"На Украине установился фашистский режим": политолог о природе украинского национализма

На Украине установился фашистский режим, но не германского, а итальянского типа – с хаотичными факельными шествиями. Однако по уровню жесткости и агрессивности Киев выстроил настоящий германский нацизм. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Рассуждая о природе жестокости и агрессивности киевского режима, эксперт провел исторические параллели. "На Украине действительно установился фашистский режим. Правда, не германского, а итальянского типа. Фашизм германского типа появился на базе высокоразвитой промышленности и протестантской дисциплины, а у Италии этого не было", – заявил Колташов.По его мнению, факельные шествия в Италии времен Муссолини – "расплывчатые и хаотичные", что заметно по кадрам из фильма '"Обыкновенный фашизм'". Ровным строем там никто не шел — умешал итальянский темперамент. "То же самое мы видели по бандеровским шествиям на Украине", – пояснил собеседник издания.При этом по уровню своей жесткости и агрессивности киевский режим выстроил "самый настоящий германский нацизм", констатировал Василий Колташов.Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.

