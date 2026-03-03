Дмитрий Краснов: Ударив по Ирану, Трамп кольнул Китай и сделал реверанс в сторону России
Лидеры Ирана сделали за Трампа 90% работы, которая привела к большому конфликту на Ближнем Востоке. И это урок другим государствам. Что же до конкретных, материальных, интересов, удар США по Ирану — удар по Китаю и реверанс в сторону России. При этом, объединившись против Тегерана, Европа и США продолжают кусать друг друга.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов.
Идет четвертый день войны США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. При этом Иран расширил географию своих ударов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала в Ливане наступательную операцию. Владимир Путин побеседовал по телефону с лидерами Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и ОАЭ,
— Дмитрий Анатольевич, как вы прокомментируете решение Трампа пойти войной вместе с Израилем на Иран?
— Непопулярные вещи скажу. Что до этого делал Иран и что артикулировал устами своих лидеров, политиков, экспертов и журналистов? Что-то в стиле "не смешите мои "Искандеры", "на Вашингтон!", "сотрем в ядерный пепел". Как там они называли президента сильной и уважаемой, как бы ни хотелось услышать иного, державы — "рыжая дворняга с отстрелянным ухом"? А действия — поддержка деструктивных сил и движений по всей округе, в том числе, поддержка силовых атак.
Вы бы хотели жить рядом с соседом, который только и грозится стереть вас в порошок? Который обогащает не своих чад и домочадцев, а уран, при этом своих лупить нещадно и кроваво?
В общем, лидеры Ирана сделали всё для создания нынешней ситуации. Они буквально призывали на народ Ирана громы и молнии. Правда, оказалось, что прилетело, в первую очередь, по ним самим. Но и оставшиеся политики продолжили делать всё для уничтожения своей страны и своего народа. Это же классический архетип глупого, злобного и истеричного Промокашки, в испуге машущего заточкой и готового располосовать кого угодно, до кого дотянется — чем не оправдание американских ударов?
Трамп, конечно, мерзавец, я бы сказал даже военный преступник (опять говорю непопулярные вещи, оскорбляю чувства верующих в "нашего слоняку"), но, повторюсь, 90% его работы сделали лидеры Ирана. И это урок всем странам — который, как водится, усвоен не будет.
Что же до конкретных, материальных интересов, то удар по Ирану — удар по Китаю. И… реверанс в сторону России. Китай получал дешёвые иранские углеводороды, а России выкручивал руки. В результате происходящего сейчас Китай, конечно, не станет другом России — менталитет не тот, но сговорчивее ему быть придётся.
— Можем ли мы сказать, что военная кампания против Ирана – это ещё и месседж Трампа Кубе, Никарагуа, Гренландии и другим странам — дескать, смотрите, что бывает за "непослушание"?
— Ни одна из перечисленных стран не грозила стереть США в порошок, не ставила своей экзистенциальной целью уничтожить "филиал США", которым является Израиль. Это не означает, что эти страны — как и все другие на нашей планете — находятся в безопасности от неожиданной американской атаки. Но считать вполне ожидаемую расправу над Ираном посланием другим государствам я не склонен.
— Вы сказали, что нападение США на Иран — часть стратегической игры Трампа против Китая на Ближнем Востоке...
— И не только на Ближнем Востоке. Китай получил "по носу" в Венесуэле и Панаме. Теперь — Иран. Далее вполне предсказуемо последует Куба, Африка. Китай сейчас, как неповоротливый травоядный динозавр, который в своей ненасытности забрел на территорию зубатых тираннозавров.
Китайцы, в погоне за прибылью, заваливали Америку прекурсорами и делали невинный вид, когда их просили поумерить свои аппетиты. В результате хитрая восточная игра в наивность не сработала, и хищники начали покусывать китайскую тушу. Думаю, любое другое государство враз оценило бы ситуацию и перестало бы играть в напёрстки со стратегическими партнёрами. Но Китай, уже заплатив высокую цену за свою хитрость, продолжает обманывать друзей себе во вред в мелочах и терять стратегические позиции.
— Cейчас охват войны на Ближнем Востоке в плане участников конфликта оказался намного шире прошлогоднего. Почему?
— Потому что элиты Ирана не зависят от его народа. Я уже не раз говорил, что нынешние времена, если сохранится человеческая цивилизация, назовут эпохой восстания элит. Богатые и властные настолько оторваны от народов своих стран и настолько равнодушны к судьбе сограждан, что чудят в своё удовольствие, ничуть не заботясь о жизнях простых людей.
Банда Зеленского готова вести войну до последнего украинца. Тусовка европейских девочек и мальчиков из хороших семей легко растирает в порошок экономику Евросоюза. Стая социал-дарвинистов под крылом у Трампа плевать хотела и на американцев, и на европейцев, и на всех остальных людей планеты. Боюсь, в Иране, Индии, Китае, Африке — повсеместно та же самая ситуация.
Иранские лидеры не задумываясь бьют по всем странам, до которых могут дотянуться — особо не целясь. Что ж удивляться, что все соседи вдруг становятся "недружелюбными"? Но если они ответят, и тысячи иранцев станут жертвами, это ничуть не расстроит иранский политикум, потому что, как я думаю, эти ребята сами не раз своих же топили в крови.
28 февраля, 14:47Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас Новая война Трампа и Израиля против Ирана — это лишь начало хаоса на Ближнем и Среднем Востоке. При этом Исламская республика готова к конфликту и не находится в полной изоляции, без помощи.
— Можно ли ожидать каких-то акций со стороны прокси Ирана на территории США? Трамп к этому готов?
— Думаю, "11 сентября", в той или иной форме может повторится. Трамп же скорее и бровью не поведёт, потому как, считаю, что он такой же "элитарий", считающий простых людей расходным материалом его личного благополучия.
— Ближневосточный конфликт геополитически вовлек Европу. Британия предоставила свои базы США для ударов по Ирану. Немецкая армия размещена на военных базах в Иордании и их лагерь подвергся атакам ракет Ирана. И так далее. Означает ли это, что все разборки США и Европы уходят на задний план на фоне коллективного желания коллективного Запада поживиться ресурсами стран, которые против их миропорядка?
— О, нет! Пожирая Иран, тираннозавры не забывают покусывать друг друга. И самый сильный из них с аппетитом поглядывает на временных союзников. Впрочем, когда США сожрёт Европу, европейским элитам не станет хуже — концепция восстания элит и здесь работает. Богатые станут богаче всем-всем в мире. А бедные, воюющие за интересы ненасытного истеблишмента, продолжат беднеть и гибнуть.
— Киевский режим поддержал атаку США и Израиля на Иран, хотя скорее всего разгоревшийся конфликт на Ближнем Востоке лишит ВСУ части американских вооружений, которые они получают из Европы. Где еще ближневосточная война соприкасается с украинским кризисом? И какое влияние может оказать?
— Помните восстание гладиаторов? Те, кто должны были убивать друг друга на потеху элитам, одумались и дали жару всем этим "патрициям". Сказочный, несбыточный вариант — противодействие восстанию элит.
Чуть более реалистичный, но всё ещё фантастический вариант — разумные переговоры между элитами стран, попавших в "гладиаторы" к США. Кто-то скажет: "Хватит, наигрались в многополярность. Пора объединяться и становиться единым полюсом, иначе не выстоим". Но шанс на такое развитие событий тоже почти нулевой.
Остальные перспективы менее радужные — вплоть до вполне многополярной войны всех со всеми. Но даже такая возможность открывает России окно возможностей: немного продышаться, постояв в углу ринга, пока на нём другие устраивают свару и тратят свои силы — тоже полезно. Особенно сейчас, когда стало ясным до очевидности — в этом бою по очкам не победить, придётся биться до нокаута.
Вчера, 14:21Александр Степанов: Сейчас ключевая задача Ирана - укрепить ПВО и нанести урон авианосной группировке СШАСейчас ключевая задача Ирана – поражение военной инфраструктуры США и вовлечение Вашингтона в болезненный затяжной конфликт, что приведет к внутриполитическим последствиям в Америке и существенно скажется на уже изрядно подпорченном имидже президента США
Ирану необходимо тянуть время, делать цену войны для американцев с каждым днем все более неприемлемой. Для этого можно использовать любые средства, тем более вопрос стоит о выживании Ирана не только как Исламской республики, а как государства. Об этом, в интервью Андрей Грозин: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны.
Подписывайся на