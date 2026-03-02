https://ukraina.ru/20260302/andrey-grozin-iran-vystoit-esli-zastavit-ssha-platit-nepomernuyu-tsenu-za-kazhdyy-den-voyny-1076270031.html

Андрей Грозин: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны

Ирану необходимо тянуть время, делать цену войны для американцев с каждым днем все более неприемлемой. Для этого можно использовать любые средства, тем более вопрос стоит о выживании Ирана не только как Исламской республики, а как государства.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Иран не планирует вести никаких переговоров с США, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани. Президент США Дональд Трамп при этом не стал полностью отвергать возможность наземной операции против Ирана.- Андрей Валентинович, Трамп отводит 4 недели или даже меньше на завершение операции против Ирана, причем он, судя по всему, даже готов к серьезным людским потерям. хватит ли ему этого срока, чтобы сломить Исламскую республику?- Если сохранится нынешний темп противостояния, то разгромной победы у так называемой коалиции Эпштейна. Изначально ставилась цель обезглавливающим ударом поставить государство в ситуацию, когда некому будет отдавать приказы на ввод протоколов противодействия. Но иранское руководство сделало выводы из 12-дневной кампании прошлого года, и эти протоколы запустились буквально через 15 минут после массированного удара по заседанию с участием рахбара и высшего руководства с уничтожением присутствующих и их родственников.Заместители погибших руководителей автоматически запустили систему, и начались неприятности у военных объектов США. События второго дня грозят перерасти в танкерную войну, которая была характерна для завершающего этапа ирано-иракской войны. На этом этапе развития вооружений это может иметь очень неприятные последствия для мирового энергетического рынка. Удары по энергетической инфраструктуре тоже не добавляют оптимизма мировым рынкам.Поэтому Трампу надо завершать войну за четыре недели, а лучше за неделю. Потому что в противном случае ожидаемое поражение на осенних выборах в Конгресс из контролируемого превратится в разгромное. Трампу надо завершать все скорее, не доводя до серьезных долгосрочных системных изменений на энергетическом рынке. Потому американский избиратель голосует, исходя из цены на галлон бензина на своей заправке.- Кажется, места в ближневосточном конфликте хватит всем. Франция заявила, готова участвовать в обороне монархий Персидского залива, Зеленский готов поделиться опытом по организации ПВО с иранскими соседями. Как далеко зайдет интернационализация этого конфликта? Не окажутся ли Россия и Китай в состоянии гибридной войны с США на Ближнем Востоке?- Если Зеленский поделится опытом, то тогда им точно конец… Россия и Китай уже вступили в этот конфликт, называя вещи своими именами. Вспомните, какой шум стоял по поводу массированных российских военных поставок в течение последнего полугода и караванов, которые шли через Пакистан в Иран из Китая с грузами непонятного назначения.Обвинения Москвы и Пекина в то, что они накачивали Иран оружием, можно объяснить элементами психологической войны, но военные поставки особо не отрицаются ни Россией, ни Китаем.Китай гораздо больше потеряет в случае хаотизации Ирана, чем Москва. Если конфликт затянется, Пекину необходимо переходить в режим прокси-войны против американцев. Иран — это последняя энергетическая кошелка Китая, где можно было приобретать запасы углеводородного сырья по максимально низким ценам. Кроме того, есть геостратегические интересы. Иран является одним из ключевых пространств для мегапроекта "Один пояс, один путь". Выпадение Ирана не приведет к одномоментному схлопыванию ключевой для китайской внешней политики инициативы, но создаст очень серьезные проблемы и трудности – надо будет развивать альтернативные направления. Тот же пакистанский коридор, каспийский, морская торговля, Арктика. Все это потребует серьезных ресурсов. А в борьбе различных мировых центров сил решающей является способность консолидации и сохранения ресурсов.Поэтому американцы хотят завершить конфликт как можно быстрее. Не только из-за выборов, а и потому что даже небольшие ежедневные потери дадут мультипликативный эффект траты ресурса. США хотя и являются ведущей мировой державой, не всесильны.Они ушли из Афганистана, потому что соотношение потерь, траты ресурсов и приобретений, влияния на сопредельные регионы складывалось в отрицательный баланс без серьезной отдачи.И война с Ираном будет требовать все больше дорогих ракет. К примеру, ракеты Patriot, которые залпами выпускают монархии залива, стоят на порядок дороже, чем старье, которое Тегеран пока еще запускает по Эмиратам и саудитам. Это несопоставимый размен с точки зрения арифметики войны.Израилю необходимо довести войну до превращения Ирана в черную дыру, в ближневосточный Афганистан, невзирая на потери.- Иран сейчас находится в положении осаждённой крепости. Возможно, его духовным лидерам придётся пересмотреть фетву покойного Хаменеи о запрещении ядерного оружия, или получить боеголовку от Пакистана. Сможет ли Иран перейти к точечному уничтожению лидеров враждебной коалиции? Удар по резиденции Нетаньяху уже нанесен, по сообщениям КСИР.- Если бы они могли убить Макрона, Нетаньяху, Стармера, то уже сделали бы это. У нас в сети тоже поднялась волна возмущения, когда после убийства рахбара, стали задавать вопросы, почему еще жив этот клоун в Киеве. Но помимо политической целесообразности, есть и вопросы, связанные с возможностью. Даже если нанести тактический ядерный удар по Банковой, вовсе не обязательно, что он разрушит бункер, который строился в советское время, с учетом возможного прямого ядерного удара по Киеву.Ирану необходимо тянуть время, делать цену войны для американцев с каждым днем все более неприемлемой. Для этого можно использовать любые средства, тем более вопрос стоит о выживании Ирана не только как Исламской республики, а как государства.Как я уже сказал, многим в Израиле и США хотелось бы видеть на месте Ирана дикое поле, которое бы напоминало Афганистан, пока его не начали консолидировать талибы после ухода США. И в этом случае ядерное оружие могло бы пригодиться Ирану. Посмотрите, как спокойно складывается ситуация на Корейском полуострове, потому что в случае войны с КНДР несколько городов на западном побережье США превратятся в радиоактивные пустоши.А иранцы, здесь я согласен с Федром Лукьяновым, заигрались с ядерным фактором, долго используя его в качестве переговорного кейса. Нельзя использовать оружие массового поражения в качестве средства международной политики и дипломатической борьбы. Это дезориентирует мировое сообщество, и союзников, и противников. А с другой стороны, это девальвирует во многом саму позицию. По северокорейскому пути было необходимо идти изначально.Но сейчас создать ядерную бомбу, когда под ударами находятся ядерные центры будет затруднительно. Если Иран выдержит удар Израиля и Соединенных Штатов, и тех, кто им помогает (Британия, Евросоюз, ближневосточные монархи), то тогда необходимо форсированно создавать, не считаясь ни с какими затратами и возможными потерями, хотя бы несколько десятков ядерных устройств.Что касается передачи ядерного оружия из Пакистана, то в Исламабаде не настолько проирански настроенный политический режим. Исламабад, находясь в поле влияния Китая, заинтересован в том, чтобы Иран не превратился в дикое поле, а сохранил себя как государство. Но эта заинтересованность такая же, как и у Пекина и Москвы. Вы же не говорите, что России надо передать ядерное устройство Ирану?Пакистанское ядерное оружие обладает небольшой мощностью, и у Пакистана, которому талибы стали создавать сложности, свои проблемы. И Индия очень внимательно смотрит на то, что происходит на территории Пакистана.Но если ситуация будет идти по наихудшему сценарию, у Ирана в отличие от Украины есть возможность создать грязную бомбу.- Какие риски в текущей ситуации возникают для России? Или, наоборот, открываются окна возможностей в связи с фактической блокадой Ормузского пролива, например и переключением внимания западной коалиции на Ближний Восток?- Сейчас, по сути, каждый час приносит в российский бюджет сотни миллионов долларов. А в перспективе может начать приносить миллиарды. Понятно, что ситуация рано или поздно стабилизируется, но Китай и Индия будут покупать российские углеводороды, потому что не смогут покупать саудовские или иранские.Но потерять в случае долгосрочного конфликта вокруг Ирана мы можем гораздо больше. Во-первых, это наш союзник на юге при всех особенностях этого режима. Я часто бывал в этой стране до предыдущей войны и могу достаточно уверенно говорить об этом. Иран это самостоятельный, очень сложный партнер. Не такой сложный, как Турция, но примерно такого же порядка. С Ираном нас связывают стратегические отношения на юридическом уровне, а с Турцией мы не стратегические партнеры, а, скорее, друзья по переписке.Были большие планы по расширению включения Ирана в Евразийский экономический союз, где он сейчас находится на уровне наблюдателя. Но в отличие от того же Узбекистана, который тоже числится наблюдателем, Иран активно шел к полноценному членству этой организации. Еще в прошлом году подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Постоянно шло увеличение российско-иранского товарооборота.Еще важнее наши энергетические проекты. Если Иран распадется, то атомную станцию мы не достроим и возможности расширения нашего энергетического влияния в регионе и в мире понесут ущерб.Иран никогда не был сателлитом даже Китая, он всегда сохранял самостоятельность в любых союзнических отношениях. Но выпадение этого государства из евразийского контура серьезно подрывает возможности выстраивания в Евразии общей системы безопасности.Создание хаотической зоны в этом чрезвычайно значимом регионе никому, кроме Израиля и американцев не нужно. Даже европейцам, чем объясняется двойственность позиции европейских лидеров.Также на эту тему - Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране

