Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США

Ищенко: Трамп выбрал войну с Ираном, потому что боится начинать гражданскую в США

Дональд Трамп пошел на военную операцию против Ирана не от хорошей жизни — внутри страны его положение шаткое. Развязывать гражданскую войну, на которую его толкают демократы, американский лидер не готов, а бомбить чужие территории гораздо безопаснее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Журналист напомнил о более раннем тезисе Ищенко про гражданскую войну в США и спросил, актуален ли он сейчас, когда начались бомбардировки Ирана. Ростислав Ищенко объяснил, почему президент США выбрал именно такой сценарий. "В том-то и дело, что Трампу значительно проще было пойти на развязывание войны с Ираном, чем на развязывание гражданской войны", — заявил обозреватель.По словам эксперта, гражданские войны всегда начинают небольшие группы энтузиастов с двух сторон, а выигрывает в них тот, на чью сторону переходит инертная масса. При этом ее можно обмануть или подкупить, пояснил Ищенко.Он обратил внимание на то, что в Америке сейчас сложилась патовая ситуация. "В США эту историю перебрасывают друг другу как горячую картошку: "Давайте вы начнете. Нет, давайте вы начнете"", — привел пример обозреватель.Он подчеркнул, что стороны уже смирились с неизбежностью конфликта. "Сейчас обе группировки пришли к тому, что миром дело вряд ли решится. Но брать на себя ответственность за развязывание гражданской войны никто не хочет", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Александр Степанов: Сейчас ключевая задача Ирана - укрепить ПВО и нанести урон авианосной группировке США" на сайте Украина.ру.

