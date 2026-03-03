https://ukraina.ru/20260303/ukrainu-prevratyat-v-lunnyy-peyzazh-eksperty-i-politiki-o-buduschem-strany-i-mira-1076258019.html

Украину превратят в лунный пейзаж. Эксперты и политики о будущем страны и мира

Украину превратят в лунный пейзаж. Эксперты и политики о будущем страны и мира - 03.03.2026 Украина.ру

Украину превратят в лунный пейзаж. Эксперты и политики о будущем страны и мира

В экспертном сообществе обсуждают, по кому звонит колокол войны Запада с Ираном и чем это может для всех нас обернуться. Приходят к выводу, что ничем хорошим. Думают и о том, какие уроки следовало бы извлечь из происходящего — и почему их не извлекают.

2026-03-03T06:04

2026-03-03T06:04

2026-03-03T06:04

эксклюзив

украина

иран

али лариджани

виктория титова

сша

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076258522_0:172:2964:1839_1920x0_80_0_0_dd7c7629ed93e80d21d41d06b990f03f.jpg

Конечно, эксперты говорят о правовом аспекте нападения Израиля и США на Иран. Как отметил в своём блоге военный эксперт, полковник СБУ Николай Стариков, агрессоры не дают ответ на вопрос о причинах нападения — вернее, дают, но такой, какой никак не укладывается в рамки международного права."Что говорит Трамп — выходите на улицы, иранцы, сразу после бомбардировок и берите власть в свои руки", - сказал эксперт. Он подчеркнул, что новизна ситуации в том, что всё делается совершенно открыто. Например, сначала продемонстрировали, что руководитель страны, который не согласен в чём-то с США, может быть просто похищен, как это сделали с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. А его окружение подкупили.Теперь Венесуэла американцев слушает, а те осваивают ее нефтяные запасы.И вот ещё один урок, с Ираном — не хотите отдать всё на блюдечке США? Тогда мы вас убьём, образно описал ситуацию эксперт."Кому это сигнал? Да всему миру", - подчеркнул Стариков, пояснив, что США демонстрирует кнут и пряник (сдадитесь — какие-то крошки и вам, предателям, перепадут). Демонстрируют, в том числе, Китаю, куда собирается ехать Трамп. Это делается, в частности, для того, чтобы усилить переговорные позиции киевского режима.Однако, по мнению эксперта, Китай на такой шантаж не поддастся.А в целом сигнал понятен — США хотят быть единственным гегемоном, они показывают, что - вы либо с нами, либо… Хотят показать, что в мире только один хозяин. А кто с этим не согласен, будет бит или убит. Хорошенькая система "международного права"."Так что колокол звонит по нам всем", - подвёл итог Стариков.На фоне событий на Ближнем Востоке надо бы задуматься о будущем Украины, считает Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга.Почему? Экс-нардеп полагает, что для США теперь выгодно сокращение населения на Украине — ведь недра украинские американцы уже заполучили. Они быстро построят предприятия для их освоения, потом завезут для работы на этих предприятиях жителей нищих африканских стран, которые согласны будут работать "за три копейки".В общем, труд афро-"украинцев" будет дешёвым, а недра Украины - и вовсе бесплатные. И зачем там украинцы? Вот такой бизнес-план.Жизнь в стране будет совсем другая. "ЧВК будут охранять эти предприятия, как на Луне какие-то новые построения, и какая там жизнь будет за территорией предприятия, никого не интересует", - заявил экс-нардеп в своём блоге. По его мнению, производимая продукция будет поставляться в Европу, но путь будет "короче, чем из Китая".Волга добавил, что причина нынешней войны Запада с РФ в том, что русские отказались "лечь под этот Запад", не стали продаваться "просто так за три полушки"."Вот за это, собственно говоря, сегодня и разгорелась эта страшная война, которую качнули в 2014 году убийством своих же собственных граждан, потом сожжением в Одессе людей, потом расстрелом мирных демонстраций", - сказал политик.С самими русскими как быть? После того, как поступили с Ираном, можно с уверенностью предположить, что переговоры ведутся Штатами просто для отвода глаз. Как можно верить Америке? Будут вести всякие разговоры, а потом выберут удобный момент - и ударят. Как это произошло в случае с Ираном.Можно было бы сделать выводы. Но сделают ли? Переговоры с США в рамках рабочей группы по экономическому треку продолжаются, "работа идёт своим чередом", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.Даже сложно себе представить, какой катаклизм мирового масштаба мог бы прервать задушевные беседы людей, столь заинтересованных экономическими вопросами...А вот Тегеран от переговоров с США отказался. Как заявил в своём телеграм-канале секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани, никаких переговоров не будет. Он добавил, что глава Белого дома превратил политический принцип "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего".Можно бы усвоить и ещё один урок из событий последних дней в Иране. Как пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", для США важна элита противника. Важна как цель."Они будут её (элиту — ред.) обнулять до того момента, пока к власти не придёт тот, кто струсит и "прогнётся". И примет условия американцев.Постоянными уничтожениями верхушки они посылают публичный сигнал (демонстративный для всех), что так будет со всеми последующим, кто придёт, а также с их детьми и родными (в этот раз они прямо пытались уничтожать семьями своих врагов в Иране, которые отказали США). Думаем такая стратегия применима везде", - пишет тг-канал.Авторы канала также напомнили, что американцы использовали такую тактику и в кейсе Венесуэлы, "когда публично запугали всю элиту, и те согласились на условия Вашингтона"."Это демонстрирует то, что не надо бомбить всю страну и гонятся за каждым заводиком по сборке дронов. Надо просто вычищать элиту, что отлично делают американцы", - сделал вывод тг-канал.Но представители "элитки" киевского режима, судя по всему, на пятый год войны чувствуют себя в полной безопасности — спокойно ездят, выступают, вверх не смотрят и по сторонам не оглядываются.Эту странность текущего конфликта заметили уже многие. Как пишут в соцсетях, по всей видимости, в наступившей реальности простых людей убивать нужно и можно запросто, а вот людей "влиятельных" - только по особому разрешению.Но история показывает, что, оказавшись в такой безвыходной ситуации. простые люди в конце концов могут сделать свои выводы относительно своей национальной элиты.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – в статье Виктории Титовой Ближний Восток запылал. А что с Украиной? Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Убивают детей, но всем плевать". Эксперты и политики о ситуации в мире и на Украине

украина

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, иран, али лариджани, виктория титова, сша, эксперты