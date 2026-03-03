https://ukraina.ru/20260303/ugroza-vrazheskikh-bpla-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1076290617.html
Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу - 03.03.2026
Угроза вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Сводку на 4:00 мск 3 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 3 марта объявлялась в Крыму и Севастополе, в Херсонской, Белгородской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в ДНР и ЛНР, в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Запорожской областях.Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск пострадали семь человек, включая подростка, повреждены более ста домов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
