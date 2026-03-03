https://ukraina.ru/20260303/tramp-s-zazhzhennymi-spichkami-i-glavnaya-tsel-ssha-v-irane--bavyrin-o-situatsii-na-blizhnem-vostoke-1076267760.html

Трамп с "зажженными спичками" и главная цель США в Иране — Бавырин о ситуации на Ближнем Востоке

США и Израиль начали войну против Ирана, прикрываясь "заботой" о своих гражданах. На самом деле Вашингтон и Тель-Авив хотели либо уничтожить иранское руководство, либо устроить бунт в нефтяных регионах. Об истинных целях удара и рисках для самого Трампа в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Бавырин

США начали масштабную военную операцию против Ирана с целью "защиты американского народа от угрозы со стороны Тегерана", заявил 28 февраля Дональд Трамп. Также о превентивной атаке на Иран объявил Израиль, а министр обороны Исраэль Кац ввел чрезвычайное положение по всей стране.Политолог заявил, что слова Трампа про защиту американцев — просто прикрытие. "Насколько я понимаю, программа максимум для США и Израиля — вызвать такую эскалацию, которая либо обнулит иранское руководство, либо поднимет бунт в нефтеносных провинциях Ирана", — объяснил эксперт.Бавырин обратил внимание на заявление израильского премьера, которое тот сделал в первые часы войны. "Нетаньяху, выступая с официальным заявлениям по поводу этой войны, прямо через запятую обратился к народам Ирана, призвав их взять власть в свои руки", — рассказал политолог.При этом сам Трамп, по словам Бавырина, не до конца контролировал происходящее. "Трамп сейчас сидит по середине порохового погреба и бросает в разные стороны зажженные спички. Поэтому риск того, что долбанет серьезно, очень большой", — подчеркнул американист.Но у Белого дома оказался запасной план на случай, если Иран выстоит. "При этом сами США хотят, чтобы это закончилось за два-три дня при любом исходе. Если иранский режим устоит, они проведут масштабную серию ударов, а потом предложат договариваться дальше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби решился на удары по Ирану, в материале "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.

