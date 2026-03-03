Если Иран устоит, Трамп будет договариваться "кулаком по столу" — эксперт про методы США - 03.03.2026 Украина.ру
Если Иран устоит, Трамп будет договариваться "кулаком по столу" — эксперт про методы США
Дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке будет зависеть от первых дней военной операции. Если Иран выстоит под ударами, Дональд Трамп вернется к переговорам, но с позиции силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-03-03T06:10
В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы".Журналист спросил, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, если следующие дни пройдут в ракетных перестрелках без конкретики. Бавырин ответил, что судьба Ирана решится в ближайшее время. "Как я уже сказал, масштабные потрясения, свержение режима и откол нефтяных провинций — это программа максимум для США и Израиля. Если же Иран устоит, Трамп попробует договориться еще раз, громыхая кулаком по столу", — спрогнозировал эксперт.По словам политолога, все зависит от того, насколько успешно США и Израиль выполнят свои задачи на первом этапе. Договорились стороны примерно так: США вышибает ракетную инфраструктуру, а Израиль уничтожает иранское руководство, раскрыл детали Бавырин.Сам эксперт считает, что Иран выстоит. "Мне кажется, Иран все же выстоит", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби решился на удары по Ирану, в материале "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, украина.ру, удар по ирану, война в иране, ближний восток, международные отношения, война, геополитика, главные новости, главное
Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток, международные отношения, война, геополитика, Главные новости, главное

Если Иран устоит, Трамп будет договариваться "кулаком по столу" — эксперт про методы США

06:10 03.03.2026
 
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
- РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке будет зависеть от первых дней военной операции. Если Иран выстоит под ударами, Дональд Трамп вернется к переговорам, но с позиции силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы".
Журналист спросил, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, если следующие дни пройдут в ракетных перестрелках без конкретики.
Бавырин ответил, что судьба Ирана решится в ближайшее время. "Как я уже сказал, масштабные потрясения, свержение режима и откол нефтяных провинций — это программа максимум для США и Израиля. Если же Иран устоит, Трамп попробует договориться еще раз, громыхая кулаком по столу", — спрогнозировал эксперт.
По словам политолога, все зависит от того, насколько успешно США и Израиль выполнят свои задачи на первом этапе. Договорились стороны примерно так: США вышибает ракетную инфраструктуру, а Израиль уничтожает иранское руководство, раскрыл детали Бавырин.
Сам эксперт считает, что Иран выстоит. "Мне кажется, Иран все же выстоит", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби решился на удары по Ирану, в материале "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
