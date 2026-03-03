https://ukraina.ru/20260303/ugroza-vrazheskikh-bpla-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1076290617.html

Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу

Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу - 03.03.2026 Украина.ру

Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Сводку на 4:00 мск 3 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-03-03T04:14

2026-03-03T04:14

2026-03-03T04:14

украина.ру

сво

спецоперация

россия

пво

вс рф

крым

севастополь

херсонская область

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 3 марта объявлялась в Крыму и Севастополе, в Херсонской, Белгородской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в ДНР и ЛНР, в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Запорожской областях.Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск пострадали семь человек, включая подростка, повреждены более ста домов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крым

севастополь

херсонская область

белгородская область

днр

лнр

волгоградская область

ростовская область

воронежская область

запорожская область

новороссийск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, сво, спецоперация, россия, пво, вс рф, крым, севастополь, херсонская область, белгородская область, днр, лнр, волгоградская область, ростовская область, воронежская область, запорожская область, новороссийск, бпла, бпла сегодня, угроза, всу, вооруженные силы украины