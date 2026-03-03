https://ukraina.ru/20260303/radioaktivnye-kirpichi-i-pesok-chem-gryaznaya-bomba-otlichaetsya-ot-yadernogo-oruzhiya--mnenie-ischenko-1076277363.html
Радиоактивные кирпичи и песок: чем грязная бомба отличается от ядерного оружия — мнение Ищенко
Радиоактивные кирпичи и песок: чем грязная бомба отличается от ядерного оружия — мнение Ищенко - 03.03.2026 Украина.ру
Радиоактивные кирпичи и песок: чем грязная бомба отличается от ядерного оружия — мнение Ищенко
Когда говорят о ядерном оружии для Украины, часто путают настоящие боеголовки с так называемой грязной бомбой. Сделать последнюю Киев действительно способен, но эффект от нее будет скорее психологическим, чем военным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-03T04:50
2026-03-03T04:50
2026-03-03T04:50
новости
украина
киев
великобритания
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
ядерный
ядерное оружие
ядерная угроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045665940_0:386:2955:2048_1920x0_80_0_0_f7cc417aea8c10d5d2a779a67a603e80.jpg
СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие. Комментируя последствия передачи ядерных компонентов, Ищенко призвал не смешивать понятия. Политолог уточнил, что грязная бомба — это устройство, которое может привести к временному заражению местности на не очень большом участке, когда фугасный заряд разбрасывает радиоактивные кирпичи, песок и все, что туда накидают.Он сравнил эффект от грязной бомбы и настоящего ядерного удара. "Это тоже психологически неприятно, но это не то же самое, что сбросить на какой-то город пару мегатонн", — добавил эксперт.Ищенко напомнил о своих давних прогнозах. "Максимум, что возможно — так это создание ядерного устройства для провокаций на Украине, когда они его взорвут и скажут, что это Россия [якобы] нанесла по ним ядерный удар. С них станется. Я еще до 2022 года такую провокацию не исключал", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в Павла Котова "Украина за неделю. Ядерный шантаж" на сайте Украина.ру.
украина
киев
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045665940_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09136a308a93f8c36832ff06b947148e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, великобритания, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, грязная бомба, главные новости, главное, провокация, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, прогнозы по украине, прогноз войны на украине
Новости, Украина, Киев, Великобритания, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, ядерный, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, грязная бомба, Главные новости, главное, провокация, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, прогнозы по Украине, прогноз войны на Украине
Радиоактивные кирпичи и песок: чем грязная бомба отличается от ядерного оружия — мнение Ищенко
Когда говорят о ядерном оружии для Украины, часто путают настоящие боеголовки с так называемой грязной бомбой. Сделать последнюю Киев действительно способен, но эффект от нее будет скорее психологическим, чем военным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие. Комментируя последствия передачи ядерных компонентов, Ищенко призвал не смешивать понятия.
"У нас еще под ядерным оружием понимают грязную бомбу. Да, Украина ее может сделать сама, но все-таки это не ядерное оружие", — заявил эксперт.
Политолог уточнил, что грязная бомба — это устройство, которое может привести к временному заражению местности на не очень большом участке, когда фугасный заряд разбрасывает радиоактивные кирпичи, песок и все, что туда накидают.
Он сравнил эффект от грязной бомбы и настоящего ядерного удара. "Это тоже психологически неприятно, но это не то же самое, что сбросить на какой-то город пару мегатонн", — добавил эксперт.
Ищенко напомнил о своих давних прогнозах. "Максимум, что возможно — так это создание ядерного устройства для провокаций на Украине, когда они его взорвут и скажут, что это Россия [якобы] нанесла по ним ядерный удар. С них станется. Я еще до 2022 года такую провокацию не исключал", — подытожил собеседник издания.
Также на тему ядерной эскалации — в Павла Котова "Украина за неделю. Ядерный шантаж" на сайте Украина.ру.