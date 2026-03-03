https://ukraina.ru/20260303/esli-iran-ustoit-tramp-budet-dogovarivatsya-kulakom-po-stolu--ekspert-pro-metody-ssha-1076271793.html

Если Иран устоит, Трамп будет договариваться "кулаком по столу" — эксперт про методы США

Если Иран устоит, Трамп будет договариваться "кулаком по столу" — эксперт про методы США

Дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке будет зависеть от первых дней военной операции. Если Иран выстоит под ударами, Дональд Трамп вернется к переговорам, но с позиции силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы".Журналист спросил, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, если следующие дни пройдут в ракетных перестрелках без конкретики. Бавырин ответил, что судьба Ирана решится в ближайшее время. "Как я уже сказал, масштабные потрясения, свержение режима и откол нефтяных провинций — это программа максимум для США и Израиля. Если же Иран устоит, Трамп попробует договориться еще раз, громыхая кулаком по столу", — спрогнозировал эксперт.По словам политолога, все зависит от того, насколько успешно США и Израиль выполнят свои задачи на первом этапе. Договорились стороны примерно так: США вышибает ракетную инфраструктуру, а Израиль уничтожает иранское руководство, раскрыл детали Бавырин.Сам эксперт считает, что Иран выстоит. "Мне кажется, Иран все же выстоит", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби решился на удары по Ирану, в материале "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.

