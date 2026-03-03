"Трамп и сам хотел по-плохому": Бавырин усомнился в версии NBC про вмешательство Израиля - 03.03.2026 Украина.ру
"Трамп и сам хотел по-плохому": Бавырин усомнился в версии NBC про вмешательство Израиля
Американские журналисты из NBC написали, что Вашингтон почти договорился с Тегераном, но Израиль все испортил. Однако сам Дональд Трамп тоже горел желанием ударить по Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Политолог с иронией отозвался о том, что любые разборки на Ближнем Востоке упираются в теорию заговора. "Особенность сегодняшнего момента состоит в том, что как бы ты не комментировал ситуацию на Ближнем Востоке, ты все равно начинаешь раскрывать сионистский заговор", — заявил собеседник Украина.ру.Он привел в пример публикации в крупных американских СМИ, которые вышли сразу после первых ударов. "NBC прямо пишет, что США и Иран были близки к договоренностям, но вмешался Израиль и все поломал", — напомнил Бавырин.Но эксперт сомневается, что Тель-Авив действовал в одиночку. "Я бы все же поставил это под сомнение. Я видел решимость Трампа сыграть по-крупному и по-плохому со всеми этими бомбометаниями. Условия Ирану были выставлены совершенно невыполнимые", — пояснил американист.При этом он признает: израильское лобби тоже сработало. "И все же, Израиль и Нетаньяху лоббировали этот конфликт. Они прямо об этом говорят", — подытожил Дмитрий Бавырин.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби решился на удары по Ирану, в материале "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
"Трамп и сам хотел по-плохому": Бавырин усомнился в версии NBC про вмешательство Израиля

Американские журналисты из NBC написали, что Вашингтон почти договорился с Тегераном, но Израиль все испортил. Однако сам Дональд Трамп тоже горел желанием ударить по Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Политолог с иронией отозвался о том, что любые разборки на Ближнем Востоке упираются в теорию заговора. "Особенность сегодняшнего момента состоит в том, что как бы ты не комментировал ситуацию на Ближнем Востоке, ты все равно начинаешь раскрывать сионистский заговор", — заявил собеседник Украина.ру.
Он привел в пример публикации в крупных американских СМИ, которые вышли сразу после первых ударов. "NBC прямо пишет, что США и Иран были близки к договоренностям, но вмешался Израиль и все поломал", — напомнил Бавырин.
Но эксперт сомневается, что Тель-Авив действовал в одиночку. "Я бы все же поставил это под сомнение. Я видел решимость Трампа сыграть по-крупному и по-плохому со всеми этими бомбометаниями. Условия Ирану были выставлены совершенно невыполнимые", — пояснил американист.
При этом он признает: израильское лобби тоже сработало. "И все же, Израиль и Нетаньяху лоббировали этот конфликт. Они прямо об этом говорят", — подытожил Дмитрий Бавырин.
Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби решился на удары по Ирану, в материале "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
