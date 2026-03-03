https://ukraina.ru/20260303/radioaktivnye-kirpichi-i-pesok-chem-gryaznaya-bomba-otlichaetsya-ot-yadernogo-oruzhiya--mnenie-ischenko-1076277363.html

Радиоактивные кирпичи и песок: чем грязная бомба отличается от ядерного оружия — мнение Ищенко

Радиоактивные кирпичи и песок: чем грязная бомба отличается от ядерного оружия — мнение Ищенко

Когда говорят о ядерном оружии для Украины, часто путают настоящие боеголовки с так называемой грязной бомбой. Сделать последнюю Киев действительно способен, но эффект от нее будет скорее психологическим, чем военным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие. Комментируя последствия передачи ядерных компонентов, Ищенко призвал не смешивать понятия. Политолог уточнил, что грязная бомба — это устройство, которое может привести к временному заражению местности на не очень большом участке, когда фугасный заряд разбрасывает радиоактивные кирпичи, песок и все, что туда накидают.Он сравнил эффект от грязной бомбы и настоящего ядерного удара. "Это тоже психологически неприятно, но это не то же самое, что сбросить на какой-то город пару мегатонн", — добавил эксперт.Ищенко напомнил о своих давних прогнозах. "Максимум, что возможно — так это создание ядерного устройства для провокаций на Украине, когда они его взорвут и скажут, что это Россия [якобы] нанесла по ним ядерный удар. С них станется. Я еще до 2022 года такую провокацию не исключал", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в Павла Котова "Украина за неделю. Ядерный шантаж" на сайте Украина.ру.

