", — привел пример обозреватель.
Он подчеркнул, что стороны уже смирились с неизбежностью конфликта. "Сейчас обе группировки пришли к тому, что миром дело вряд ли решится. Но брать на себя ответственность за развязывание гражданской войны никто не хочет", — резюмировал Ростислав Ищенко.