Дмитрий Краснов: Ударив по Ирану, Трамп кольнул Китай и сделал реверанс в сторону России

Лидеры Ирана сделали за Трампа 90% работы, которая привела к большому конфликту на Ближнем Востоке. И это урок другим государствам. Что же до конкретных, материальных, интересов, удар США по Ирану — удар по Китаю и реверанс в сторону России. При этом, объединившись против Тегерана, Европа и США продолжают кусать друг друга.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов.Идет четвертый день войны США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. При этом Иран расширил географию своих ударов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала в Ливане наступательную операцию. Владимир Путин побеседовал по телефону с лидерами Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и ОАЭ,— Дмитрий Анатольевич, как вы прокомментируете решение Трампа пойти войной вместе с Израилем на Иран? — Непопулярные вещи скажу. Что до этого делал Иран и что артикулировал устами своих лидеров, политиков, экспертов и журналистов? Что-то в стиле "не смешите мои "Искандеры", "на Вашингтон!", "сотрем в ядерный пепел". Как там они называли президента сильной и уважаемой, как бы ни хотелось услышать иного, державы — "рыжая дворняга с отстрелянным ухом"? А действия — поддержка деструктивных сил и движений по всей округе, в том числе, поддержка силовых атак.Вы бы хотели жить рядом с соседом, который только и грозится стереть вас в порошок? Который обогащает не своих чад и домочадцев, а уран, при этом своих лупить нещадно и кроваво?В общем, лидеры Ирана сделали всё для создания нынешней ситуации. Они буквально призывали на народ Ирана громы и молнии. Правда, оказалось, что прилетело, в первую очередь, по ним самим. Но и оставшиеся политики продолжили делать всё для уничтожения своей страны и своего народа. Это же классический архетип глупого, злобного и истеричного Промокашки, в испуге машущего заточкой и готового располосовать кого угодно, до кого дотянется — чем не оправдание американских ударов? Трамп, конечно, мерзавец, я бы сказал даже военный преступник (опять говорю непопулярные вещи, оскорбляю чувства верующих в "нашего слоняку"), но, повторюсь, 90% его работы сделали лидеры Ирана. И это урок всем странам — который, как водится, усвоен не будет.Что же до конкретных, материальных интересов, то удар по Ирану — удар по Китаю. И… реверанс в сторону России. Китай получал дешёвые иранские углеводороды, а России выкручивал руки. В результате происходящего сейчас Китай, конечно, не станет другом России — менталитет не тот, но сговорчивее ему быть придётся.— Можем ли мы сказать, что военная кампания против Ирана – это ещё и месседж Трампа Кубе, Никарагуа, Гренландии и другим странам — дескать, смотрите, что бывает за "непослушание"?— Ни одна из перечисленных стран не грозила стереть США в порошок, не ставила своей экзистенциальной целью уничтожить "филиал США", которым является Израиль. Это не означает, что эти страны — как и все другие на нашей планете — находятся в безопасности от неожиданной американской атаки. Но считать вполне ожидаемую расправу над Ираном посланием другим государствам я не склонен.— Вы сказали, что нападение США на Иран — часть стратегической игры Трампа против Китая на Ближнем Востоке...— И не только на Ближнем Востоке. Китай получил "по носу" в Венесуэле и Панаме. Теперь — Иран. Далее вполне предсказуемо последует Куба, Африка. Китай сейчас, как неповоротливый травоядный динозавр, который в своей ненасытности забрел на территорию зубатых тираннозавров.Китайцы, в погоне за прибылью, заваливали Америку прекурсорами и делали невинный вид, когда их просили поумерить свои аппетиты. В результате хитрая восточная игра в наивность не сработала, и хищники начали покусывать китайскую тушу. Думаю, любое другое государство враз оценило бы ситуацию и перестало бы играть в напёрстки со стратегическими партнёрами. Но Китай, уже заплатив высокую цену за свою хитрость, продолжает обманывать друзей себе во вред в мелочах и терять стратегические позиции.— Cейчас охват войны на Ближнем Востоке в плане участников конфликта оказался намного шире прошлогоднего. Почему?— Потому что элиты Ирана не зависят от его народа. Я уже не раз говорил, что нынешние времена, если сохранится человеческая цивилизация, назовут эпохой восстания элит. Богатые и властные настолько оторваны от народов своих стран и настолько равнодушны к судьбе сограждан, что чудят в своё удовольствие, ничуть не заботясь о жизнях простых людей.Банда Зеленского готова вести войну до последнего украинца. Тусовка европейских девочек и мальчиков из хороших семей легко растирает в порошок экономику Евросоюза. Стая социал-дарвинистов под крылом у Трампа плевать хотела и на американцев, и на европейцев, и на всех остальных людей планеты. Боюсь, в Иране, Индии, Китае, Африке — повсеместно та же самая ситуация.Иранские лидеры не задумываясь бьют по всем странам, до которых могут дотянуться — особо не целясь. Что ж удивляться, что все соседи вдруг становятся "недружелюбными"? Но если они ответят, и тысячи иранцев станут жертвами, это ничуть не расстроит иранский политикум, потому что, как я думаю, эти ребята сами не раз своих же топили в крови.— Можно ли ожидать каких-то акций со стороны прокси Ирана на территории США? Трамп к этому готов?— Думаю, "11 сентября", в той или иной форме может повторится. Трамп же скорее и бровью не поведёт, потому как, считаю, что он такой же "элитарий", считающий простых людей расходным материалом его личного благополучия.— Ближневосточный конфликт геополитически вовлек Европу. Британия предоставила свои базы США для ударов по Ирану. Немецкая армия размещена на военных базах в Иордании и их лагерь подвергся атакам ракет Ирана. И так далее. Означает ли это, что все разборки США и Европы уходят на задний план на фоне коллективного желания коллективного Запада поживиться ресурсами стран, которые против их миропорядка?— О, нет! Пожирая Иран, тираннозавры не забывают покусывать друг друга. И самый сильный из них с аппетитом поглядывает на временных союзников. Впрочем, когда США сожрёт Европу, европейским элитам не станет хуже — концепция восстания элит и здесь работает. Богатые станут богаче всем-всем в мире. А бедные, воюющие за интересы ненасытного истеблишмента, продолжат беднеть и гибнуть.— Киевский режим поддержал атаку США и Израиля на Иран, хотя скорее всего разгоревшийся конфликт на Ближнем Востоке лишит ВСУ части американских вооружений, которые они получают из Европы. Где еще ближневосточная война соприкасается с украинским кризисом? И какое влияние может оказать?— Помните восстание гладиаторов? Те, кто должны были убивать друг друга на потеху элитам, одумались и дали жару всем этим "патрициям". Сказочный, несбыточный вариант — противодействие восстанию элит.Чуть более реалистичный, но всё ещё фантастический вариант — разумные переговоры между элитами стран, попавших в "гладиаторы" к США. Кто-то скажет: "Хватит, наигрались в многополярность. Пора объединяться и становиться единым полюсом, иначе не выстоим". Но шанс на такое развитие событий тоже почти нулевой.Остальные перспективы менее радужные — вплоть до вполне многополярной войны всех со всеми. Но даже такая возможность открывает России окно возможностей: немного продышаться, постояв в углу ринга, пока на нём другие устраивают свару и тратят свои силы — тоже полезно. Особенно сейчас, когда стало ясным до очевидности — в этом бою по очкам не победить, придётся биться до нокаута.Ирану необходимо тянуть время, делать цену войны для американцев с каждым днем все более неприемлемой. Для этого можно использовать любые средства, тем более вопрос стоит о выживании Ирана не только как Исламской республики, а как государства. 