Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США - 03.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260303/ischenko-tramp-vybral-voynu-s-iranom-potomu-chto-boitsya-nachinat-grazhdanskuyu-v-ssha-1076273551.html
Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США
Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США - 03.03.2026 Украина.ру
Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США
Дональд Трамп пошел на военную операцию против Ирана не от хорошей жизни — внутри страны его положение шаткое. Развязывать гражданскую войну, на которую его толкают демократы, американский лидер не готов, а бомбить чужие территории гораздо безопаснее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-03T05:30
2026-03-03T05:30
новости
иран
сша
америка
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
гражданская война
международные отношения
удар по ирану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg
Журналист напомнил о более раннем тезисе Ищенко про гражданскую войну в США и спросил, актуален ли он сейчас, когда начались бомбардировки Ирана. Ростислав Ищенко объяснил, почему президент США выбрал именно такой сценарий. "В том-то и дело, что Трампу значительно проще было пойти на развязывание войны с Ираном, чем на развязывание гражданской войны", — заявил обозреватель.По словам эксперта, гражданские войны всегда начинают небольшие группы энтузиастов с двух сторон, а выигрывает в них тот, на чью сторону переходит инертная масса. При этом ее можно обмануть или подкупить, пояснил Ищенко.Он обратил внимание на то, что в Америке сейчас сложилась патовая ситуация. "В США эту историю перебрасывают друг другу как горячую картошку: "Давайте вы начнете. Нет, давайте вы начнете"", — привел пример обозреватель.Он подчеркнул, что стороны уже смирились с неизбежностью конфликта. "Сейчас обе группировки пришли к тому, что миром дело вряд ли решится. Но брать на себя ответственность за развязывание гражданской войны никто не хочет", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Александр Степанов: Сейчас ключевая задача Ирана - укрепить ПВО и нанести урон авианосной группировке США" на сайте Украина.ру.
иран
сша
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:34:994:780_1920x0_80_0_0_efbbdb9b11272549e6dcb23f0141a4be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, америка, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, гражданская война, международные отношения, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Иран, США, Америка, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, гражданская война, международные отношения, удар по Ирану, война в Иране, Главные новости, главное, эксперты, аналитики, Аналитика

Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США

05:30 03.03.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Дональд Трамп пошел на военную операцию против Ирана не от хорошей жизни — внутри страны его положение шаткое. Развязывать гражданскую войну, на которую его толкают демократы, американский лидер не готов, а бомбить чужие территории гораздо безопаснее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист напомнил о более раннем тезисе Ищенко про гражданскую войну в США и спросил, актуален ли он сейчас, когда начались бомбардировки Ирана. Ростислав Ищенко объяснил, почему президент США выбрал именно такой сценарий.
"В том-то и дело, что Трампу значительно проще было пойти на развязывание войны с Ираном, чем на развязывание гражданской войны", — заявил обозреватель.
По словам эксперта, гражданские войны всегда начинают небольшие группы энтузиастов с двух сторон, а выигрывает в них тот, на чью сторону переходит инертная масса. При этом ее можно обмануть или подкупить, пояснил Ищенко.
Он обратил внимание на то, что в Америке сейчас сложилась патовая ситуация. "В США эту историю перебрасывают друг другу как горячую картошку: "Давайте вы начнете. Нет, давайте вы начнете"", — привел пример обозреватель.
Он подчеркнул, что стороны уже смирились с неизбежностью конфликта. "Сейчас обе группировки пришли к тому, что миром дело вряд ли решится. Но брать на себя ответственность за развязывание гражданской войны никто не хочет", — резюмировал Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Александр Степанов: Сейчас ключевая задача Ирана - укрепить ПВО и нанести урон авианосной группировке США" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШААмерикаРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.ругражданская войнамеждународные отношенияудар по Иранувойна в ИранеГлавные новостиглавноеэкспертыаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:19Дмитрий Краснов: Ударив по Ирану, Трамп кольнул Китай и сделал реверанс в сторону России
06:10Если Иран устоит, Трамп будет договариваться "кулаком по столу" — эксперт про методы США
06:04Украину превратят в лунный пейзаж. Эксперты и политики о будущем страны и мира
06:00"На Украине установился фашистский режим": политолог о природе украинского национализма
05:54Энергетические войны: Реакция мирового рынка на войну Израиля и США против Ирана
05:50Зеленский "снова заплачет": Бавырин объяснил, как война в Иране отвлекает Запад от Украины
05:40Если Киев получит ядерное оружие от Лондона и Парижа, это ускорит уничтожение Украины — Ищенко
05:30Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США
05:20"Россию надо как-то наказать": Колташов о немецкой пропаганде и сознании европейцев
05:10Ищенко: Если Трамп развяжет гражданскую войну в США, он может остаться без армии и спецслужб
05:00Трамп с "зажженными спичками" и главная цель США в Иране — Бавырин о ситуации на Ближнем Востоке
04:50Радиоактивные кирпичи и песок: чем грязная бомба отличается от ядерного оружия — мнение Ищенко
04:40"Трамп и сам хотел по-плохому": Бавырин усомнился в версии NBC про вмешательство Израиля
04:33Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Подлодка в Днепре и пилоты для "Рафалей": Ищенко о том, сможет ли Киев применить ядерное оружие
04:15"Нефтяные заначки" Пекина под угрозой: эксперт о скрытых мотивах удара США и Израиля по Ирану
04:14Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
04:00Урок Линкольна для Трампа: почему нельзя начинать войну без поддержки народа — мнение Ищенко
03:35Трамп обсудил с лидерами курдов в Ираке войну с Ираном — Axios
03:17Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры — Небензя
Лента новостейМолния