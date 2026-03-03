Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу - 03.03.2026 Украина.ру
Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу - 03.03.2026 Украина.ру
Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Сводку на 4:00 мск 3 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-03-03T04:14
2026-03-03T04:14
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 3 марта объявлялась в Крыму и Севастополе, в Херсонской, Белгородской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в ДНР и ЛНР, в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Запорожской областях.Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск пострадали семь человек, включая подростка, повреждены более ста домов.
украина.ру, сво, спецоперация, россия, пво, вс рф, крым, севастополь, херсонская область, белгородская область, днр, лнр, волгоградская область, ростовская область, воронежская область, запорожская область, новороссийск, бпла, бпла сегодня, угроза, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, СВО, Спецоперация, Россия, ПВО, ВС РФ, Крым, Севастополь, Херсонская область, Белгородская область, ДНР, ЛНР, Волгоградская область, Ростовская область, Воронежская область, Запорожская область, Новороссийск, БПЛА, БПЛА сегодня, угроза, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу

04:14 03.03.2026
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Сводку на 4:00 мск 3 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 3 марта объявлялась в Крыму и Севастополе, в Херсонской, Белгородской областях.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в ДНР и ЛНР, в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Запорожской областях.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск пострадали семь человек, включая подростка, повреждены более ста домов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
