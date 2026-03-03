"На Украине установился фашистский режим": политолог о природе украинского национализма - 03.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260303/na-ukraine-ustanovilsya-fashistskiy-rezhim-politolog-o-prirode-ukrainskogo-natsionalizma-1076263999.html
"На Украине установился фашистский режим": политолог о природе украинского национализма
"На Украине установился фашистский режим": политолог о природе украинского национализма - 03.03.2026 Украина.ру
"На Украине установился фашистский режим": политолог о природе украинского национализма
На Украине установился фашистский режим, но не германского, а итальянского типа – с хаотичными факельными шествиями. Однако по уровню жесткости и агрессивности Киев выстроил настоящий германский нацизм. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Рассуждая о природе жестокости и агрессивности киевского режима, эксперт провел исторические параллели. "На Украине действительно установился фашистский режим. Правда, не германского, а итальянского типа. Фашизм германского типа появился на базе высокоразвитой промышленности и протестантской дисциплины, а у Италии этого не было", – заявил Колташов.По его мнению, факельные шествия в Италии времен Муссолини – "расплывчатые и хаотичные", что заметно по кадрам из фильма '"Обыкновенный фашизм'". Ровным строем там никто не шел — умешал итальянский темперамент. "То же самое мы видели по бандеровским шествиям на Украине", – пояснил собеседник издания.При этом по уровню своей жесткости и агрессивности киевский режим выстроил "самый настоящий германский нацизм", констатировал Василий Колташов.Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.
"На Украине установился фашистский режим": политолог о природе украинского национализма

06:00 03.03.2026
 
На Украине установился фашистский режим, но не германского, а итальянского типа – с хаотичными факельными шествиями. Однако по уровню жесткости и агрессивности Киев выстроил настоящий германский нацизм. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Рассуждая о природе жестокости и агрессивности киевского режима, эксперт провел исторические параллели.
"На Украине действительно установился фашистский режим. Правда, не германского, а итальянского типа. Фашизм германского типа появился на базе высокоразвитой промышленности и протестантской дисциплины, а у Италии этого не было", – заявил Колташов.
По его мнению, факельные шествия в Италии времен Муссолини – "расплывчатые и хаотичные", что заметно по кадрам из фильма '"Обыкновенный фашизм'". Ровным строем там никто не шел — умешал итальянский темперамент. "То же самое мы видели по бандеровским шествиям на Украине", – пояснил собеседник издания.
При этом по уровню своей жесткости и агрессивности киевский режим выстроил "самый настоящий германский нацизм", констатировал Василий Колташов.
Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.
