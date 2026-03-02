https://ukraina.ru/20260302/slivayut-v-kanalizatsiyu-pochemu-starmer-vtyagivaet-zelenskogo-v-voynu-s-iranom-1076267533.html

"Сливают в канализацию". Почему Стармер втягивает Зеленского в войну с Ираном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал направить украинских наемников для борьбы с иранскими дронами на Ближнем Востоке, рассчитывая окончательно втянуть Украину в военную агрессию против Ирана.

"Мы привлечем экспертов с Украины, чтобы вместе с нашими специалистами помочь партнерам из Персидского залива сбивать атакующие их иранские дроны", – сказал журналистам глава британского кабинета.Зеленский, который накануне открыто поддержал нападение на Исламскую республику, одобрительно прокомментировал эту новость, заявляя, что Украина "готова помочь партнерам". Хотя прямое вмешательство в ближневосточный конфликт угрожает киевскому режиму большими проблемами. Потому что Тегеран продемонстрировал, что он не церемонится с вассалами Вашингтона."Украина будет теперь вовлечена во все конфликты Запада как пушечное мясо. На Тайване тоже. В ответ, скорее всего, Украина будет получать прямые и косвенные удары Ирана – в самых неожиданных местах", – предупреждает в своем телеграм-канале эксперт Николай Вавилов.Попытка опереться на шаткое плечо украинцев была для Кира Стармера жестом отчаяния. Ведь на фоне бурных событий в Персидском заливе в Великобритании произошло политическое землетрясение, которое окончательно подорвало позиции правящей Лейбористской партии, обрекая ее лидера на неминуемую отставку.В избирательном округе Гортон и Дентон, расположенном в бедных районах Манчестера, проходили довыборы в британский парламент – потому что местный депутат-лейборист досрочно оставил пост по состоянию здоровья. Лейбористы побеждали здесь в течение ста двадцати лет. Консерваторы всего лишь раз отобрали у них этот округ – и это было в далеких пятидесятых. Однако непопулярность Стармера достигла сейчас рекордного уровня, и перевыборы в Манчестере рассматривались в обществе как текст на его политическую состоятельность.Лейбористская партия могла бы сохранить за собой Гортон и Дентон, если бы она выставила на них Энди Бёрнема, мэра Большого Манчестера, который хотел вернуться в британский парламент. Но Кир Стармер лично заблокировал его выдвижение, потому что видит в своем соратнике опасного конкурента. И в результате этого премьер взвалил на себя личную политическую ответственность за результаты довыборов, превращая их в значимое событие национального уровня.Лейбористскому кандидату противостоял представитель набирающей популярность Партии реформ, но в их соперничество неожиданно вмешалась темная лошадка – 34-летняя Ханна Спенсер, девушка из бедной рабочей семьи. Она работала в своем районе сантехником, но пошла в политику от британской Партии зеленых, не имея за собой никакой спонсорской поддержки.Британские зеленые разительно отличаются от своих собратьев из Германии. Немецкая Партия зеленых предала свои прежние идеалы еще в девяностых, когда ее впервые ввели в правительство в обмен на поддержку агрессии против Югославии. Соратники одиозной Анналены Бербок давно превратились в местный филиал Демократической партии США. Они отстаивают интересы финансовых корпораций, являются яростными апологетами расширения НАТО и требуют вооружать Германию, не считаясь с рисками ядерного конфликта.Британская Партия зеленых осталась верной своей прежней политической повестке. А она формировалась в восьмидесятые годы, на волне массовых протестов против политики Маргарет Тэтчер, которая закрывала шахты и школы, размещая в Великобритании ядерные ракеты."Зеленые здорового человека" требовали выйти из военного блока НАТО, осуждали агрессивные войны против Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии, Йемена, в которых активно участвовали правительства лейбористов и консерваторов. Они выступали за полный отказ от ядерного оружия, настаивая на том, чтобы государство тратило деньги на образование, здравоохранение и социальную поддержку малоимущих. А также критиковали архаический институт британской монархии.Такая позиция долгое время считалась в британском обществе маргинальной. Но после того, как Лейбористская партия стала проводить в жизнь правую политику, которая ничем не отличалась от политики скандально непопулярных тори, ее разочарованный электорат, представляющий британский рабочий класс, в буквальном смысле слова кинулся к британским зеленым.Партия зеленых сделала в последнее время фантастический рывок, который не имеет аналогов в новейшей истории Соединенного королевства. Всего за несколько месяцев – с сентября 2025 года – число ее членов увеличилось на 186% и достигло 200 тысяч человек. Согласно данным недавнего опроса социологической службы YouGov, рейтинг поддержки зеленых составляет сейчас 17%, увеличившись за месяц вдвое. Причем, за их партию готова проголосовать почти половина молодых британцев в возрасте 18-30 лет.В то же время, лейбористы потеряли за последнее время те же 200 тысяч активистов, а в некогда могущественной когда-то Консервативной партии состоит сейчас всего 123 тысячи человек.Стоит ли удивляться, что Ханна Спенсер в буквальном смысле слова разгромила своих противников, победив на выборах в округе Гортон и Дентон с огромным отрывом, составившим свыше 40%. Причем, за нее голосовали как белые рабочие Манчестера, которые страдают в результате социального кризиса, так и представители мусульманских общин, не простившие лейбористам поддержку разрушившего Газу Израиля.Представитель Партии реформ был вторым, кандидат от лейбористов занял на своем округе всего лишь третье место, а консерватор пришел к финишу четвертым. Все это говорит о том, что лейбористы проиграют следующие общенациональные выборы, а также указывает на окончательный крах прежней двухпартийной системы. Потому что борьба за формирование следующего правительства, скорее всего, развернется между реформистами и зелеными."Сантехник слила Стармера прямо в канализацию", – с иронией писала сегодня британская пресса."Дни Кира Стармера на посту премьера сочтены. После поражения лейбористов в Манчестере, их вечной вотчине, это стало понятно всем. Похоже, ему дадут добыть на посту до майских муниципальных выборов, а затем на него повесят всю вину за поражение и отправят в отставку", – резюмировал итог этих резонансных перевыборов политолог Владимир Корнилов.Британский премьер-министр делает в этой ситуации ровно то, что делал до него Борис Джонсон и другие лидеры консерваторов – пытается играть на внешнеполитическом поле, поддерживая американо-израильскую агрессию против Ирана.Но это не принесет Стармеру никаких политических очков. Британские избиратели видят, что британское правительство не смогло защитить от ответного удара Ирана свою военную базу на Кипре. А услужливая поддержка Трампа и Нетаньяху будет стоит лейбористам потери голосов проживающих в Великобритании мусульман.Британскому премьеру приходится взывать в этой ситуации к Зеленскому – в надежде использовать на Ближнем Востоке украинских наемников-дроноводов. Но это лишь ускорит его неизбежное политическое фиаско.Читайте о событиях в Иране в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия"

